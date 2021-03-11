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Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко

Єдиний спосіб перемогти спалах COVID-19 - це вакцинація. Зараз тривають щеплення медиків, наступними вакцинують літніх людей.

Про це заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішнє стрімке зростання хворих на коронавірус є прогнозованим. Головне - це дотримання санітарних норм і бажання вакцинуватися. Сьогодні це мають зробити медичні працівники, які є героями. Тому що вони з першого дня на передовій. Тому звертаюся до всіх лікарів, які ще не зробили щеплення - зробіть це. Вакцина є, мобільні бригади приїжджають до вас", - пояснив Ляшко.

Головний санітарний лікар також додав, що в майбутньому планується вакцинація людей віком від 70 років.

"Наступним етапом буде вакцинація серед осіб літнього віку. Згодом буде інформація про початок цього щеплення. Вакцини у нас будуть ті, які дозволені ВООЗ для використання і зареєстровані в Україні", - додав Ляшко.

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Топ коментарі
+9
Сам ширяйся тим шмурдяком.
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11.03.2021 23:04
+3
как бы пенсы вас младых идиотов не закапывали бы у братских могилках....
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11.03.2021 23:14
+3
Мені більше ...набагато..
Просто хочеться побачити чим все це
30-річне біліадство прикінчиться..😁
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11.03.2021 23:18
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Вот это правильно !!! Пусть живут...А те,кто им на пенсию зарабатывает - то такое....
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11.03.2021 23:03 Відповісти
а тем кто, им зачем? они ж не болеют, в ковид не веруют.
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11.03.2021 23:22 Відповісти
Тьі тоже пАжьілой???
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11.03.2021 23:25 Відповісти
Интересуетесь?
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11.03.2021 23:39 Відповісти
Нє...Я не гєронтофіл...
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11.03.2021 23:40 Відповісти
Оно и видно, на вору шапка горит.
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12.03.2021 00:04 Відповісти
Сам ширяйся тим шмурдяком.
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11.03.2021 23:04 Відповісти
молоді не знають шо це таке Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5499
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11.03.2021 23:24 Відповісти
Спробуйте....Їм втрачати вже нічого...
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11.03.2021 23:10 Відповісти
мне уже под 60 раньше когда был младым и глупым также считал а теперь зас сами делайте а мы хотим трошки пожить...
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11.03.2021 23:13 Відповісти
Мені більше ...набагато..
Просто хочеться побачити чим все це
30-річне біліадство прикінчиться..😁
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11.03.2021 23:18 Відповісти
Не переживай, всё закончится очередной перемигою непонятно над чем.
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11.03.2021 23:24 Відповісти
ты и сейчас глупый да завистливый, всё поплёвываешь вокруг.
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11.03.2021 23:23 Відповісти
да, сильно много пенсов развелось. нужно их уменьшить.
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11.03.2021 23:10 Відповісти
как бы пенсы вас младых идиотов не закапывали бы у братских могилках....
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11.03.2021 23:14 Відповісти
а положие люди куй положили
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11.03.2021 23:18 Відповісти
Да-да, знаем, слышали. Уже открыта запись на вакцинацию на 13 марта 2036 года. После обеда. На "до обеда" запись на приход водопроводчика.
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11.03.2021 23:20 Відповісти
Может, пусть бы пожили, бедные?
Сколько там им осталось?!
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11.03.2021 23:23 Відповісти
Ну да. Перефразируя известный анекдот - будем вакцинировать или пусть живет? Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6738
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12.03.2021 01:41 Відповісти
бабки, бабки, бабки
бойтесь
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11.03.2021 23:30 Відповісти
Обнаружен опасный побочный эффект. Почему УЖЕ ДЕСЯТЬ стран ЕС остановили вакцинацию "АстраЗенекой" - Аналогичную вакцину - "Ковишилд" - колят украинцам !!! И собрались еще прививать пожилых людей !! это ДИВЕРСИЯ и поле для работы следователей !!!

При этом в инструкции "АстраЗенеки" есть пункт: "Болезни, связанные со свертываемостью крови, - противопоказание к вакцинации". Также производитель указывает, что люди с тяжелыми и/или неконтролируемые сердечно-сосудистыми заболеваниями в их испытаниях участия не принимали. По всем этим пунктам "АстраЗенека" и "Ковишилд", который привезли в Украину, как минимум на бумаге, совпадают !!!

Расследование смертельных случаев после прививки AstraZeneca продолжается. Британская компания пока инцидентов не комментировала.(с)
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12.03.2021 00:35 Відповісти
" Почему УЖЕ ДЕСЯТЬ стран ЕС остановили вакцинацию "АстраЗенекой" - Аналогичную вакцину - "Ковишилд" - колят украинцам !!! "

Ну не совсем так... не "Аналогичную вакцину - "Ковишилд"", а худшую его подделку ! С соответсвующими последствиями в еще более худшую строну...!
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12.03.2021 02:30 Відповісти
Следующими после медиков будут прививать пожилых людей,

Что-то развелось пенсионеров. Надо их как-то поубавить. Вакцинировать и проблема пенсионного фонда решена
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12.03.2021 01:53 Відповісти
А они после этого прививания голосовать будут адекватно Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7174 или совсем поедут Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9174
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12.03.2021 02:40 Відповісти
Ляшко, чим ти будеш щепити старих? Вакцинами, які не рекомендовані літнім людям? Тими, що дешевші?
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12.03.2021 07:55 Відповісти
этот крендель может предъявить справку с печатью от гос.организации нормального
государства, что эта вакцина даёт возможность считаться вакцинированным ?
украинские говноконторы не в счёт
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12.03.2021 08:05 Відповісти
Ви хоч би медиків вакцинували. А то тільки вкиди в ЗМІ, щ медики вимовляються від вакцинації..А вакцини то для всіх лікарень немає!!!!!!!!!!! Зробіть хоть що небудь до пуття
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12.03.2021 09:45 Відповісти
 
 