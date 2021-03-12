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15 березня в Києві за маршрутом Святошино-Буча запустять City Express, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

15 березня в Києві за маршрутом Святошино-Буча запустять City Express, -

"Укрзалізниця" запускає першу швидкісну електричку 15 березня за маршрутом Святошино - Буча в рамках проєкту City Express.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 15 березня між буде укладено меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Документ підпишуть керівництво регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" і голова КМДА, мерами міст Ірпінь, Буча та селищним головою Коцюбинського.

Після цього запустять перший потяг в рамках проєкту. Зазначається, що він курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері та зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 та прибуватиме на станцію Буча о 06:17. Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38.

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У зворотному напрямку зі станції Буча у перший рейс поїзд відправиться о 06:27, потім – о 07:31, 08:56 та о 18:03 й 19:07.

Автор: Анастасія Потіха
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Там два рази впасти- і ти вже в Бучі. Запустять вони...)))
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12.03.2021 16:15 Відповісти
Почему сразу не в Пуще-Водицу ?!

Буча , Ирпень - это вам не Костомль ... там нищие не живут !
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12.03.2021 16:15 Відповісти
а хіба не Святошино?
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12.03.2021 16:22 Відповісти
Державною- Святошин.
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12.03.2021 16:27 Відповісти
дякую
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12.03.2021 16:55 Відповісти
И тут зрада. Да шож такое!
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12.03.2021 16:27 Відповісти
а можна навпаки, а то якось по дебильному, ну хто в 5.54 поїде на Бучу.
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12.03.2021 16:45 Відповісти
Треба, щоб через 15 хвилин ходив потяг. І взагалі, що це за швидкісна електричка? Колись звичайна за той же час проїзджала.
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12.03.2021 20:14 Відповісти
Отмечается, что 15 марта между будет заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.(с)Источник: https://censor.net/ru/n3252991
??? еей грамотеи..
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12.03.2021 20:31 Відповісти
 
 