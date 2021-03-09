Центр протидії дезінформації найближчим часом почне роботу в Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Центр протидії дезінформації, який почне найближчим часом роботу в Україні, має стати міжнародним хабом протидії пропаганді в усьому світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив у ході форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм".
"В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він почне свою роботу", - зазначив Зеленський.
За словами президента, у майбутньому він повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації і пропаганді в усьому світі.
"Але розуміємо, що жоден центр не впорається один проти багатомільярдних бюджетів, зокрема Кремля", - підкреслив Зеленський і додав, що потрібно навчитися розрізняти правду від фейка.
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Зеленський. "Просто перестать стріляти", українська армія вже скільки не стріляє? Війна скінчилася? Ні. Брехня. "Прийде весна..." когось посадили ? Брехня. Теза про "корумпованість влади при Порошенку" - наклеп. Два року правління, два "своїх" Генпрокурора, жодної кримінальної справи. В кожному відосику згадування Порошенка в зверхньо-іронічній манері - хамство. Все починаючи з "********** паличок" і "я вам нічєго нє должін" , "пазваню Баканову по поводу етага чєрта" - суцільне хамство.
Понятно. Что тебе можно возразить на столь конкретную информацию? Просто обезоруживает своей тупой простотой.
Я- нелох
Мендель - не беоеменна
тепер для протидії дезінформації має бути час...не все ж одразу
побажаємо успіху
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
теперь ЗЕленский-фейк БаблоМойского
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3826370677400706&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVdmokI75vn0iTOGEsaJvloA-FaxYSRLJzl3pk0t_rXtVR_ANY4qKNuPjm4SpjoelJN3UUCBmFDkxELpC-************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Виявляється у нас «люди їдуть з України, бо їм заважає мова».
Так вважає Зеленський, який на запитання журналістів про антиукраїнські законопроекти Бужанського/Дубінського/Потураєва, каже, що «Україна має бути ліберальною, щоб населення збільшувалось, а не люди їхали з України».
Отже, від «какой разніци» Зеленський перейшов до прямої підтримки колаборанстких законопроектів що мають на меті знищити Закон про мову. І це говорить президент країни в Шевченкові дня.
Назвати це ганьбою мало. Це справжнє нутро влади, яка майже два роки не покладає рук, щоб знищити мову то в освіті, то в сфері обслуговування, то ще десь.
Пане Зеленський, люди виїжджають з України не тому що тут мова українська, а тому що такі як ви зробили все щоб ми потопали в брехні, корупції та скандалах. Тому що ваші квартали та коломойські довели країну до ручки. Тому що в країні колапс в усіх сферах.
Але ні. Їм муляє мова. І зверніть увагу. Мова заважає «слугам», ОПЗЖ і Кремлю.
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс)
Пора бы взяться за ум - снести бошку проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню и перебить его падлючее ЗЕ-шапито.
Министерство информации полностью провалилось в этом плане и заслуженно находится в состоянии ликвидации.
Госслужащие не умеют/не могут/не понимают как вести контрпропаганду и как вообще работать в соцсетях, с гражданским обществом на форумах и т.д. Тем более, они дупля не отстреливают как легко выявлять тролей и как отличить реального пользователя от ботов.
По-этому предлагаю: в Центр/агентсво по противодействию дезинформации, которое Министр Ткаченко собирается через месяц создать - набирать исключительно гражданских активистов,работающих в соцсетях, на форумах, с соцсетями и форумами, блогеров/журналистов экспертов в информационно-социальной сфере. Каждый приходит и рассказывает, что конкретно и как он делает в плане противодействия пропаганде, фейкам, дезинформации и т.д.
Никаких конкурсов для госслужащих, иначе это будет очередной провал и трата бюджетных денег.