Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк
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Посли Європейського союзу погодили новий пакет санкцій за порушення прав людини. В європейський санкційний список потрапили представники Росії і Китаю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини, включно з людьми з Китаю. Деякі росіяни теж там, а також кілька інших", - написав журналіст у Twitter.
Як відомо, на початку березня Євросоюз ввів санкції за порушення прав людини в рамках нового механізму. Санкції наклали на російських чиновників за ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним і розгін акцій протесту в Росії.
Топ коментарі
+14 Fox 1 b13bec2b
показати весь коментар11.03.2021 21:23
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Свинцовый цеппелин Запада набирает нужную инерцию движения.
или вам хочется опять кормить их ножками Буша?
Так она и в Саранске всего то 2 раза за свою жизнь была. И то по пьяне.