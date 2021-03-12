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Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН

Понад 1,4 млн випадків незапланованих вагітностей - один із наслідків режиму ізоляції та інших заходів, вжитих у межах боротьби з пандемією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій доповіді Фонду ООН у сфері народонаселення (ЮНФПА).

Автори доповіді зазначають, що спалах коронавірусу призвів до катастрофічних наслідків для всіх, але найбільшою мірою він позначився на становищі жінок і дівчат. Багато з них втратили доступ до протизаплідних засобів або допомоги гінеколога.

Адже в умовах пандемії всі сили були кинуті на боротьбу з пандемією, багато поліклінік надавали лише надзвичайну допомогу, планові операції та профілактичні огляди були відкладені до кращих часів.

Автори доповіді ЮНФПА наголошують, що через кризу з перебоями в роботі сфери репродуктивного здоров'я зіткнулися 12 мільйонів жінок. До того ж і самі жінки не ходили до лікаря через побоювання заразитися COVID-19. У результаті обмежень у сфері міжнародної торгівлі в низці країн у продажу не було протизаплідних засобів. Все це призвело до того, що завагітніли 1,4 млн жінок, які не планували заводити дитину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer почала випробовувати вакцину проти COVID-19 на вагітних

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Кто-нибудь знает, как долго на карантине нельзя никого в дом пускать? А то муж шестой день стучит в дверь. Меня это уже нервирует. Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 7582
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12.03.2021 11:50
+5
И вправду, чем еще на карантине заняться
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12.03.2021 11:48
+5
А как это они вычислили??? По количеству абортов? Вот именно 1,4 миллиона, да? А по-моему- лишь бы пукнуть, в ИНЕТе.
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12.03.2021 11:51
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И вправду, чем еще на карантине заняться
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12.03.2021 11:48 Відповісти
та я помню как Юля подымала рождаемость))) организовала веера)) свет был два часа утром и два часа вечером)) и шо можно было делать?? нутак чпоки чпоки до упада Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 5226.
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12.03.2021 11:53 Відповісти
Вы не правы. При Юле веера как раз таки резко прекратились.
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12.03.2021 11:57 Відповісти
я это уже слышал, может подскажите когда были подписаны контракты на продажу ээ за бугор и кто подписал?
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12.03.2021 12:05 Відповісти
Не неси хрни. При Юле реально веера прекратились.
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12.03.2021 12:17 Відповісти
ещё один, я этим уже занимался и спорить больше не буду.
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12.03.2021 12:23 Відповісти
О чем спорить, идиот?
О том, как у моего родителя в деревне обстояли дела с электричеством?
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12.03.2021 12:53 Відповісти
природа сама знає, що робити.
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12.03.2021 11:49 Відповісти
Все правильно. Одни от ковида умирают - другие рождаются. Шах и мат тебе ковид-19, врешь, нас не возьмешь Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 4079
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12.03.2021 11:50 Відповісти
Кто-нибудь знает, как долго на карантине нельзя никого в дом пускать? А то муж шестой день стучит в дверь. Меня это уже нервирует. Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 7582
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12.03.2021 11:50 Відповісти
у тебя этаж какой? моя лестница до третьего выдвигаетца))) будем бороться с вирусом вместе, а муж успеет.
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12.03.2021 11:57 Відповісти
Сказали держать дистанцию два метра друг от друга. Ширина нашей кровати 1,8 метра. Муж отказывается спать на полу. Что делать? Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 2233
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12.03.2021 11:51 Відповісти
Муж нарушил дистанцию. Значит, штраф. Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН - Цензор.НЕТ 2883
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12.03.2021 13:11 Відповісти
А как это они вычислили??? По количеству абортов? Вот именно 1,4 миллиона, да? А по-моему- лишь бы пукнуть, в ИНЕТе.
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12.03.2021 11:51 Відповісти
Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 5936 Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 5936 Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 5936
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12.03.2021 11:52 Відповісти
Ці "іхсвперди" з дубу впали? По всьому світу народжуваність різко впала
https://www.ft.com/content/bc825399-345c-47b8-82e7-6473a1c9a861
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12.03.2021 11:52 Відповісти
Запланована впала, а НЕзапланована - зросла)
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01.04.2021 03:20 Відповісти
Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 4282 Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 7151
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12.03.2021 11:52 Відповісти
хоть коронавирус поднимет немного рождаемость. хоть одна польза от него.
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12.03.2021 11:53 Відповісти
По всьому світу народжуваність різко впала
https://www.ft.com/content/bc825399-345c-47b8-82e7-6473a1c9a861
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12.03.2021 11:55 Відповісти
Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 403 Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 3700
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12.03.2021 11:55 Відповісти
Как не старайся, африканки гораздо более плодовиты... и без заботы принесут столько...
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12.03.2021 11:59 Відповісти
В определенных(возможно, несколько экзотических) позах занятие коитусом не передает вирус...
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12.03.2021 11:58 Відповісти
А сколько рук было истёрто, даже страшно представить Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 8052
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12.03.2021 12:00 Відповісти
они опросили все 1,4 млн женщин и они ответили - нежеланная беременность? или как?
откуда такая статистика? шо за бред?
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12.03.2021 12:14 Відповісти
это воют на болотах фармкомпании и аптечные спекулянты не втюхавшие населению презиков на 1,4 млн. полового акту.. как то так... вот они и считают про нежелательную беременность.. кретины... знаю лично несколько случаев когда женщина казалось усе пропало в период овуляции а дудки а потом случайно так в безопасный период бамц и залет а в ином случае в Афгане от высокой под 50+ температуры сдвинулся срок женских радостей более чем на полтора месяца.... а баба дура считала по старому календарю... и залет.. а также знал случай.... что женщине достаточно было миллиграмма смазки мужского сектера в любой период ее женского состояния органов и она залетала мгновенно беременностью.. а еще жила была дама детская матка врачи сказали никогда детей не будет гуляла баба на все 100% удовольствий пока ее (а дело было в 70 годах СССР Одесса) в клубе моряков не познакомилась с моряком из Югославии кто был по национальности и вере история умалчивает...так он ее простите за натурализм в парке отдыха возле березок стоя нагнув пардон спокойно так... а она потом понесла и родила пацаненка.. моряк поди и не знал что стал отцом....
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12.03.2021 12:37 Відповісти
План Билла Гейтса по сокращению населения провалился
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12.03.2021 12:15 Відповісти
ржака
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12.03.2021 12:23 Відповісти
Позор ковидным ******!
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12.03.2021 12:24 Відповісти
Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН - Цензор.НЕТ 4164
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12.03.2021 12:35 Відповісти
Цікаво, ООН що зайнятися немає чим, ніж рахувати кількість випадкових вагітностей...? Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН - Цензор.НЕТ 1019
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12.03.2021 12:41 Відповісти
А деякі скептики говорили,що пандемія була придумана щоб обмежити приріст населення.А вона навпаки дала приріст.Це ще раз підтверджує слова відомого соціолога - "в людському суспільстві нічого не можна планувати.Людським суспільством можна тільки ситуаційно керувати"...
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12.03.2021 12:47 Відповісти
Дорогая редакция! Не надо думать, что незапланированная - значит нежелательная. Я, к примеру, в магазине случайно столкнулся с акционным предложением и купил предложенный товар. Незапланированный, но желательный.
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12.03.2021 13:21 Відповісти
Ви абсолютно праві, коли натовкли носом на таке відношення до дітонародження.
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12.03.2021 16:52 Відповісти
 
 