Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - Йозвяк

Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В европейский санкционный список попали представители России и Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк