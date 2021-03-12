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Внутренние автобусные рейсы отменены на Житомирщине из-за карантина

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Внутренние автобусные рейсы отменены на Житомирщине из-за карантина

На Житомирщине, которая находится в "красной" зоне из-за высокой заболеваемости COVID-19 с сегодняшнего дня отменили все внутренние областные автобусные рейсы.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на табло автовокзала "Житомир", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, в Житомирской области отменили все автобусные рейсы в пределах области. В то же время, межобластные и международные автобусы курсируют.

В комментарии корреспонденту Укринформа начальник отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА Валерий Ясинецкий сообщил, что транспорт не ходит в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров №154 от 24 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине фиксируют случаи, когда люди в третий раз инфицируются коронавирусом, - ОГА

"Постановлением введены дополнительные ограничения в областях, находящихся в "красной" зоне карантина. Одним из таких является запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное постановление действующее, а контроль за его соблюдением возложен на органы Национальной полиции", - добавил Ясинецкий.

Напомним, с 3 марта Житомирская область находится в "красной" зоне карантина. 
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красавцы. а корпоративы на 8 марта никто не отменял...
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12.03.2021 12:39 Ответить
корпоративы были уже оплачены
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12.03.2021 12:43 Ответить
Оплачены или оплаканы...
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12.03.2021 14:26 Ответить
Отменили только на автовокзале автостанция работает
http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=180200
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12.03.2021 19:31 Ответить
 
 