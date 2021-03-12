Зеленский создал Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Соответствующий указ № 93/2021 глава государства подписал сегодня, 12 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента Украины.
"Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективному рассмотрению уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины. С просьбой о создании при Офисе Президента Украины Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, обращались правозащитники совместно с депутатами Верховной Рады. Глава государства как верховный главнокомандующий и гарант Конституции, подписал соответствующий указ, поддержал идею создания такого совещательного органа", - подчеркивают в ОПУ.
Как заявила председатель Консультативного совета Алена Вербицкая, орган при Офисе Президента создается для отстаивания прав людей, которые защищали нашу страну. По ее словам, с начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства - сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. В настоящее время известны примеры судебных разбирательств, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более чем на 10 лет заключения.
"Европейская правовое государство - это прежде всего государство, в котором царит верховенство права и равенство всех перед законом. Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины", - отметила она.
Кроме этого на подчеркнула, что в таких делах есть обстоятельства, которые требуют дополнительного анализа, более глубокого изучения, и именно для этого создается Консультативный совет.
"Такие дела нужно дополнительно анализировать, обращать внимание на те моменты, которые не были учтены в ходе предварительного рассмотрения и принятия судебного решения", - добавила Вербицкая.
Она уточнила, что в состав Совета будут входить народные депутаты Украины, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.
"Будет возможность привлекать также правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций", - сказано в сообщении пресс-службу ОПУ.
Пожалуйста, подождите...
п.с. комитет клоун создает чтобы посадить своих друзей в теплые кресла, а не для защиты защитников Украины
И жду следующей.
1. Що "ненароком"піднята тема Харківських угод вивела на замісника Данілова по РНБО, який готував текст тих угод.
2. Що після заяви адвоката Новікова й витоку інфи про те, що ОПУ зобо"язав запезпечити офіс ГЕНЕРАЛЬНОЇ Лярви убойною справою по Пороху, яка потягне на зраду, так СБУ провело нальоти на нафотопродуктовий бізнес Медведчука за СПРАВОЮ ВІДКРИТОЮ У СІЧНІ 2019 року при Порошенко, а задвинутою у довгий ящик вже при Вовці , саме після того, як він спочатку пообіцяв гучні справи по Медведчуку, а потім пішов нв злигачку з Медведчуком та Деркачем.
Тобто, як це так вийшло - сказали "А" у ВР по санкціям для Медведчука за постановю Порошенківсьої ВР, а СБУ сказали "Б" за справою від СБУ Порошенко? Чи не бойкот там у СБУ? Баканов справи виколупує проти Пороха а специ шманають Медведчука в цей час .
Напевне, що... Не справляється з розпилом державного бюджету для потреб 95-го кварталу...
все время создают какие то сверх центры, супер рады и мега советы. толку только ноль, а так - анала говнет
Свободу і права Стерненку- захиснику України у тилу !
Если оно них-я не делает - может разогнать его?