РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4869 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Санкции против России
1 049 11
россия (91360) санкции (10626) Евросоюз (15954)

ЕС продлил на полгода санкции против России за агрессию в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЕС продлил на полгода санкции против России за агрессию в Украине

Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Санкции будут действовать еще шесть месяцев.

Об этом говорится на сайте Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Совет Европы продлила действие ограничений, введенных против физических 117 и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - Йозвяк

Санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014.

Кроме этого, до 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
Фигнёй страдают с продолжением каждые полгода.
По нормальному санкции вводятся один раз до устранения их причины.
В данном случае оккупации Крыма и Донбасса.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шоу Луценка на 5 каналі , тема- Фільм Bellingcat про вагнергейт / Новий Зе | Турчинов, Безсмертний | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Юрієм Луценком - сматреть всем!
показать весь комментарий
12.03.2021 15:36 Ответить
Політик Луценко повернувся саме тоді , коли бореться з онкологією(за його заявою) й не може мовчати саме зараз.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:37 Ответить
Шо, проститэ?
показать весь комментарий
12.03.2021 15:37 Ответить
Україна повинна терміново ініціювати розслідування з виявлення причетності Росії,а зокрема її керівництва у розробці бактеріологічної зброї у вигляді штамм
ів КОВІД-19 та його світового розповсюдження,з метою розв'язання бактеріологічної війни,ціллю якої є США та Євроспілка,а також роль у цій війні Китаю.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:41 Ответить
Фигнёй страдают с продолжением каждые полгода.
По нормальному санкции вводятся один раз до устранения их причины.
В данном случае оккупации Крыма и Донбасса.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:45 Ответить
тем временем на самой параше появились, так долго предполагаемые, новые ласточки дидовского старого . тамошний фсин предложил отправлять зэков работать в арктику ))
не стоит удивляться, если сами зеки будут толкать туда свои вагоны, а белорусские будут оличаться от старшебратских только обилием букетов цветов их украшающих )
показать весь комментарий
12.03.2021 15:45 Ответить
_На полгода. Так же хочется торговать с людоедами как ни в чём не бывало, как до 2014 и 2008.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:47 Ответить
а де хоч 1 теракт у країні - анресорі. чому не сидить медведчук - і ще безліч ДЕ і чому.
так що чем кумушек считатьрядиться не луч ше ль на себя.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:55 Ответить
Крепчайут, казламордые, крепчайут сердешные... ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні - Цензор.НЕТ 6942
показать весь комментарий
12.03.2021 15:59 Ответить
Больше санкций хороших и разных, они рассеюшке только на пользу. А больше всего пользы от санкций конечно имеют китайцы с Алиэкспресс, теперь на них вся рассейская "оборонка" держится.
показать весь комментарий
12.03.2021 16:03 Ответить
Треба не на полгода,а на 15 років зразу! ЄС продовжив на пів року санкції проти Росії за агресію в Україні - Цензор.НЕТ 7509 Щоб кацапи коли здриснуть з української землі всеодно відчутно страждали за свої діяння!
показать весь комментарий
12.03.2021 17:22 Ответить
 
 