Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Центр противодействия дезинформации, который начнет в ближайшее время работу в Украине, должен стать международным хабом противодействия пропаганде во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент заявил в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

"В Организации Объединенных Наций я выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу", - отметил Зеленский.

По словам президента, в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире.

"Но понимаем, что ни один центр не справится один против многомиллиардных бюджетов, в частности Кремля", - подчеркнул Зеленский и добавил, что нужно научиться различать правду от фейка.

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