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Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк

Посли Європейського союзу погодили новий пакет санкцій за порушення прав людини. В європейський санкційний список потрапили представники Росії і Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини, включно з людьми з Китаю. Деякі росіяни теж там, а також кілька інших", - написав журналіст у Twitter.

Як відомо, на початку березня Євросоюз ввів санкції за порушення прав людини в рамках нового механізму. Санкції наклали на російських чиновників за ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним і розгін акцій протесту в Росії.

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Топ коментарі
+14
Опять у плешивого праздник!)))
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11.03.2021 21:23
+11
польза прёт
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11.03.2021 21:28
+8
опять везёт срусне, они просто счастливчики, всё на благо да благо
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11.03.2021 21:31
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Опять у плешивого праздник!)))
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11.03.2021 21:23 Відповісти
У него теперь будет сплошной праздник, до гробовой доски.
Свинцовый цеппелин Запада набирает нужную инерцию движения.
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11.03.2021 22:05 Відповісти
польза прёт
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11.03.2021 21:28 Відповісти
До спини двері ті санкції чиновникам рашки.
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11.03.2021 21:30 Відповісти
минимум 1% ВВП рашки - санкции Запада ☺️
или вам хочется опять кормить их ножками Буша?
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11.03.2021 22:07 Відповісти
опять везёт срусне, они просто счастливчики, всё на благо да благо
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11.03.2021 21:31 Відповісти
Наконец-то запретят генералитету ФСБ отдыхать в Нице, и хранить деньги в Дойче банке
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11.03.2021 21:32 Відповісти
это та да, но ждёмсь контрсанкции, от этих все лаптеногие просто болдеют.
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11.03.2021 21:35 Відповісти
Чем же ответят казламордые ??? Как-то тревожно за Воронеж...Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4109
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11.03.2021 21:59 Відповісти
а на Пасху шо? Что за праздник без подарунков.
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11.03.2021 21:32 Відповісти
Доярке из Задрыщенска Саранского района запретят въезд в страны ЕС? Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8436
Так она и в Саранске всего то 2 раза за свою жизнь была. И то по пьяне. Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6377
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11.03.2021 21:32 Відповісти
Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 443
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12.03.2021 00:04 Відповісти
Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9301
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11.03.2021 21:34 Відповісти
день козломордии и блина на лопате Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4376
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11.03.2021 21:45 Відповісти
Чекисты уже на полную засунули дубинку в анал ЕСовской бюрократии и тупо ржут с них на лубянковских попойках. Все надежда только на США - похоже это реальный оплот демократии, уж точно не маразмирующий бюргер социализм.
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11.03.2021 21:57 Відповісти
А казламордые дибилы всё крепчайут, ...лять. Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8588
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11.03.2021 21:58 Відповісти
Все санкции ЕС вместе взятые не стоят одного "Северного Потока-2". Если ФРГ не прекратит его строительство, остальные санкции - до жопы.
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11.03.2021 22:05 Відповісти
Чем больше санкций для кацапо-фашистов тем лучше!давить до полного развала изгойку!
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11.03.2021 23:01 Відповісти
если б Ватикан подсуетился с санкциями против рашиста ,толку было бы больше нежели вся гейропейская тресткотня... Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7683
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11.03.2021 23:25 Відповісти
Санкции лаптемордым тольк-О на пользу: Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4361 Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4361 Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4361

Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7334

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12.03.2021 00:02 Відповісти
Санкції Євросоюзу протягом періоду з 2014 року слабкі, немов дитячі, схоже що Європа налякана і боїться хутіна, інша справа США
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12.03.2021 00:45 Відповісти
Если бы санкции автоматически накладывались всех чиновников из бывших советских стран. Чтобы они не могли открывать счета и уезжать(убегать) за границу. Представляете как бы поменялась жизнь в этих странах? Хотя конечно это наивно, они бы все равно нашли способ утащить все сворованное на Запад.
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12.03.2021 05:48 Відповісти
 
 