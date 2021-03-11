Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Єдиний спосіб перемогти спалах COVID-19 - це вакцинація. Зараз тривають щеплення медиків, наступними вакцинують літніх людей.
Про це заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
"Нинішнє стрімке зростання хворих на коронавірус є прогнозованим. Головне - це дотримання санітарних норм і бажання вакцинуватися. Сьогодні це мають зробити медичні працівники, які є героями. Тому що вони з першого дня на передовій. Тому звертаюся до всіх лікарів, які ще не зробили щеплення - зробіть це. Вакцина є, мобільні бригади приїжджають до вас", - пояснив Ляшко.
Головний санітарний лікар також додав, що в майбутньому планується вакцинація людей віком від 70 років.
"Наступним етапом буде вакцинація серед осіб літнього віку. Згодом буде інформація про початок цього щеплення. Вакцини у нас будуть ті, які дозволені ВООЗ для використання і зареєстровані в Україні", - додав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Просто хочеться побачити чим все це
30-річне біліадство прикінчиться..😁
Сколько там им осталось?!
бойтесь
При этом в инструкции "АстраЗенеки" есть пункт: "Болезни, связанные со свертываемостью крови, - противопоказание к вакцинации". Также производитель указывает, что люди с тяжелыми и/или неконтролируемые сердечно-сосудистыми заболеваниями в их испытаниях участия не принимали. По всем этим пунктам "АстраЗенека" и "Ковишилд", который привезли в Украину, как минимум на бумаге, совпадают !!!
Расследование смертельных случаев после прививки AstraZeneca продолжается. Британская компания пока инцидентов не комментировала.(с)
Ну не совсем так... не "Аналогичную вакцину - "Ковишилд"", а худшую его подделку ! С соответсвующими последствиями в еще более худшую строну...!
Что-то развелось пенсионеров. Надо их как-то поубавить. Вакцинировать и проблема пенсионного фонда решена
государства, что эта вакцина даёт возможность считаться вакцинированным ?
украинские говноконторы не в счёт