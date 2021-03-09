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Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Центр противодействия дезинформации, который начнет в ближайшее время работу в Украине, должен стать международным хабом противодействия пропаганде во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

"В Организации Объединенных Наций я выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу", - отметил Зеленский.

По словам президента, в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

"Но понимаем, что ни один центр не справится один против многомиллиардных бюджетов, в частности Кремля", - подчеркнул Зеленский и добавил, что нужно научиться различать правду от фейка.

Также читайте: Зеленский о блокировке каналов Медведчука: Работаем над тем, чтобы на YouTube они получили пожизненную блокировку

Автор: 

дезинформация (343) Зеленский Владимир (20343) фейк (679)


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Топ комментарии
+13
Закроют офис президента. Наконец-то.
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09.03.2021 11:17
+7
"завідомо неправдиву інформацію, наклепи, відверте хамство..." - абсолютно точний портрет Зеленського та його оточення. Як ти пропонуєш їх покарати?
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09.03.2021 12:22
+6
основные тезисы -
Я- нелох
Мендель - не беоеменна
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09.03.2021 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Закроют офис президента. Наконец-то.
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09.03.2021 11:17 Ответить
Скоріше зєльоновці прикриють Цензор нет. І все буде по їхньому закону.
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09.03.2021 11:19 Ответить
Откроют Цензор2, 3 и т.д. Это непроблема. Проблема будет открыть новый офис, нормальный. Там без перевыборов не обойтись.
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09.03.2021 11:24 Ответить
это, смотря, кто откроет...а могут и все и сразу
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09.03.2021 11:51 Ответить
Проблемой для декого стане введення відповідальності за завідомо неправдиву інформацію, наклепи, відверте хамство...
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09.03.2021 11:54 Ответить
Пожалейте клоуна, он не потянет столько и сразу. Хлипкий уж очень. Даже без волос.
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09.03.2021 11:57 Ответить
Ти про себе?
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09.03.2021 12:00 Ответить
Слава маме с папой, я не клоун, не хлипкий, с волосами(хотя это и может кому казаться не очень эстетичным). Секунду, ты случаем не Мендель?
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09.03.2021 12:06 Ответить
Чим ти пишаєшся? Двійка, твоїм "папе с мамой". Вони тебе вигодували, але не виховали.
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09.03.2021 12:15 Ответить
Мои папа с мамой у меня молодцы. А про невоспитанность лучше вообще не упоминать в контексте происходящего. На слуг в Раде глянь: сосна на сосне. И все нерабочие. Или на зад Тищенко...Правда, не стоит про невоспитанность.
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09.03.2021 12:20 Ответить
А якщо я скажу, що твої "папа с мамой" клоуни і тебе таким виховали. То, як ти на це подивишся?
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09.03.2021 12:26 Ответить
Никак. От слова совсем. Меня больше задевают свиньи при власти. Это реально бесит. И буду отвечать тем, что указывать свиньям, что они - свиньи. Может кто и одумается(чудеса ведь случаются).
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09.03.2021 12:33 Ответить
Ну, ти ж мабуть чув прислівя : з свинями жить,- по свинські хрюкать! Може потрібно кожному в люстерко зазитнуть?
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09.03.2021 12:40 Ответить
Нет, это перебор. Но указать свинье, что она свинья - святое дело. А уже что будет ответом - хрюканье, или спасибо - это уже зависит... Не от меня, правда. Но делаю, что можно, а там жизнь покажет.
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09.03.2021 12:44 Ответить
Почему перебор? Ты даже мысли не допускаешь того, что поступаешь по -свински? Кто угодно- но не я! Моя миссия "указать свинье".. Спросить хочу: а по каким критериям ты определяешь кто есть кто?
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09.03.2021 12:55 Ответить
Критерий - принадлежность к "зеленой" власти и их поклонники. Вторые - в меньшей степени. Но первые сознательно сделали свой выбор. Нельзя там быть и быть нормальным. Принцип простой, но как показывает практика, вполне рабочий(слово-то какое...).
