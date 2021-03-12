Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН
Новости Цензор.НЕТ Общество
Более 1,4 млн случаев незапланированных беременностей - одно из последствий режима изоляции и других мер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).
Авторы доклада отмечают, что вспышка коронавируса привела к катастрофическим последствиям для всех, но в наибольшей степени она сказалась на положении женщин и девочек. Многие из них лишись доступа к противозачаточным средствам или к помощи гинеколога.
Ведь в условиях пандемии все силы были брошены на борьбу с пандемией, многие поликлиники оказывали только чрезвычайную помощь, плановые операции и профилактические осмотры были отложены до лучших времен.
Авторы доклада ЮНФПА отмечают, что из-за кризиса с перебоями в работе сферы репродуктивного здоровья столкнулись 12 миллионов женщин. К тому же и сами женщины не ходили к врачу из-за опасений заразиться COVID-19. В результате ограничений в сфере международной торговли в ряде стран в продаже не было противозачаточных средств. Все это привело к тому, что забеременели 1,4 млн женщин, не планировавшие заводить ребенка.
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https://www.ft.com/content/bc825399-345c-47b8-82e7-6473a1c9a861
откуда такая статистика? шо за бред?