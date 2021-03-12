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Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Фирмы-прокладки при закупке вакцины от коронавируса не существует.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим об уполномоченном за фармаконадзором, то есть за всем сбором и оценкой неблагоприятных событий после иммунизации, – по договорам уполномоченным является ГП "Укрмедпостач", который получил вакцину в соответствии с договором. Это также требование в контракте. Никаких контрактов с государственной институцией или за государственные средства с этой фирмой не подписано, никакая это не фирма-прокладка", - объяснил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что государство платит производителю вакцины.

"Crown Agency (международная организация по закупкам. - Ред.) оплатило непосредственно производителю – Serum Institute. И это политика правительства - оплачивать непосредственно производителю. Serum Institute имеет право уполномочить любое юридическое лицо в Украине для подачи документов в Государственный экспертный центр, другой юридической возможности занести эти документы в стране не существует", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Навіщо ж тоді засекречувати інформацію про закупівлю вакцини?!

Формула Степанова: Україна вдвоє переплачує за COVID-вакцину.



Міністерство охорони здоров'я закуповує вакцини Covishield проти коронавірусної хвороби COVID-19 за завищеними цінами і вочевидь саме тому видало незаконний наказ про заборону інформувати суспільство щодо виробників вакцин і цін на них.
Як підрахували журналісти, наразі одна доза вакцини Covishield закупляється МОЗ за 29 доларів.

Така ціна це більш ніж вдвічі більша за оголошену ціну виробника. На початку січня, коли першу партію вакцини відвантажували із заводу, голова індійського "Інституту сироватки крові" Адар Пунавала дав спонтанне інтерв'ю індійським журналістам і заявив, що на приватних ринках вакцина продаватиметься по одній тисячі рупій за дозу.
Одна тисяча рупій - це приблизно триста вісімдесят гривень, тобто 13 доларів, плюс-мінус. А купуємо ми цю саму вакцину по 29 доларів, виходить. Це близько 800 гривень. Переплата - понад 50%. В юридичному розумінні - це особливо великі розміри.

https://prm.ua/formula-stepanova-ukraina-vdvichi-************-za-covid-vaktsynu/
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12.03.2021 10:54
+7
Зедебилы вы там договоритесь .Степашка говорит есть ,называется легхим и Китайцы с его слов доверяют больше этой прокладке ,чем государству Украина. теперь оказывается нет,так где тогда два миллиарда перечисленные этой прокладкой китаю?
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12.03.2021 11:07
+6
Тоді пошліться на офіційні джерела. Що по чому і за скільки.
Але не маєте доступу - і чому цікаво... Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9077
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12.03.2021 11:00
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо ж тоді засекречувати інформацію про закупівлю вакцини?!

Формула Степанова: Україна вдвоє переплачує за COVID-вакцину.



Міністерство охорони здоров'я закуповує вакцини Covishield проти коронавірусної хвороби COVID-19 за завищеними цінами і вочевидь саме тому видало незаконний наказ про заборону інформувати суспільство щодо виробників вакцин і цін на них.
Як підрахували журналісти, наразі одна доза вакцини Covishield закупляється МОЗ за 29 доларів.

Така ціна це більш ніж вдвічі більша за оголошену ціну виробника. На початку січня, коли першу партію вакцини відвантажували із заводу, голова індійського "Інституту сироватки крові" Адар Пунавала дав спонтанне інтерв'ю індійським журналістам і заявив, що на приватних ринках вакцина продаватиметься по одній тисячі рупій за дозу.
Одна тисяча рупій - це приблизно триста вісімдесят гривень, тобто 13 доларів, плюс-мінус. А купуємо ми цю саму вакцину по 29 доларів, виходить. Це близько 800 гривень. Переплата - понад 50%. В юридичному розумінні - це особливо великі розміри.

https://prm.ua/formula-stepanova-ukraina-vdvichi-************-za-covid-vaktsynu/
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12.03.2021 10:54 Ответить
Посилання на Прямий це як посилання на Раша Тудей)))
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12.03.2021 10:57 Ответить
А на який потрібно посилатись на бєнін Г+Г, ахметівський "Україна", чи мураєвський "НАШ" ?
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12.03.2021 10:58 Ответить
На жоден з них. Це інформпомийки, а не ЗМІ
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12.03.2021 11:00 Ответить
Так на який потрібно посилатись?
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12.03.2021 11:02 Ответить
на його маму
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12.03.2021 11:14 Ответить
твою в канаві бачив
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12.03.2021 11:54 Ответить
Тоді пошліться на офіційні джерела. Що по чому і за скільки.
Але не маєте доступу - і чому цікаво... Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9077
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12.03.2021 11:00 Ответить
Нехай ваші степанови, ляшко розсекретять незаконно засекречену інформацію про закупівлю вакцин, і журналістам не буде потреби щось розслідувати.
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12.03.2021 11:00 Ответить
Панночки-порохоботки, Алла та Ксенія, а назвете закон чи статтю який заробоняє міністерству засекречувати певну інформацію чи бла-бла?)
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12.03.2021 11:03 Ответить
Державні закупівлі мають бути ВІДКРИТИМИ.
Це для зеботів несподіванка?
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12.03.2021 11:05 Ответить
Для зеботів може й так, а для мене ні. Але я чекаю закон. Бо ви як папуги триндите те, що почули на Прямому, не маючи уявлення про суть питання
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12.03.2021 11:06 Ответить
Самому ніяк не виходить знайти, тільки бла-бла-бла?