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09.03.2021 13:03 Ответить
Якщо по цим критеріям відбираєш, то тоді тобі або в ОПЗЖ , або безпосередньо до Володьки Володьковича. Невже ти зі своїми неповними 10% можеш сподіватися що станеш пастухом для 73% в інших людей.? Це відверте свинство, з твого боку!.
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09.03.2021 13:20 Ответить
для каких 73%? нет таких и не было. Были 73% от пришедших на выборы. А это совсем другое дело. А сейчас и того меньше. В остальном - мне к Пороху.
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09.03.2021 13:58 Ответить
Можеш себе тішити, як заманеться. Поживемо-побачимо.
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09.03.2021 14:03 Ответить
Да, Верно. И на этой оптимистической ноте, пожалуй завершим нашу занимательную беседу.
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09.03.2021 14:07 Ответить
"завідомо неправдиву інформацію, наклепи, відверте хамство..." - абсолютно точний портрет Зеленського та його оточення. Як ти пропонуєш їх покарати?
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09.03.2021 12:22 Ответить
Де ти це бачиш у діях Зеленського? Особливо в плані "наклепи, відверте хамство"..
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09.03.2021 12:32 Ответить
Будь яка пресконференція, чи відосік, блазня. Брехня, перекручування, наклеп і хамство.
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09.03.2021 12:50 Ответить
Понятно. Что тебе можно возразить на столь конкретную информацию? Просто обезоруживает своей тупой простотой.
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09.03.2021 12:58 Ответить
Конкретно? Хоть сто порцій.
Зеленський. "Просто перестать стріляти", українська армія вже скільки не стріляє? Війна скінчилася? Ні. Брехня. "Прийде весна..." когось посадили ? Брехня. Теза про "корумпованість влади при Порошенку" - наклеп. Два року правління, два "своїх" Генпрокурора, жодної кримінальної справи. В кожному відосику згадування Порошенка в зверхньо-іронічній манері - хамство. Все починаючи з "********** паличок" і "я вам нічєго нє должін" , "пазваню Баканову по поводу етага чєрта" - суцільне хамство.
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09.03.2021 14:17 Ответить
Шановний, я не збираюся тебе а чомусь переконувати, тому, що це непродуктивна справа. Але хочу сказати, що за роки незалежності я стільки наслухався обіцянок від президентів і представників влад всіх мастей і відтінків, що чергові побажання чергового Президента зовсім не вважаю чимось непристойним. Не буду нагадувати обіцянки Кучми, Ющенка, Янека, Порошенка і всіх, хто був біля них. Можу тільки константувати: все це був піар і не більше того. За цим піаром робилися конкретні справи по наповненню офшорів грошима з України (в різних масштабах) . Що стосується наведених тобою "кричущих " прикладів, то у Зеленського ще є попереду 3 весни для посадок; три роки для переходу від звинувачень до конкретних справ; три роки, щоб припинити стріляти взагалі; три роки, щоб Україну від олігархів повернути українцям і багато -багато іншого. Давай дружно побажаємо йому успіхів у цьому і допоможемо посильною працею
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09.03.2021 14:55 Ответить
Нешановний, тобто два роки неробства, делитантизму та ідиотизму, що веде за собою падіня економіки, деморалізацію армії, здачу територій та націоальних інтересів України та втрату міжнародної підтрики тобі замало? Дайте йому ще три роки, а то він за державний кошт ще не всі куроти обїав? Мені здається, що вас, зебіів, треба разом з ним, на одну гіляку, або за одну зупину.
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09.03.2021 18:58 Ответить
За два роки зроблено стільки, скільки де хто не зробив і за 5. Всі твої звинувачення, то все не що інше, як маячня від початку до кінця . Не тіш себе: у тебе ніхто не просить ще 3 роки!. Ці роки у влади є і тобі залишається тільки спостерігати за діями команди Президента і заливатися безсилою злобою. Ну і шкодить, скільки зможеш і допоки тобі це буде дозволено.
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09.03.2021 19:27 Ответить
Скільки зроблено за два роки? Де зроблено? Дозволено? Ким і що дозволено?
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09.03.2021 19:59 Ответить
Про те, що зроблено: сліпий не побачить, глухий не почує, тому я не буду гаяти часу: ти сам побачиш і відчуєш через деякий час.
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09.03.2021 20:23 Ответить
На це я відповім твоїми словами: - Центр протидії дезінформації найближчим часом почне роботу в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7257 https://censor.net/ru/user/483627

