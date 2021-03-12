15 марта в Киеве по маршруту Святошино-Буча запустят City Express, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" запускает первую скоростную электричку 15 марта по маршруту Святошино - Буча в рамках проекта City Express.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 15 марта между будет заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подпишут руководство регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и председатель КГГА, мэрами городов Ирпень, Буча и поселковым головой Коцюбинского.

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После этого запустят первый поезд в рамках проекта. Отмечается, что он будет курсировать в пиковые часы перевозок утром и вечером и останавливаться на станциях Святошин, Беличи, Ирпень и Буча.

Первый поезд будет отправляться со станции Святошин в 5:54 и прибывать на станцию Буча в 6:17. Следующие рейсы будут отправляться со станции Святошин в 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38.

В обратном направлении со станции Буча в первый рейс поезд отправится в 6:27, затем - в 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.