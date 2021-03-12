ЕС продлил на полгода санкции против России за агрессию в Украине

Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Санкции будут действовать еще шесть месяцев.

Об этом говорится на сайте Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Совет Европы продлила действие ограничений, введенных против физических 117 и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.

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Санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014.

Кроме этого, до 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.