Понятно. Что тебе можно возразить на столь конкретную информацию? Просто обезоруживает своей тупой простотой.
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10.03.2021 12:12 Ответить
Хамство це Свято Незалежності окремо від громади, від бійців ВСУ та добровольчого руху але з колаборантськими "зірками" шоу-бізнесу... хамство - сказати журналістам "я никому ничего не должен", хамство - не підходити до людей в мітах (наприклад - в Одесі) коли звуть... Хамство не виходити до протестуючих, хамство (доречі) давати недостовірну інформацію про Юлю, Яну та Рімастера. хамство сказати народові, що ти в КАрпатах , а з*явитися в Омані. Хаство добьу не повертатися , коли загинули українці над Тегераном...хамство й недостовірна інформація казати, що справи вагнерівців не було, коли вона була, хамство звільняти з посади чесного офіцера за те, що вимагае розслідування зради... є щє два кілометри...але , мабуть досить й цього...
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09.03.2021 14:11 Ответить
Зєлжботи отримаю державний статус? 😁
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09.03.2021 11:18 Ответить
Знову хуцпа, а центр протидії корупції ж2, коли буде відкритий, ждуть поки Джо Байден копняками на стадіон пожене мерзоту.
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09.03.2021 11:45 Ответить
основные тезисы -
Я- нелох
Мендель - не беоеменна
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09.03.2021 11:19 Ответить
Буде "Міністерство правди" по-Зеленськи.
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09.03.2021 11:20 Ответить
за два роки з анонсованою контрпропагандою не вдалося,
тепер для протидії дезінформації має бути час...не все ж одразу
побажаємо успіху
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09.03.2021 11:55 Ответить
Дати йому ще сто днів?
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09.03.2021 11:58 Ответить
Центр протидії дезінформації найближчим часом почне роботу в Україні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 577
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09.03.2021 11:22 Ответить
І очолить цей центр протидії всім відома не вагітна мендель.
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09.03.2021 11:22 Ответить
Можливий кандидат і "Люся".
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10.03.2021 09:19 Ответить
А рояль в министерстве будет ?
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09.03.2021 11:22 Ответить
Головне, придумати рояль для Мендель та Вєнідіктової.
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09.03.2021 11:40 Ответить
Министерство Правды Стеця уже не работает? Это же пропаганда Геббельса!
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09.03.2021 11:23 Ответить
заявил тот кто пришел власти на вранье и дезинформации
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09.03.2021 11:29 Ответить
Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы гражданин Израиля , военного союзника РФ Коломойский руками Зеленского и Ткаченко добил контрпропаганду Украины . "Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей 18.04.19 .-Зеленский считает, что украинские власти ни чего не добились, запретив доступ к российским социальным сетям.
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09.03.2021 11:33 Ответить
О, Подоляка чекає підвищення.
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09.03.2021 11:34 Ответить
Цілком можливо, "заслужив" як і "Люся".
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10.03.2021 09:20 Ответить
ЗеКвартал стане державним органом?
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09.03.2021 11:35 Ответить
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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09.03.2021 11:45 Ответить
А какое штатное расписание?
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09.03.2021 11:49 Ответить
Очень правильно!
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09.03.2021 11:50 Ответить
Зеленский откровенно заметался между двумя кандидатурами виновных в утечке информации по операции против "вагнеровцев". - первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко или глава ОПУ Андрей Ермак. По обоим кандидатурам виноват он. Демченко назначенный им лично, вопреки закону о люстрации и Ермак, которого и близко не должно быть на заседании СНБО (нет допуска к гостайне).
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09.03.2021 12:03 Ответить
Меньше двухсот зрителей на этом стриме и меньше двух тысяч подписчиков канала, отключены комментарии и лайки. Всё что нужно знать об этом "Всеукраинском форуме".
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09.03.2021 12:11 Ответить
Вова хочет сделать центр дезинформации. Одно радует что за всё за что берётся Вова -превращается в говно.
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09.03.2021 12:59 Ответить
Теперь зеботы ,официально будут финансироваться из бюджета.
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09.03.2021 13:11 Ответить
Путинизация УССР. Журналисты пользуются информацией из закрытых источников. Потому что источник иногда рискует жизнью. А теперь Журналист сослался на такой источник - и попал за решётку ? Это закон РОТОЗАТЫКАЛКИ СВОБОДЕ... Гибрид Рашки с КНДР.
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09.03.2021 13:56 Ответить
Вместо реальной борьбы с дезинформацией ... создание очередного "центра" и непременно "международный хаб". Интересно, Мендель напишет, что "третий день весь мир обсуждает ..."
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09.03.2021 14:58 Ответить
был Ленин-гриб,
теперь ЗЕленский-фейк БаблоМойского
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09.03.2021 15:17 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVdmokI75vn0iTOGEsaJvloA-FaxYSRLJzl3pk0t_rXtVR_ANY4qKNuPjm4SpjoelJN3UUCBmFDkxELpC-************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3826370677400706&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVdmokI75vn0iTOGEsaJvloA-FaxYSRLJzl3pk0t_rXtVR_ANY4qKNuPjm4SpjoelJN3UUCBmFDkxELpC-************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Виявляється у нас «люди їдуть з України, бо їм заважає мова».

