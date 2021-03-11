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Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко

Единственный способ победить вспышку COVID-19 - это вакцинация. Сейчас продолжаются прививки медиков, следующими вакцинируют пожилых людей.

Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешний стремительный рост больных коронавирусом является прогнозируемым. Главное - это соблюдение санитарных норм и желание вакцинироваться. Сегодня это должны сделать медицинские работники, которые являются героями. Потому что они с первого дня на передовой. Поэтому обращаюсь ко всем врачам, которые еще не сделали прививки - сделайте это. Вакцина есть, мобильные бригады приезжают к вам", - пояснил Ляшко.

Главный санитарный врач также добавил, что в будущем планируется вакцинация людей старше 70 лет.

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"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования и зарегистрированы в Украине", - добавил Ляшко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Сам ширяйся тим шмурдяком.
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11.03.2021 23:04
+3
как бы пенсы вас младых идиотов не закапывали бы у братских могилках....
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11.03.2021 23:14
+3
Мені більше ...набагато..
Просто хочеться побачити чим все це
30-річне біліадство прикінчиться..😁
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11.03.2021 23:18
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Вот это правильно !!! Пусть живут...А те,кто им на пенсию зарабатывает - то такое....
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11.03.2021 23:03 Ответить
а тем кто, им зачем? они ж не болеют, в ковид не веруют.
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11.03.2021 23:22 Ответить
Тьі тоже пАжьілой???
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11.03.2021 23:25 Ответить
Интересуетесь?
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11.03.2021 23:39 Ответить
Нє...Я не гєронтофіл...
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11.03.2021 23:40 Ответить
Оно и видно, на вору шапка горит.
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12.03.2021 00:04 Ответить
Сам ширяйся тим шмурдяком.
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11.03.2021 23:04 Ответить
молоді не знають шо це таке Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5499
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11.03.2021 23:24 Ответить
Спробуйте....Їм втрачати вже нічого...
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11.03.2021 23:10 Ответить
мне уже под 60 раньше когда был младым и глупым также считал а теперь зас сами делайте а мы хотим трошки пожить...
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11.03.2021 23:13 Ответить
Мені більше ...набагато..
Просто хочеться побачити чим все це
30-річне біліадство прикінчиться..😁
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11.03.2021 23:18 Ответить
Не переживай, всё закончится очередной перемигою непонятно над чем.
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11.03.2021 23:24 Ответить
ты и сейчас глупый да завистливый, всё поплёвываешь вокруг.
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11.03.2021 23:23 Ответить
да, сильно много пенсов развелось. нужно их уменьшить.
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11.03.2021 23:10 Ответить
как бы пенсы вас младых идиотов не закапывали бы у братских могилках....
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11.03.2021 23:14 Ответить
а положие люди куй положили
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11.03.2021 23:18 Ответить
Да-да, знаем, слышали. Уже открыта запись на вакцинацию на 13 марта 2036 года. После обеда. На "до обеда" запись на приход водопроводчика.
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11.03.2021 23:20 Ответить
Может, пусть бы пожили, бедные?
Сколько там им осталось?!
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11.03.2021 23:23 Ответить
Ну да. Перефразируя известный анекдот - будем вакцинировать или пусть живет? Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6738
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12.03.2021 01:41 Ответить
бабки, бабки, бабки
бойтесь
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11.03.2021 23:30 Ответить
Обнаружен опасный побочный эффект. Почему УЖЕ ДЕСЯТЬ стран ЕС остановили вакцинацию "АстраЗенекой" - Аналогичную вакцину - "Ковишилд" - колят украинцам !!! И собрались еще прививать пожилых людей !! это ДИВЕРСИЯ и поле для работы следователей !!!

При этом в инструкции "АстраЗенеки" есть пункт: "Болезни, связанные со свертываемостью крови, - противопоказание к вакцинации". Также производитель указывает, что люди с тяжелыми и/или неконтролируемые сердечно-сосудистыми заболеваниями в их испытаниях участия не принимали. По всем этим пунктам "АстраЗенека" и "Ковишилд", который привезли в Украину, как минимум на бумаге, совпадают !!!

Расследование смертельных случаев после прививки AstraZeneca продолжается. Британская компания пока инцидентов не комментировала.(с)
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12.03.2021 00:35 Ответить
" Почему УЖЕ ДЕСЯТЬ стран ЕС остановили вакцинацию "АстраЗенекой" - Аналогичную вакцину - "Ковишилд" - колят украинцам !!! "

Ну не совсем так... не "Аналогичную вакцину - "Ковишилд"", а худшую его подделку ! С соответсвующими последствиями в еще более худшую строну...!
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12.03.2021 02:30 Ответить
Следующими после медиков будут прививать пожилых людей,

Что-то развелось пенсионеров. Надо их как-то поубавить. Вакцинировать и проблема пенсионного фонда решена
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12.03.2021 01:53 Ответить
А они после этого прививания голосовать будут адекватно Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7174 или совсем поедут Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9174
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12.03.2021 02:40 Ответить
Ляшко, чим ти будеш щепити старих? Вакцинами, які не рекомендовані літнім людям? Тими, що дешевші?
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12.03.2021 07:55 Ответить
этот крендель может предъявить справку с печатью от гос.организации нормального
государства, что эта вакцина даёт возможность считаться вакцинированным ?
украинские говноконторы не в счёт
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12.03.2021 08:05 Ответить
Ви хоч би медиків вакцинували. А то тільки вкиди в ЗМІ, щ медики вимовляються від вакцинації..А вакцини то для всіх лікарень немає!!!!!!!!!!! Зробіть хоть що небудь до пуття
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12.03.2021 09:45 Ответить
 
 