РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15866 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
4 341 25
санкции (10621) Йозвяк (118)

Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - Йозвяк

Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В европейский санкционный список попали представители России и Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Опять у плешивого праздник!)))
показать весь комментарий
11.03.2021 21:23
+11
польза прёт
показать весь комментарий
11.03.2021 21:28
+8
опять везёт срусне, они просто счастливчики, всё на благо да благо
показать весь комментарий
11.03.2021 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять у плешивого праздник!)))
показать весь комментарий
11.03.2021 21:23 Ответить
У него теперь будет сплошной праздник, до гробовой доски.
Свинцовый цеппелин Запада набирает нужную инерцию движения.
показать весь комментарий
11.03.2021 22:05 Ответить
польза прёт
показать весь комментарий
11.03.2021 21:28 Ответить
До спини двері ті санкції чиновникам рашки.
показать весь комментарий
11.03.2021 21:30 Ответить
минимум 1% ВВП рашки - санкции Запада ☺️
или вам хочется опять кормить их ножками Буша?
показать весь комментарий
11.03.2021 22:07 Ответить
опять везёт срусне, они просто счастливчики, всё на благо да благо
показать весь комментарий
11.03.2021 21:31 Ответить
Наконец-то запретят генералитету ФСБ отдыхать в Нице, и хранить деньги в Дойче банке
показать весь комментарий
11.03.2021 21:32 Ответить
это та да, но ждёмсь контрсанкции, от этих все лаптеногие просто болдеют.
показать весь комментарий
11.03.2021 21:35 Ответить
Чем же ответят казламордые ??? Как-то тревожно за Воронеж...Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4109
показать весь комментарий
11.03.2021 21:59 Ответить
а на Пасху шо? Что за праздник без подарунков.
показать весь комментарий
11.03.2021 21:32 Ответить
Доярке из Задрыщенска Саранского района запретят въезд в страны ЕС? Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8436
Так она и в Саранске всего то 2 раза за свою жизнь была. И то по пьяне. Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6377
показать весь комментарий
11.03.2021 21:32 Ответить
Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 443
показать весь комментарий
12.03.2021 00:04 Ответить
Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9301
показать весь комментарий
11.03.2021 21:34 Ответить
день козломордии и блина на лопате Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4376
показать весь комментарий
11.03.2021 21:45 Ответить
Чекисты уже на полную засунули дубинку в анал ЕСовской бюрократии и тупо ржут с них на лубянковских попойках. Все надежда только на США - похоже это реальный оплот демократии, уж точно не маразмирующий бюргер социализм.
показать весь комментарий
11.03.2021 21:57 Ответить
А казламордые дибилы всё крепчайут, ...лять. Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8588
показать весь комментарий
11.03.2021 21:58 Ответить
Все санкции ЕС вместе взятые не стоят одного "Северного Потока-2". Если ФРГ не прекратит его строительство, остальные санкции - до жопы.
показать весь комментарий
11.03.2021 22:05 Ответить
Чем больше санкций для кацапо-фашистов тем лучше!давить до полного развала изгойку!
показать весь комментарий
11.03.2021 23:01 Ответить
если б Ватикан подсуетился с санкциями против рашиста ,толку было бы больше нежели вся гейропейская тресткотня... Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7683
показать весь комментарий
11.03.2021 23:25 Ответить
Санкции лаптемордым тольк-О на пользу: Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4361 Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4361 Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4361

Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7334

показать весь комментарий
12.03.2021 00:02 Ответить
Санкції Євросоюзу протягом періоду з 2014 року слабкі, немов дитячі, схоже що Європа налякана і боїться хутіна, інша справа США
показать весь комментарий
12.03.2021 00:45 Ответить
Если бы санкции автоматически накладывались всех чиновников из бывших советских стран. Чтобы они не могли открывать счета и уезжать(убегать) за границу. Представляете как бы поменялась жизнь в этих странах? Хотя конечно это наивно, они бы все равно нашли способ утащить все сворованное на Запад.
показать весь комментарий
12.03.2021 05:48 Ответить
 
 