Так вважає Зеленський, який на запитання журналістів про антиукраїнські законопроекти Бужанського/Дубінського/Потураєва, каже, що «Україна має бути ліберальною, щоб населення збільшувалось, а не люди їхали з України».

Отже, від «какой разніци» Зеленський перейшов до прямої підтримки колаборанстких законопроектів що мають на меті знищити Закон про мову. І це говорить президент країни в Шевченкові дня.

Назвати це ганьбою мало. Це справжнє нутро влади, яка майже два роки не покладає рук, щоб знищити мову то в освіті, то в сфері обслуговування, то ще десь.

Пане Зеленський, люди виїжджають з України не тому що тут мова українська, а тому що такі як ви зробили все щоб ми потопали в брехні, корупції та скандалах. Тому що ваші квартали та коломойські довели країну до ручки. Тому що в країні колапс в усіх сферах.

Але ні. Їм муляє мова. І зверніть увагу. Мова заважає «слугам», ОПЗЖ і Кремлю.
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09.03.2021 15:33 Ответить
Что бы центр работал эффективно - ни в коем случае не берите туда на работу госсслужащих! Только активистов из гражданского сектора, блогеров и т.д. людей, которые реально противостоят в информационном поле вражеской (моксельской) пропаганде.
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09.03.2021 18:35 Ответить
Не вже візьмуться, за свиночолого гетьмана ???😆
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10.03.2021 03:54 Ответить
Та вже два роки "беруться", якби ще пупа не надірвали.
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10.03.2021 09:27 Ответить
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс)
Пора бы взяться за ум - снести бошку проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню и перебить его падлючее ЗЕ-шапито.
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10.03.2021 09:39 Ответить
Именно для противодействия врагу (мокселям) в информационной сфере необходимо было давно создать и запустить Центр/Агентство про противодействию дезинформации.
Министерство информации полностью провалилось в этом плане и заслуженно находится в состоянии ликвидации.
Госслужащие не умеют/не могут/не понимают как вести контрпропаганду и как вообще работать в соцсетях, с гражданским обществом на форумах и т.д. Тем более, они дупля не отстреливают как легко выявлять тролей и как отличить реального пользователя от ботов.

По-этому предлагаю: в Центр/агентсво по противодействию дезинформации, которое Министр Ткаченко собирается через месяц создать - набирать исключительно гражданских активистов,работающих в соцсетях, на форумах, с соцсетями и форумами, блогеров/журналистов экспертов в информационно-социальной сфере. Каждый приходит и рассказывает, что конкретно и как он делает в плане противодействия пропаганде, фейкам, дезинформации и т.д.

Никаких конкурсов для госслужащих, иначе это будет очередной провал и трата бюджетных денег.
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10.03.2021 12:24 Ответить
 
 