Раді рекомендували розширити коло суб'єктів, які можуть надавати готельні послуги

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №2673 щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому №2673. Метою законопроєкту є створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму шляхом розширення кола суб’єктів надання готельних послуг", - зазначено в повідомленні.

Згідно з документом, невеликі готелі зможуть називатися готелями. За нинішнім законодавством, готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. У разі ухвалення документа невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.

Раніше в "Слузі народу" пояснили, що документ "стосується виключно можливості отримання фізичними особами підприємцями, а не тільки юридичними особами, встановленої європейської категоризації закладів тимчасового розміщення".

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