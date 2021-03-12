РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15154 посетителя онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
1 378 26
вакцина (3810) карантин (16725) пропаганда (3473) США (23238) фейк (616) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин

По меньшей мере четыре российских онлайн-платформы, связанные со спецслужбами РФ, были замечены в распространении дезинформации касаемо вакцин от коронавируса от производителей не из России.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Досадно, что четыре российских онлайн-платформы, связанные с российскими спецслужбами, были замечены в распространении дезинформации в отношении нероссийских вакцин (включая вакцины, производимые Pfizer и Moderna). Прибегая к таким действиям, Россия безответственно подрывает глобальную доверие к вакцине и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию относительно вакцин, чья безопасность и эффективность была научно подтверждена", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Остриен отметила, что Соединенные Штаты разделяют цель более широкого распространения безопасных и эффективных вакцин на территории региона ОБСЕ и во всем мире.

Дипломат отметила, что именно по этой причине США выделили 2 млрд долларов на нужды Глобальной инициативы Gavi COVAX и планируют выделить Gavi до 2022 года еще около 2 млрд для вакцинации людей во всем мире от коронавируса.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Все вакцинированные Sputnik V получат бесплатный билет на концерт Кобзона и ансамбля им. Александрова.США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 8104
показать весь комментарий
12.03.2021 10:17
+2
Я уверен что РФ распространяет фейки даже про свою вакцину, какая она замечательная...
показать весь комментарий
12.03.2021 09:59
+1
США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9051 США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9832глотнул Бурлака с Волги наркоту и потягул подлодку Курск против НАТО США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9832 ...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я уверен что РФ распространяет фейки даже про свою вакцину, какая она замечательная...
показать весь комментарий
12.03.2021 09:59 Ответить
Тут в Україні 25% поширюють фейки про Індійську вакцину,мабуть теж агенти кремля))
показать весь комментарий
12.03.2021 10:01 Ответить
Крім Степанова з Крадуцьким ніхто фейки про индійский ковішіт не поширював
показать весь комментарий
12.03.2021 10:06 Ответить
Та все уже поняли что даже Новичок Путлера туфта,Льоха Насральный выжил после лошадиной дозы наркотика США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 1179а то какой то Фуфломицин Путлера типа Спутник дерьма РАБссии США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 1179
показать весь комментарий
12.03.2021 10:01 Ответить
США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9051 США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9832глотнул Бурлака с Волги наркоту и потягул подлодку Курск против НАТО США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9832 ...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:03 Ответить
_Подумаешь! Они напали на ЕС и НАТО, убили высшее военно-политическое руководство, включая главкома! И шо? А тута - фейки какие-то...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:07 Ответить
Мильдоний это фишка РАБссии,но Путлер Старичок придумал Новичок,он сильнее на 100 грамм тела США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 1006
показать весь комментарий
12.03.2021 10:08 Ответить
У великой расеюшки укрепился статус мирового говноеда)
показать весь комментарий
12.03.2021 10:11 Ответить
Все вакцинированные Sputnik V получат бесплатный билет на концерт Кобзона и ансамбля им. Александрова.США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 8104
показать весь комментарий
12.03.2021 10:17 Ответить
Андрей Андреевич Пионтковский еще летом 2014 года предупредил весь Мир,90 5 информации из РАБссии Фейкометание дерьма сабачачево,типа Шариковы Сикелев,Салавьем и прочие Норкины ********* и Сымоньяншы США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 4241
показать весь комментарий
12.03.2021 10:17 Ответить
90,5%))) США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 8056
показать весь комментарий
12.03.2021 10:18 Ответить
У тебя Пионтковский в углу стоит вместо иконы или ты на его фото дрочищь? В этом мире верить нельзя никому, даже самому себе.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:38 Ответить
Смотрие как великие державы дерутся за распространение своих вакцин.Явно в них что то очень сильное,что мы не знаем.Думаю там что то будет стремиться к нервным капилярам,которых в организме мил-ны,они все связанны с мозгом.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:18 Ответить
Верно мыслишь,если вколят детям,будет трагедия...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:20 Ответить
США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 8390 США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 7051для Бурлаков сраной дохлятины РАБссии и Боярышник по моде...Лапотники Аууу...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:21 Ответить
Аптеки Украины закрыл Ведмедчук и РАБинович еще в марте 2020 года... США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 810
показать весь комментарий
12.03.2021 10:23 Ответить
Секрет РАБссиянского дерьма Фуфломицин Путлера раскрыла в Ютьюбе Таня Сеид-Бурхан из Крыма еще до Ковидной Истерии, США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9335
показать весь комментарий
12.03.2021 10:26 Ответить
Секретная лаборатория в Новосибирске взрыв и пожар на ней в сентябре 2019 года,это информационное прикрытие более страшной беды...,которую придумала РАБссия и ее КГБшные крысы...Таня все знает...
показать весь комментарий
12.03.2021 10:30 Ответить
Если продукт качественный, то всякие потуги очернить его ни к чему не приведет. Можно сколько угодно говорить, что Тойота авто говно, вот только верится с трудом.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:34 Ответить
Комуно-фашист путлер, продолжение уголовника сталина, и он никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдет на мирные переговоры, для него мир, равносильно Гааге, так же как и для бялоруского уголовника луки.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:50 Ответить
 
 