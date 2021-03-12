Внутрішні автобусні рейси скасовано на Житомирщині через карантин

На Житомирщині, яка перебуває в "червоній" зоні через високу захворюваність на COVID-19, від сьогодні скасували всі внутрішні обласні автобусні рейси.

Про це свідчить інформація, опублікована на табло автовокзалу "Житомир", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, на Житомирщині скасували всі автобусні рейси в межах області. Натомість міжобласні та міжнародні автобуси курсують.

У коментарі начальник відділу транспорту та зв’язку департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА Валерій Ясинецький повідомив, що транспорт не курсує відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів №154 від 24 лютого.

Також читайте: На Житомирщині фіксують випадки, коли люди втретє інфікуються коронавірусом, - ОДА

"Постановою запроваджено додаткові обмеження до областей, які перебувають у червоній зоні карантину. Одним із таких є заборона здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Ця постанова чинна, а контроль за її дотриманням покладено на органи Національної поліції", - додав Ясинецький.

Нагадаємо, із 3 березня Житомирська область перебуває в "червоній" зоні карантину.