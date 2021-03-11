Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко
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Единственный способ победить вспышку COVID-19 - это вакцинация. Сейчас продолжаются прививки медиков, следующими вакцинируют пожилых людей.
Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
"Нынешний стремительный рост больных коронавирусом является прогнозируемым. Главное - это соблюдение санитарных норм и желание вакцинироваться. Сегодня это должны сделать медицинские работники, которые являются героями. Потому что они с первого дня на передовой. Поэтому обращаюсь ко всем врачам, которые еще не сделали прививки - сделайте это. Вакцина есть, мобильные бригады приезжают к вам", - пояснил Ляшко.
Главный санитарный врач также добавил, что в будущем планируется вакцинация людей старше 70 лет.
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"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования и зарегистрированы в Украине", - добавил Ляшко.
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Просто хочеться побачити чим все це
30-річне біліадство прикінчиться..😁
Сколько там им осталось?!
бойтесь
При этом в инструкции "АстраЗенеки" есть пункт: "Болезни, связанные со свертываемостью крови, - противопоказание к вакцинации". Также производитель указывает, что люди с тяжелыми и/или неконтролируемые сердечно-сосудистыми заболеваниями в их испытаниях участия не принимали. По всем этим пунктам "АстраЗенека" и "Ковишилд", который привезли в Украину, как минимум на бумаге, совпадают !!!
Расследование смертельных случаев после прививки AstraZeneca продолжается. Британская компания пока инцидентов не комментировала.(с)
Ну не совсем так... не "Аналогичную вакцину - "Ковишилд"", а худшую его подделку ! С соответсвующими последствиями в еще более худшую строну...!
Что-то развелось пенсионеров. Надо их как-то поубавить. Вакцинировать и проблема пенсионного фонда решена
государства, что эта вакцина даёт возможность считаться вакцинированным ?
украинские говноконторы не в счёт