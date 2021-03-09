Центр протидії дезінформації найближчим часом почне роботу в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Центр протидії дезінформації, який почне найближчим часом роботу в Україні, має стати міжнародним хабом протидії пропаганді в усьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

"В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він почне свою роботу", - зазначив Зеленський.

За словами президента, у майбутньому він повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації і пропаганді в усьому світі.

"Але розуміємо, що жоден центр не впорається один проти багатомільярдних бюджетів, зокрема Кремля", - підкреслив Зеленський і додав, що потрібно навчитися розрізняти правду від фейка.

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