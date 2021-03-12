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15 марта в Киеве по маршруту Святошино-Буча запустят City Express, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

15 марта в Киеве по маршруту Святошино-Буча запустят City Express, -

"Укрзализныця" запускает первую скоростную электричку 15 марта по маршруту Святошино - Буча в рамках проекта City Express.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 15 марта между будет заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подпишут руководство регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и председатель КГГА, мэрами городов Ирпень, Буча и поселковым головой Коцюбинского.

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После этого запустят первый поезд в рамках проекта. Отмечается, что он будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером и останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 5:54 и прибывать на станцию Буча в 6:17. Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38.

В обратном направлении со станции Буча в первый рейс поезд отправится в 6:27, затем - в 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.
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Там два рази впасти- і ти вже в Бучі. Запустять вони...)))
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12.03.2021 16:15 Ответить
Почему сразу не в Пуще-Водицу ?!

Буча , Ирпень - это вам не Костомль ... там нищие не живут !
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12.03.2021 16:15 Ответить
а хіба не Святошино?
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12.03.2021 16:22 Ответить
Державною- Святошин.
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12.03.2021 16:27 Ответить
дякую
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12.03.2021 16:55 Ответить
И тут зрада. Да шож такое!
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12.03.2021 16:27 Ответить
а можна навпаки, а то якось по дебильному, ну хто в 5.54 поїде на Бучу.
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12.03.2021 16:45 Ответить
Треба, щоб через 15 хвилин ходив потяг. І взагалі, що це за швидкісна електричка? Колись звичайна за той же час проїзджала.
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12.03.2021 20:14 Ответить
Отмечается, что 15 марта между будет заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.(с)Источник: https://censor.net/ru/n3252991
??? еей грамотеи..
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12.03.2021 20:31 Ответить
 
 