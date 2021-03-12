Кабмин утвердил план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Кабинет Министров Украины одобрил план мероприятий, связанных с 35-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт правительства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, все органы власти должны максимально уделить внимание вопросу социальной и медицинской защиты людей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку это является моральным долгом государства.

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"Люди, которые спасали жизни и здоровье людей в Украине, здоровье людей всего мира, заслуживают того, чтобы иметь достойную поддержку и защиту со стороны государства. Они должны чувствовать ее ежедневно. Поэтому утвержденный план содержит мероприятия, направленные на повышение социального благосостояния этих людей", - отметил глава правительства.

Согласно утвержденному правительством плану мероприятий Министерство социальной политики, Пенсионный фонд Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения должны проработать вопрос об увеличении расходов на пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы .

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Также Минсоцполитики, Нацсоцслужба и Министерство финансов должны проработать вопрос о повышении размеров денежной компенсации стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и увеличение им ежегодной помощи на оздоровление.

Также План предусматривает организацию и проведение ряда культурных мероприятий, круглых столов, конференций и акций, целью которых является повышение осведомленности об аварии на Чернобыльской АЭС и памяти людей, погибших в результате этой катастрофы.