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про здійснення державних закупівель.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18#Text
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12.03.2021 11:09 Ответить
Я хотів, щоб ви знайшли і ви впорались Тепер будемо уважно читати.
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Пункт 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари і послуги, які підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
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12.03.2021 11:19 Ответить
Ото ти красень. Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4767 А тепер надай посилання на порядок, визначений Кабінетом Міністрів України щодо закупівлі вакцин!
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12.03.2021 11:25 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2020-%D0%BF#Text
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12.03.2021 11:26 Ответить
Перечитав. І де там йдеться про заперечення пункту закону щодо прозорості та відкритості держзакупівлі вакцин?
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12.03.2021 11:34 Ответить
Там і не повинно йтися про заперечення закону, оскільки Закон має вищу юридичну силу, ніж постанова КМУ
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12.03.2021 11:50 Ответить
Так якого тоді банана МОЗ не розповсюджує інформацію щодо вартості закупівель? Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3325 Ти відбитий наглухо клоун. Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3325
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12.03.2021 11:56 Ответить
Тому що в законі є винятки для певних закупівель. Але з IQ 25 цього не зрозуміти.
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12.03.2021 12:54 Ответить
І одразу САМОЛАЙК ! Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1562
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12.03.2021 11:25 Ответить
Ну тут же секта 25%-вих, ви одне одному автоматом лайки ставите. А я один.
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12.03.2021 11:26 Ответить
І хто вам винний, що ви один.
Не займайтесь тут публічним самозадоволенням.
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12.03.2021 11:31 Ответить
А ви не стежте, хто кому лайки ставить, ви стежте за своїм чоловіком, щоб вам не доводилось займатись непублічним самозадоволенням.
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12.03.2021 11:33 Ответить
Ти геть притрушене...?
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12.03.2021 11:35 Ответить
не настільки, як ти
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12.03.2021 11:46 Ответить
Помастіть ручки кремом Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4713
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12.03.2021 11:35 Ответить
візьму до уваги пораду досвідченої онаністки
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12.03.2021 11:47 Ответить
я заробляю на онаністах.
ому звертайтесь за порадами ))
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12.03.2021 11:58 Ответить
Пані веб-модель?) Пильнуйте, вашій коліжанці зі Львова до 7 років за таке світить.
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12.03.2021 12:07 Ответить
продаю товари для самотніх, але активних.
крім кремушку може щось більш дієве порадити ?
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12.03.2021 12:11 Ответить
для візуалізації вам і цієї моделі вистачить Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 822
Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6564
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12.03.2021 12:14 Ответить
О, пішли картиночки-анімашечки, обов'язковий елемент дискусії від психічнохворих
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12.03.2021 12:49 Ответить
Ти взагалі хоч розумієш як ти зараз, а скоріше за все і все твоє нікчемне життя, жалюгідно виглядаєш...?
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12.03.2021 11:58 Ответить
Я розумію, що мій сукупний дохід від бізнесу перевищує твій зарплату за коментарі. Тому можу собі дозволити потролити жалюгідних ботів, які не здатні працювати головою.
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12.03.2021 12:06 Ответить
Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3906 Все, все, ти переміг, здаюся! Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2797 Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2797 Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2797

Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9032
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12.03.2021 12:12 Ответить
О, пішли картиночки-анімашечки, обов'язковий елемент дискусії від психічнохворих
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12.03.2021 12:49 Ответить
Те, що ви самі собі ставите лайки, не робить ваші коментарі більш вагомими.
Нижче я привела норму закону, яка включає лікарські засоби, до закупівель, що мають здійснюватись відкрито та публічно.
Зеленим та їхнім адвокатам не варто шукати шпарини, щоб засекретити закупівлю ліків.
Це вбиває залишки довіри до них.
А потім вони ниють, про недовіру до них та завезених ними вакцин.
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12.03.2021 11:27 Ответить
Самолайк, зебуин, самолайк - зашквар, однако...
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12.03.2021 11:27 Ответить
До замовників також належать замовники, визначені в пункті 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності";

