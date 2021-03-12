Раде рекомендовали расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №2673 по расширению круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", - указано в сообщении.

Согласно документу, небольшие гостиницы смогут называться отелями. По нынешнему законодательству, гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. В случае принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками гостиничного рынка.

Ранее в "Слуге народа" обяснили, что документ "касается исключительно возможности получения физическими лицами предпринимателями, а не только юридическими лицами, установленной европейской категоризации заведений временного размещения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада предлагает расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги