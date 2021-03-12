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США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин

Щонайменше чотири російські онлайн-платформи, пов'язані зі спецслужбами РФ, були помічені в поширенні дезінформації стосовно вакцин проти коронавірусу від виробників не з Росії.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 11 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прикро, що чотири російські онлайн-платформи, які пов’язані з російськими спецслужбами, були помічені у розповсюдженні дезінформації щодо неросійських вакцин (включно з вакцинами, виробленими Pfizer та Moderna). Вдаючись до таких дій, Росія безвідповідально підриває глобальну довіру до вакцини та здоров'я людей у всьому світі, поширюючи дезінформацію щодо вакцин, чия безпечність та ефективність була науково підтверджена", - заявила вона.

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Острієн зазначила, що Сполучені Штати поділяють мету якомога ширшого розповсюдження безпечних та ефективних вакцин на території регіону ОБСЄ та у всьому світі.

Дипломатка зазначила, що саме з цієї причини США виділили 2 млрд доларів на потреби Глобальної ініціативи Gavi COVAX і планують виділити Gavi до 2022 року ще приблизно 2 млрд для вакцинації людей в усьому світі проти коронавірусу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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12.03.2021 10:17
+2
Я уверен что РФ распространяет фейки даже про свою вакцину, какая она замечательная...
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12.03.2021 09:59
+1
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12.03.2021 10:03
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Я уверен что РФ распространяет фейки даже про свою вакцину, какая она замечательная...
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12.03.2021 09:59 Відповісти
Тут в Україні 25% поширюють фейки про Індійську вакцину,мабуть теж агенти кремля))
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12.03.2021 10:01 Відповісти
Крім Степанова з Крадуцьким ніхто фейки про индійский ковішіт не поширював
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12.03.2021 10:06 Відповісти
Та все уже поняли что даже Новичок Путлера туфта,Льоха Насральный выжил после лошадиной дозы наркотика США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 1179а то какой то Фуфломицин Путлера типа Спутник дерьма РАБссии США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 1179
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12.03.2021 10:01 Відповісти
США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9051 США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9832глотнул Бурлака с Волги наркоту и потягул подлодку Курск против НАТО США в ОБСЕ: РФ распространяет фейки в отношении нероссийских COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 9832 ...
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12.03.2021 10:03 Відповісти
_Подумаешь! Они напали на ЕС и НАТО, убили высшее военно-политическое руководство, включая главкома! И шо? А тута - фейки какие-то...
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12.03.2021 10:07 Відповісти
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12.03.2021 10:08 Відповісти
У великой расеюшки укрепился статус мирового говноеда)
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12.03.2021 10:11 Відповісти
Все вакцинированные Sputnik V получат бесплатный билет на концерт Кобзона и ансамбля им. Александрова.США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 8104
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12.03.2021 10:17 Відповісти
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12.03.2021 10:17 Відповісти
90,5%))) США в ОБСЄ: РФ поширює фейки стосовно неросійських COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 8056
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12.03.2021 10:18 Відповісти
У тебя Пионтковский в углу стоит вместо иконы или ты на его фото дрочищь? В этом мире верить нельзя никому, даже самому себе.
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12.03.2021 10:38 Відповісти
Смотрие как великие державы дерутся за распространение своих вакцин.Явно в них что то очень сильное,что мы не знаем.Думаю там что то будет стремиться к нервным капилярам,которых в организме мил-ны,они все связанны с мозгом.
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12.03.2021 10:18 Відповісти
Верно мыслишь,если вколят детям,будет трагедия...
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12.03.2021 10:20 Відповісти
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12.03.2021 10:21 Відповісти
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12.03.2021 10:23 Відповісти
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12.03.2021 10:26 Відповісти
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12.03.2021 10:30 Відповісти
Если продукт качественный, то всякие потуги очернить его ни к чему не приведет. Можно сколько угодно говорить, что Тойота авто говно, вот только верится с трудом.
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12.03.2021 10:34 Відповісти
Комуно-фашист путлер, продолжение уголовника сталина, и он никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдет на мирные переговоры, для него мир, равносильно Гааге, так же как и для бялоруского уголовника луки.
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12.03.2021 10:50 Відповісти
 
 