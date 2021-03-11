Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Международный валютный фонд считает независимость Национального банка жизненно важной составляющей для выделения очередного транша. Независимость НБУ является очень важным принципом для экономической и финансовой стабильности страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер МВФ Джерри Райс.
"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ в отношении любой страны. Независимость НБУ - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос является жизненно важным для нас", - подчеркнул он.
Райс отметил, что существенным фактором для МВФ также является сохранение целостности, независимости и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.
Он добавил, что все это является "важными предпосылками и требованиями", которые определены в программе сотрудничества между Украиной и МВФ.
Пожалуйста, подождите...
"Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымится умом своим за тучи
и там своим становится - становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажутся махонькие-махонькие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Независимость НБУ от государства, это зависимость от МВФ.
Источник: https://censor.net/ru/n3252801
***
Норвегия стала седьмой страной мира, которая приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca за возможных побочных эффектов.
Ранее такое решение приняли в Эстонии, Латвии, Австрии, Дании, Литве и Люксембурге.
Ранее два шведских регионы приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Причиной стали побочные эффекты в 100 из 400 привитых медиков в одном из регионов.
Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ЮАР, поскольку препарат показал низкую эффективность против нового штамма коронавируса. Кроме того, в Италии не рекомендуют делать прививки от коронавируса вакциной британской компании AstraZeneca лицам старше 55 лет. Возрастные ограничения в этой вакцины также выдвинула и Германия
Это точно про независимость НБУ.
Она вездееееееее!!!
Зеленое стадо дало возможность ослу узурпировать власть в стране, но осел не знает, что с этим делать, кроме одного--ВОРОВАТЬ!
И ждите потом денег МВФ до второго пришествия.
Шевченко и пресслужба НБУ - тупые долбни.
Заробитчане только за последние 7 лет завезли в страну 100 миллирдов долларов , это официально-неофициально В РАЗЫ больше.
НБУ печатает эшелоны гривны держа курс доллара около 28 , хотя реально и 10 грн/доллар слишком оптимистично .
Но кто ж даст Украине жить нормально ....