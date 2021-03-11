Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко

Єдиний спосіб перемогти спалах COVID-19 - це вакцинація. Зараз тривають щеплення медиків, наступними вакцинують літніх людей.

Про це заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішнє стрімке зростання хворих на коронавірус є прогнозованим. Головне - це дотримання санітарних норм і бажання вакцинуватися. Сьогодні це мають зробити медичні працівники, які є героями. Тому що вони з першого дня на передовій. Тому звертаюся до всіх лікарів, які ще не зробили щеплення - зробіть це. Вакцина є, мобільні бригади приїжджають до вас", - пояснив Ляшко.

Головний санітарний лікар також додав, що в майбутньому планується вакцинація людей віком від 70 років.

"Наступним етапом буде вакцинація серед осіб літнього віку. Згодом буде інформація про початок цього щеплення. Вакцини у нас будуть ті, які дозволені ВООЗ для використання і зареєстровані в Україні", - додав Ляшко.

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