На Житомирщині фіксують випадки, коли люди втретє інфікуються коронавірусом, - ОДА

У Житомирської області фіксують випадки, коли люди, які двічі перехворіли на COVID-19, інфікуються втретє.

Про це на брифінгу повідомила перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми фіксуємо поодинокі випадки, коли люди втретє захворіли на COVID-19", - зазначила Остапченко.

За її словами, в області не ведуть статистику кількості повторних заражень коронавірусом.

Остапченко додала, що немає особливостей перебігу COVID-19 вдруге, про що повідомляють лікарі.

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