Пандемія COVID-19 призвела до більш ніж 1,4 млн небажаних вагітностей, - ООН

Понад 1,4 млн випадків незапланованих вагітностей - один із наслідків режиму ізоляції та інших заходів, вжитих у межах боротьби з пандемією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій доповіді Фонду ООН у сфері народонаселення (ЮНФПА).

Автори доповіді зазначають, що спалах коронавірусу призвів до катастрофічних наслідків для всіх, але найбільшою мірою він позначився на становищі жінок і дівчат. Багато з них втратили доступ до протизаплідних засобів або допомоги гінеколога.

Адже в умовах пандемії всі сили були кинуті на боротьбу з пандемією, багато поліклінік надавали лише надзвичайну допомогу, планові операції та профілактичні огляди були відкладені до кращих часів.

Автори доповіді ЮНФПА наголошують, що через кризу з перебоями в роботі сфери репродуктивного здоров'я зіткнулися 12 мільйонів жінок. До того ж і самі жінки не ходили до лікаря через побоювання заразитися COVID-19. У результаті обмежень у сфері міжнародної торгівлі в низці країн у продажу не було протизаплідних засобів. Все це призвело до того, що завагітніли 1,4 млн жінок, які не планували заводити дитину.

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