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Внутрішні автобусні рейси скасовано на Житомирщині через карантин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Внутрішні автобусні рейси скасовано на Житомирщині через карантин

На Житомирщині, яка перебуває в "червоній" зоні через високу захворюваність на COVID-19, від сьогодні скасували всі внутрішні обласні автобусні рейси.

Про це свідчить інформація, опублікована на табло автовокзалу "Житомир", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, на Житомирщині скасували всі автобусні рейси в межах області. Натомість міжобласні та міжнародні автобуси курсують.

У коментарі начальник відділу транспорту та зв’язку департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА Валерій Ясинецький повідомив, що транспорт не курсує відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів №154 від 24 лютого.

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"Постановою запроваджено додаткові обмеження до областей, які перебувають у червоній зоні карантину. Одним із таких є заборона здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Ця постанова чинна, а контроль за її дотриманням покладено на органи Національної поліції", - додав Ясинецький.

Нагадаємо, із 3 березня Житомирська область перебуває в "червоній" зоні карантину.

Автор: Наталя Джума
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красавцы. а корпоративы на 8 марта никто не отменял...
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12.03.2021 12:39 Відповісти
корпоративы были уже оплачены
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12.03.2021 12:43 Відповісти
Оплачены или оплаканы...
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12.03.2021 14:26 Відповісти
Отменили только на автовокзале автостанция работает
http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=180200
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12.03.2021 19:31 Відповісти
 
 