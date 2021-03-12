ЕС продлил на полгода санкции против России за агрессию в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Европейский союз принял решение о продлении срока действия санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Санкции будут действовать еще шесть месяцев.
Об этом говорится на сайте Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Совет Европы продлила действие ограничений, введенных против физических 117 и 48 юридических лиц, до 15 сентября 2021 года. Санкции предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов.
Санкции против России за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины впервые ввели 17 марта 2014.
Кроме этого, до 31 июля 2021 года продолжают действовать санкции против экономических секторов России, а до 23 июня 2021 года будут действовать санкции за оккупацию Крыма.
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ів КОВІД-19 та його світового розповсюдження,з метою розв'язання бактеріологічної війни,ціллю якої є США та Євроспілка,а також роль у цій війні Китаю.
По нормальному санкции вводятся один раз до устранения их причины.
В данном случае оккупации Крыма и Донбасса.
не стоит удивляться, если сами зеки будут толкать туда свои вагоны, а белорусские будут оличаться от старшебратских только обилием букетов цветов их украшающих )
так що чем кумушек считатьрядиться не луч ше ль на себя.