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Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию открыть все пункты пропуска на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию открыть все пункты пропуска на Донбассе

Евросоюз призвал Россию выполнить свои обязательства в нормандской формате и обеспечить немедленное открытие всех существующих на Донбассе контрольных пунктов въезда-выезда и двух дополнительных КПВВ в Счастье и Золотом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства, взятые на последнем нормандского саммите, путем использования своего большого влияния на поддерживаемые вооруженные формирования для обеспечения открытия без проволочек КПВВ "Счастье" и "Золотое", а также всех закрытых пока КПВВ", - заявили в делегации ЕС.

В Евросоюзе также призвали Россию проявить конструктив на переговорах в Трехсторонний контактной группе, где ОБСЕ является посредником, а Украина и Россия - сторонами конфликта: "Мы приветствуем лидерские усилия посла Грау в работе Трехсторонней контактной группы, состоящей из Украины и России с ОБСЕ в качестве посредника. Мы призываем Россию действовать конструктивно в рамках этих дискуссий. Политические соображения не должны преобладать над гуманитарными вопросами".

Также в ЕС в очередной раз призвали Россию "использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью выполнения Минских обязательств в полном объеме".

"Мы повторяем свой призыв к России немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских соглашений ", - отмечается в заявлении.

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Автор: Роман Свиридович
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гитлера тоже призывали ! Помогло ?
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11.03.2021 22:54 Ответить
А где ОЗАБОЧЕННОСТЬ ???
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11.03.2021 23:01 Ответить
Позже, когда в очередной раз похерат их призывы.
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12.03.2021 06:10 Ответить
ПЗДА ВАМ ПРИШЛА !!! ОТКРЫВАЙТЕ ВОРОТА !)
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12.03.2021 00:56 Ответить
... а в Рашке им сказали "идите нахрен, нас там нет" и еще язык показали 8-Р
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12.03.2021 03:05 Ответить
Повар с таким же успехом призывал кота Ваську не есть мясо, вместо того, чтобы врезать тому половником или сковородкой.
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12.03.2021 06:13 Ответить
Не треба нічого відкривати. Хоча правильно роблять що призивають, кацапи все роблять навпаки.
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12.03.2021 07:28 Ответить
 
 