13-1) спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі, - спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об'єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management), які надають урядам держав та/або центральним органам державної влади послуги з організації та проведення процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг на підставі відповідних угод та відповідно до внутрішніх правил і процедур таких організацій;
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12.03.2021 11:11 Ответить
Ну то де ти, юродиве...? Хотіло найголосніше перднути, та як завжди обісралося!?
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12.03.2021 11:19 Ответить
А навіщо засекречувати ?
Можете пояснити ?
Засекречують лише те, в чому є якийсь секрет.
В даному випадку суми не збігаються. Різницю хтось поклав собі в кишеню.
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12.03.2021 11:11 Ответить
А навіщо засекречують обронні замовлення? Може не вся інформація має лежати на блюдечку для шпигунів? Особливо та, що стосується національної безпеки.
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12.03.2021 11:32 Ответить
Оборонні замовлення не потрібно показувати ворогу-окупанту.
Навіщо засекречувати закупівлі вакцин?
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12.03.2021 11:36 Ответить
Тому що це стосується громадського здоров'я і може бути використано в інформаційній війні. Нам же одна країна хоче свою вакцину впарити
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12.03.2021 11:40 Ответить
Маячня. Степанов не один раз казав, що кацапську не будуть купляти.
Навіщо засекречувати від платників податків ЦІНУ, за якою купили вакцини за кошт цих платників податків?
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12.03.2021 11:42 Ответить
Знов за рибу гроші. Тому що ця інформація цікава не тільки платникам податків, а й іноземним розвідкам.
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12.03.2021 11:46 Ответить
...ля... Навіщо ціна Степанова іноземним розвідкам?
Інші країни показують ціни, за якими закуповують вакцини.
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12.03.2021 11:48 Ответить
Інші країни не воюють. А агресор цілком може використати фактор ціни для впливу на мізки не надто мислячих українців, наприклад з тезою "навіщо вам дорога індійська вакцина, купіть нашу хоч за півціни"
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12.03.2021 11:52 Ответить
Якщо зеленські-шмигалі-степанови покажуть, що вони закуповують якісну вакцину по цінах цивілізованих країн, а не вдвічі дорожче, до них не буде претензій.
Кацапській вакцині довіряють ще менше.
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12.03.2021 11:56 Ответить
Може так, а може й ні
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12.03.2021 12:03 Ответить
Та по-любе, тільки про безпеку держави і турбуються. Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1628
Як і чесний вНаєм в Оборонпромі, який засекретив свою зарплату.
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12.03.2021 12:13 Ответить
Зедебіл, Тримай!

Про здійснення державних закупівельhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-18#Text

Зверни увагу на статтю №3!

Стаття 3. Принципи здійснення закупівель
1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
недискримінація учасників;
об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;
запобігання корупційним діям і зловживанням;
вільного переміщення товарів;
свободи надання послуг.
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12.03.2021 11:13 Ответить
тебе взагалі не питали, вали цілуй портрет свиночолого гетьмана
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12.03.2021 11:20 Ответить
Шановний, тут на Цензорі ті, хто давно зареєстровані, мене добре знають. Адміни теж, бо регулярно банять. Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6117 І знають моє особисте негативне ставлення до "сивочолого рехворматора". Але, не дивлячись на це, мушу зауважити, що Ви себе ведете по-хамськи. Це паблік майданчик, а не клуб за інтересами. Тут кожний вільно має право висловлювати свою думку будь коли та до будь якого коментаря. Так само як і Ви.
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12.03.2021 11:38 Ответить
Абсолютно з Вами згоден. Приношу вибачення персонально Вам.
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12.03.2021 11:45 Ответить
навчись читати, недоумок 25-IQшний
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Пункт 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
товари і послуги, які підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
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12.03.2021 11:21 Ответить
Спеціально для тебе продублюю: А тепер надай посилання на порядок, визначений Кабінетом Міністрів України щодо закупівлі вакцин!

І між іншим, не лайкай сам собі... Жалюгідно виглядає.
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12.03.2021 11:27 Ответить
Спецально для тебе продублюю
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2020-%D0%BF#Text
А те що члени вашої секти одне одному ставлять лайки ніяк не робить ваші висери більш інтелектуальними
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12.03.2021 11:30 Ответить
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі.

Тобто закупили через прокладку за штучно збільшену вартість.
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12.03.2021 11:32 Ответить
таке звинувачення можна пришити до будь-якої засекреченої закупівлі. Але фактів як не було, так і нема. Можливо, вони колись спливуть. Поживем-побачим
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12.03.2021 11:35 Ответить
Зебуин, ты что-то ослабел совсем, соберись.
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12.03.2021 11:33 Ответить
свиночолий, не лезь в чужие разговоры, на собрание свинарника опоздаешь
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12.03.2021 11:36 Ответить
А взагалі там вище є цифіра, згідно якої закон застосовується завжди.

