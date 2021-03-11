Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу Києву, - МВФ
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Міжнародний валютний фонд вважає незалежність Національного банку життєво важливою складовою для виділення чергового траншу. Незалежність НБУ є дуже важливим принципом для економічної і фінансової стабільності країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу у Вашингтоні заявив спікер МВФ Джеррі Райс.
"Незалежність центральних банків є життєво важливим принципом для МВФ стосовно будь-якої країни. Незалежність НБУ - одна зі складових, яку ми уважно моніторимо. Це питання є життєво важливим для нас", - підкреслив він.
Райс зазначив, що суттєвим фактором для МВФ також є збереження цілісності, незалежності та ефективності антикорупційних інституцій в Україні.
Він додав, що все це є "важливими передумовами і вимогами", які визначені в програмі співпраці між Україною і МВФ.
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"Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымится умом своим за тучи
и там своим становится - становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажутся махонькие-махонькие, все равно как мыши, пардон крИсы.
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
ДА - Да ......
но НЕТ"
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Независимость НБУ от государства, это зависимость от МВФ.
Источник: https://censor.net/ru/n3252801
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Норвегия стала седьмой страной мира, которая приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca за возможных побочных эффектов.
Ранее такое решение приняли в Эстонии, Латвии, Австрии, Дании, Литве и Люксембурге.
Ранее два шведских регионы приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca. Причиной стали побочные эффекты в 100 из 400 привитых медиков в одном из регионов.
Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в ЮАР, поскольку препарат показал низкую эффективность против нового штамма коронавируса. Кроме того, в Италии не рекомендуют делать прививки от коронавируса вакциной британской компании AstraZeneca лицам старше 55 лет. Возрастные ограничения в этой вакцины также выдвинула и Германия
Это точно про независимость НБУ.
Она вездееееееее!!!
Зеленое стадо дало возможность ослу узурпировать власть в стране, но осел не знает, что с этим делать, кроме одного--ВОРОВАТЬ!
И ждите потом денег МВФ до второго пришествия.
Шевченко и пресслужба НБУ - тупые долбни.
Заробитчане только за последние 7 лет завезли в страну 100 миллирдов долларов , это официально-неофициально В РАЗЫ больше.
НБУ печатает эшелоны гривны держа курс доллара около 28 , хотя реально и 10 грн/доллар слишком оптимистично .
Но кто ж даст Украине жить нормально ....