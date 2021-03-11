Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу Києву, - МВФ

Міжнародний валютний фонд вважає незалежність Національного банку життєво важливою складовою для виділення чергового траншу. Незалежність НБУ є дуже важливим принципом для економічної і фінансової стабільності країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу у Вашингтоні заявив спікер МВФ Джеррі Райс.

"Незалежність центральних банків є життєво важливим принципом для МВФ стосовно будь-якої країни. Незалежність НБУ - одна зі складових, яку ми уважно моніторимо. Це питання є життєво важливим для нас", - підкреслив він.

Райс зазначив, що суттєвим фактором для МВФ також є збереження цілісності, незалежності та ефективності антикорупційних інституцій в Україні.

Він додав, що все це є "важливими передумовами і вимогами", які визначені в програмі співпраці між Україною і МВФ.

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