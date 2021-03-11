Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - Йозвяк
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В европейский санкционный список попали представители России и Китая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.
Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.
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Свинцовый цеппелин Запада набирает нужную инерцию движения.
или вам хочется опять кормить их ножками Буша?
Так она и в Саранске всего то 2 раза за свою жизнь была. И то по пьяне.