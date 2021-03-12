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Раде рекомендовали расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги

Новости Цензор.НЕТ Общество

Раде рекомендовали расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №2673 по расширению круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", - указано в сообщении.

Согласно документу, небольшие гостиницы смогут называться отелями. По нынешнему законодательству, гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица. В случае принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками гостиничного рынка.

Ранее в "Слуге народа" обяснили, что документ "касается исключительно возможности получения физическими лицами предпринимателями, а не только юридическими лицами, установленной европейской категоризации заведений временного размещения".

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так а чем еще заниматься уродам выкупившим все гостиницы ??? мозгов поставить минизаводики нету.
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12.03.2021 12:20 Ответить
кто не понял это чтобы снова везде открывать залы игровых автоматов и по документам сараи 10 на 10 были гостиницами.
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12.03.2021 12:27 Ответить
правильно, у нас подвалы пустуют и заброшенные стройки, народ у нас непритязательный и за ползвезды сойдет..., бабки на вокзале с картонкой на груди и станут теми чудо - предпринимателями с мини-гостинацами...
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12.03.2021 12:29 Ответить
Согласно документу, небольшие гостиницы смогут называться отелями.

І без проблем тепер розміщувати ігорний бізнес...
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12.03.2021 12:30 Ответить
 
 