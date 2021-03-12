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Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Соответствующий указ № 93/2021 глава государства подписал сегодня, 12 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента Украины.

"Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины. С просьбой о создании при Офисе Президента Украины Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, обращались правозащитники совместно с депутатами Верховной Рады. Глава государства как верховный главнокомандующий и гарант Конституции, подписал соответствующий указ, поддержал идею создания такого совещательного органа", - подчеркивают в ОПУ.

Как заявила председатель Консультативного совета Алена Вербицкая, орган при Офисе Президента создается для отстаивания прав людей, которые защищали нашу страну. По ее словам, с начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства - сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. В настоящее время известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более чем на 10 лет заключения.

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"Европейская правовое государство - это прежде всего государство, в котором царит верховенство права и равенство всех перед законом. Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины", - отметила она.

Кроме этого на подчеркнула, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.

"Такие дела нужно дополнительно анализировать, обращать внимание на те моменты, которые не были учтены в ходе предварительного рассмотрения и принятия судебного решения", - добавила Вербицкая.

Она уточнила, что в состав Совета будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

"Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций", - сказано в сообщении пресс-службу ОПУ.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины - Цензор.НЕТ 2057
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12.03.2021 14:20
+4
а можна консультацію щодо Антоненка по справі Шеремета?
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12.03.2021 14:07
+4
Свободу і права Антоненку - захиснику України на фронті !

Свободу і права Стерненку- захиснику України у тилу !
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12.03.2021 14:37
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а можна консультацію щодо Антоненка по справі Шеремета?
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12.03.2021 14:07 Ответить
ща сивоху в комитет назначат или очередную сосну и они всё объяснят...

п.с. комитет клоун создает чтобы посадить своих друзей в теплые кресла, а не для защиты защитников Украины
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12.03.2021 14:29 Ответить
Фільм Bellingcat про вагнергейт / Новий Зе | Турчинов, Безсмертний | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком - сматреть всем!
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12.03.2021 14:10 Ответить
Дьік ніби наприкінці березня?
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12.03.2021 14:13 Ответить
само собою фільм буде. А це - перша дебютна передача в сенсі ток-шоу у Луценка.
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12.03.2021 14:19 Ответить
Посмотрел, отличная передача, интересная. Еще раз пересмотрю на Ютубе .
И жду следующей.
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12.03.2021 15:01 Ответить
Чи не здається Вам шановні ,
1. Що "ненароком"піднята тема Харківських угод вивела на замісника Данілова по РНБО, який готував текст тих угод.
2. Що після заяви адвоката Новікова й витоку інфи про те, що ОПУ зобо"язав запезпечити офіс ГЕНЕРАЛЬНОЇ Лярви убойною справою по Пороху, яка потягне на зраду, так СБУ провело нальоти на нафотопродуктовий бізнес Медведчука за СПРАВОЮ ВІДКРИТОЮ У СІЧНІ 2019 року при Порошенко, а задвинутою у довгий ящик вже при Вовці , саме після того, як він спочатку пообіцяв гучні справи по Медведчуку, а потім пішов нв злигачку з Медведчуком та Деркачем.
Тобто, як це так вийшло - сказали "А" у ВР по санкціям для Медведчука за постановю Порошенківсьої ВР, а СБУ сказали "Б" за справою від СБУ Порошенко? Чи не бойкот там у СБУ? Баканов справи виколупує проти Пороха а специ шманають Медведчука в цей час .
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12.03.2021 14:31 Ответить
...бо не тільки Вовка чекає на свій кінець а й специ не усі ще у зеленому гівні
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12.03.2021 14:34 Ответить
а міністерство у справах ветеранів - не справляється?
Напевне, що... Не справляється з розпилом державного бюджету для потреб 95-го кварталу...
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12.03.2021 14:18 Ответить
у зеленой власти гигантомания и церителизм в чистом виде
все время создают какие то сверх центры, супер рады и мега советы. толку только ноль, а так - анала говнет
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12.03.2021 14:19 Ответить
Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины - Цензор.НЕТ 2057
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12.03.2021 14:20 Ответить
Зеленский создал/ не прокукарекал как кукарекает два года а создал. Этого не может быть. Это ошибка.
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12.03.2021 14:23 Ответить
Государство будет решать все (!) неотложные проблемы ветеранов, - Зеленский. 23.08.19.
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12.03.2021 14:28 Ответить
Консультативный совет без полномочий для привлечения международных организаций в сфере консультаций для консультаций относительно вопросов поговорить и порассуждать о несовершенстве законов, создать план, выразить обеспокоенность ввиду проведения более глубокого анализа и изучения, потом выдохнуть и сказать: "Мы сделали всё, что в наших силах... так, когда там зарплата?"
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12.03.2021 14:30 Ответить
Помните даму?
Зеленський створив Консультативну раду щодо забезпечення прав і свобод захисників України - Цензор.НЕТ 2278
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12.03.2021 14:30 Ответить
Права и свободы защищаются Конституцией? Законами? Или уже все. Совета нет, прав и свобод нет. Зебилоиды ,вы хоть еще есть?
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12.03.2021 14:36 Ответить
Свободу і права Антоненку - захиснику України на фронті !

Свободу і права Стерненку- захиснику України у тилу !
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12.03.2021 14:37 Ответить
Пусть для начала обеспечит права и свободы Антоненку и Стерненку и уберет от себя Портнова и Татарова, а не создает очередной орган для своих прихлебателей
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12.03.2021 14:59 Ответить
А зачем тогда министерство по делам?
Если оно них-я не делает - может разогнать его?
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12.03.2021 15:16 Ответить
 
 