15 березня в Києві за маршрутом Святошино-Буча запустять City Express, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" запускає першу швидкісну електричку 15 березня за маршрутом Святошино - Буча в рамках проєкту City Express.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 15 березня між буде укладено меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Документ підпишуть керівництво регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" і голова КМДА, мерами міст Ірпінь, Буча та селищним головою Коцюбинського.

Після цього запустять перший потяг в рамках проєкту. Зазначається, що він курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері та зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 та прибуватиме на станцію Буча о 06:17. Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38.

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У зворотному напрямку зі станції Буча у перший рейс поїзд відправиться о 06:27, потім – о 07:31, 08:56 та о 18:03 й 19:07.