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Раді рекомендували розширити коло суб'єктів, які можуть надавати готельні послуги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Раді рекомендували розширити коло суб'єктів, які можуть надавати готельні послуги

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №2673 щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому №2673. Метою законопроєкту є створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму шляхом розширення кола суб’єктів надання готельних послуг", - зазначено в повідомленні.

Згідно з документом, невеликі готелі зможуть називатися готелями. За нинішнім законодавством, готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи. У разі ухвалення документа невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.

Раніше в "Слузі народу" пояснили, що документ "стосується виключно можливості отримання фізичними особами підприємцями, а не тільки юридичними особами, встановленої європейської категоризації закладів тимчасового розміщення".

Читайте: Рада пропонує розширити коло суб'єктів, які можуть надавати готельні послуги

Автор: Наталя Джума
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так а чем еще заниматься уродам выкупившим все гостиницы ??? мозгов поставить минизаводики нету.
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12.03.2021 12:20 Відповісти
кто не понял это чтобы снова везде открывать залы игровых автоматов и по документам сараи 10 на 10 были гостиницами.
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12.03.2021 12:27 Відповісти
правильно, у нас подвалы пустуют и заброшенные стройки, народ у нас непритязательный и за ползвезды сойдет..., бабки на вокзале с картонкой на груди и станут теми чудо - предпринимателями с мини-гостинацами...
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12.03.2021 12:29 Відповісти
Согласно документу, небольшие гостиницы смогут называться отелями.

І без проблем тепер розміщувати ігорний бізнес...
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12.03.2021 12:30 Відповісти
 
 