Стаття 2. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень.
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12.03.2021 11:33 Ответить
Це дозволяє різночитання, тому що ряд державних закупівель, які можуть бути засекреченими, апріорі дорожчі 200 тисяч.
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12.03.2021 11:37 Ответить
Для грабунку зебуїні і протягли СВОЮ постанову в 2020 році, внесли зміни до постанов кабміну від 2015 та 2018 року.
Попередники зробили відкитий доступ, а маріонетки Бені-Ахметова цей доступ прикрили.

Те, що ви показали:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 травня 2020 р. № 538

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 і від 5 вересня 2018 р. № 707

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2020-%D0%BF#Text
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12.03.2021 11:53 Ответить
Яка несподіванка!
Зелена зграя натурборежимила закон, щоб красти.
Відкритість, публічність закупівель одне з досягнень після 2014, які вітали і в ЄС, і в МВФ.
НАВІЩО засекречувати щось, якщо це не якась афера?
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12.03.2021 11:34 Ответить
Юродивий, відповів тобі вже вище. Яке ж ти жалюгідне... Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2412
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12.03.2021 11:37 Ответить
Я теж тобі вище відповів. А свої жалюгідність ти усвідомиш, коли пелена з очей спаде. Так завжди буває, не думай, що секта св. Петра вічна.
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12.03.2021 11:53 Ответить
Нихрена не понятно из текста.
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12.03.2021 10:56 Ответить
І саме тому ви приховуєте ціну. Хоча такого права згідно законодавства у вас немає.
Брехуни.
На масках нажились, на тестах теж заробили, то чому б і на вакцині не пошикувати.
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12.03.2021 10:59 Ответить
а фирма производитель откатит бабло на счета ????
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12.03.2021 11:04 Ответить
Зедебилы вы там договоритесь .Степашка говорит есть ,называется легхим и Китайцы с его слов доверяют больше этой прокладке ,чем государству Украина. теперь оказывается нет,так где тогда два миллиарда перечисленные этой прокладкой китаю?
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12.03.2021 11:07 Ответить
пропустили слово "уже" перед "не платим"...
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12.03.2021 11:13 Ответить
С чего ты решил, что не платят?
Точнее, мы не платим, т.к. деньги бюджетные = наши.
Клоунам верить - себя не уважать.
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12.03.2021 11:41 Ответить
Что бы кто то получил бесплатно, другой кто то должен за это заплатить!
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12.03.2021 11:20 Ответить
Вы посмотрите в эти честные глаза! Посмотрели? Он врет как всегда.
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12.03.2021 11:17 Ответить
На каких условиях делались закупки? Я налогоплательщик, и хочу знать, как расходуются мои деньги. Отчитайтесь!
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12.03.2021 11:19 Ответить
О чём говорит этот балабол ? У нас в стране закупают 6 или 7 вакцин. Это оду из 6 закупили без прокладки ?
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12.03.2021 11:21 Ответить
сцыт в глаза, говорит роса
....
зеленский и его шаромыги
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12.03.2021 11:22 Ответить
18$ за дозу , мля, клованы членограят ...
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12.03.2021 11:25 Ответить
а как же лекхим
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12.03.2021 11:27 Ответить
Согласно обнародованной информации, вакцина Oxford/AstraZeneca обойдётся Евросоюзу в €1,78 за дозу!!!
Johnson & Johnson - в $8.50, Sanofi/GSK - в €7,56, Pfizer/BioNTech - в €12, CureVac - в €10, а Moderna - в $18.
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12.03.2021 11:31 Ответить
Ляшкові тре' рота заклеїти. Хто ж його телепня за язика тягне? Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7760
В його крихітному лінивому міжвушному ганглії ніяк не поміститься думка, що своїм патяканням він уже напатякав собі на багато-багато років тюрми.
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12.03.2021 12:56 Ответить
фірташ тоже платил напрямую І ШО
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12.03.2021 13:50 Ответить
Брешет. Пригласили Степанова на "Право на владу" где то 2-3 недели назад и там задавали ему этот же вопрос насчет прокладки с регистрацией в какой то ж и уставным капиталом в полторы тысячи грн. Он ответил, что это типа требование завода производителя. Фірми-прокладки у процесі закупівлі вакцин проти COVID-19 немає, платимо безпосередньо виробнику, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3590
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12.03.2021 14:46 Ответить
Право на владу. 11:15 Степанов про прокладку выступает.
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12.03.2021 14:51 Ответить
 
 