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МВФ (1342) транш (186) Райс Джеррі (8)

Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу Києву, - МВФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу Києву, - МВФ

Міжнародний валютний фонд вважає незалежність Національного банку життєво важливою складовою для виділення чергового траншу. Незалежність НБУ є дуже важливим принципом для економічної і фінансової стабільності країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу у Вашингтоні заявив спікер МВФ Джеррі Райс.

"Незалежність центральних банків є життєво важливим принципом для МВФ стосовно будь-якої країни. Незалежність НБУ - одна зі складових, яку ми уважно моніторимо. Це питання є життєво важливим для нас", - підкреслив він.

Райс зазначив, що суттєвим фактором для МВФ також є збереження цілісності, незалежності та ефективності антикорупційних інституцій в Україні.

Він додав, що все це є "важливими передумовами і вимогами", які визначені в програмі співпраці між Україною і МВФ.

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Топ коментарі
+11
Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1800
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11.03.2021 21:48
+10
Так єто ж ГолоХВАСТОВ собственной персоной.

"Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымится умом своим за тучи
и там своим становится - становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажутся махонькие-махонькие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ"
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11.03.2021 21:55
+6
Після того як прочитав третій раз, я зрозумів що нічого не зрозумів. Слова найвеличнішого лідера світу на жаль недоступні для простого народу Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1144
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11.03.2021 21:56
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Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1800
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11.03.2021 21:48 Відповісти
Так єто ж ГолоХВАСТОВ собственной персоной.

"Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымится умом своим за тучи
и там своим становится - становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажутся махонькие-махонькие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ"
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11.03.2021 21:55 Відповісти
Після того як прочитав третій раз, я зрозумів що нічого не зрозумів. Слова найвеличнішого лідера світу на жаль недоступні для простого народу Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1144
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11.03.2021 21:56 Відповісти
Опосля слелующего мона к Гонтаревой на квартирку чи потоп...
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11.03.2021 21:48 Відповісти
рупь,та ты к ней неравнодушен Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 192
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11.03.2021 21:58 Відповісти
Не рревнуй, прративный...
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11.03.2021 22:32 Відповісти
Доречі, а в МВФ були претензії до Гонтарьової?
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11.03.2021 22:04 Відповісти
Независимость НБУ - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос является жизненно важным для нас
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Независимость НБУ от государства, это зависимость от МВФ.
Источник: https://censor.net/ru/n3252801
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11.03.2021 21:50 Відповісти
Можешь ЗП получать в рулонах. Зато с ЗЕ и без МВФ.
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12.03.2021 01:37 Відповісти
Украина также закупила вакцину AstraZeneca в объеме полмиллиона доз, кроме которых ожидается еще 2 млн доз этой же фармкомпании.

***
Норвегия стала седьмой страной мира, которая приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca за возможных побочных эффектов.

Ранее такое решение приняли в Эстонии, Латвии, Австрии, Дании, Литве и Люксембурге.

Ранее два шведских регионы приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Причиной стали побочные эффекты в 100 из 400 привитых медиков в одном из регионов.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ЮАР, поскольку препарат показал низкую эффективность против нового штамма коронавируса. Кроме того, в Италии не рекомендуют делать прививки от коронавируса вакциной британской компании AstraZeneca лицам старше 55 лет. Возрастные ограничения в этой вакцины также выдвинула и Германия
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11.03.2021 21:51 Відповісти
Ага.
Это точно про независимость НБУ.
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11.03.2021 21:56 Відповісти
Про що ще міжнародні організації та представники ЄС та США не натякали ОПі? А звідти навіть хриплого відосику про це...
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11.03.2021 21:54 Відповісти
Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша/ Оторвать кодлан Коломойского от казны что оторвать дитё от мамкиной титьки. Враз зачахнет.
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11.03.2021 21:56 Відповісти
читай: Рожкову і Сологуба - не звільняти!
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11.03.2021 22:00 Відповісти
Рожкову на главу НБУ рекомендует Гонтарева. А кто бы сомневался ?
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11.03.2021 22:09 Відповісти
И МВФ тоже купила Гонтарева.

Она вездееееееее!!!
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12.03.2021 01:35 Відповісти
О, а кто будет печатать ОВГЗ? МВФ, что ли?
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11.03.2021 22:55 Відповісти
При зеленском НЕТ независимых органов!
Зеленое стадо дало возможность ослу узурпировать власть в стране, но осел не знает, что с этим делать, кроме одного--ВОРОВАТЬ!
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12.03.2021 00:35 Відповісти
Ага. Давайте еще на Рожкову понаезжайте.
И ждите потом денег МВФ до второго пришествия. Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу Києву, - МВФ - Цензор.НЕТ 8625

Шевченко и пресслужба НБУ - тупые долбни.
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12.03.2021 01:34 Відповісти
Какое мвф ))
Заробитчане только за последние 7 лет завезли в страну 100 миллирдов долларов , это официально-неофициально В РАЗЫ больше.
НБУ печатает эшелоны гривны держа курс доллара около 28 , хотя реально и 10 грн/доллар слишком оптимистично .
Но кто ж даст Украине жить нормально ....
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12.03.2021 03:09 Відповісти
Так ,що там таке невже не спрацювали закони засновника"ПР" Порошенко проти свого заклятого товариша Коломойського - невже далі крадуть?А скільки було смороду в мережі скількі переможних реляцій - мастурбацій. А віз і нині там,далі крадуть агенти РФ?
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12.03.2021 09:39 Відповісти
 
 