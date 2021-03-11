Євросоюз в ОБСЄ закликав Росію відкрити всі пункти пропуску на Донбасі

Євросоюз закликав Росію виконати свої зобов’язання у Нормандському форматі та забезпечити негайне відкриття усіх існуючих на Донбасі контрольних пунктів в’їзду-виїзду та двох додаткових КПВВ у Щасті та Золотому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання, взяті на останньому Нормандському саміті, шляхом використання свого великого впливу на підтримувані збройні формування для забезпечення відкриття без жодних зволікань КПВВ "Щастя" та "Золоте", а також усіх інших закритих наразі КПВВ", - заявили у делегації ЄС.

У Євросоюзі також закликали Росію проявити конструктив на переговорах у Тристоронній контактній групі, де ОБСЄ є посередником, а Україна та Росія – сторонами конфлікту: "Ми вітаємо лідерські зусилля посла Грау у роботі Тристоронньої контактної групи, яка складається з України та Росії з ОБСЄ у якості посередника. Ми закликаємо Росію діяти конструктивно у рамках цих дискусій. Політичні міркування не повинні переважати над гуманітарними питаннями".

Також в ЄС у черговий раз закликали Росію "використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування з метою виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі".

"Ми повторюємо свій заклик до Росії негайно припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських угод", - наголошується у заяві.

Читайте також: Окупанти блокують дорожні коридори через 5 КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО