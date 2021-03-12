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Новости Политика Украины
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Финансирование местных референдумов будет происходить за счет местных бюджетов, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Финансирование местных референдумов будет происходить за счет местных бюджетов, - Стефанчук

Рабочая группа Верховной Рады по разработке проектов законов по вопросам народовластия в ближайшее время подготовит первоначальный текст законопроекта о местном референдуме и вынесет его на общественное обсуждение.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Планируем в ближайшее время подготовить первоначальный текст законопроекта о местном референдуме, а затем вынести его на общественное обсуждение. Далее проект закона будет доработан по результатам всеукраинского обсуждения, зарегистрирован в парламенте Украины и направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию", – написал Стефанчук.

Вице-спикер подчеркнул, что перед регистрацией законопроекта рабочая группа планирует осуществить поездки во все регионы Украины, чтобы обсудить его текст с представителями местных советов и усовершенствовать наработанное. По словам Стефанчука, в настоящее время около тридцати советов разных уровней высказались в поддержку этого законопроекта.

Также он проинформировал, что во время очередного заседания члены рабочей группы предварительно согласовали, что финансирование местных референдумов будет происходить за счет местных бюджетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах

"Мы отказались от предложения частичного финансирования местных референдумов из государственного бюджета, ведь понимаем, что предостережением этого является то, что перед выборами мы будем видеть парад местных референдумов за счет государственного бюджета", – объяснил Стефанчук.

При этом наиболее дискуссионными оказались вопросы частоты проведения местных референдумов и количества вопросов, которые могут быть вынесены.

"Пока мы остановились на формуле: один местный референдум - один вопрос. Однако, если нам удастся разработать понятный и неконфликтный механизм, мы не исключаем возможности вынести на референдум более одного вопроса", – добавил Стефанчук.

Читайте: В Раде презентовали концепцию законопроекта о местном референдуме, - Стефанчук

Кроме того, рабочая группа предварительно согласовала, что местные референдумы могут проводиться дважды в год – в марте и октябре.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
як там аренда будки у тещі поживає?
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12.03.2021 17:32
+3
Ох і нарефердить той ******** анальний...
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12.03.2021 17:34
+2
"Мы отказались от предложения частичного финансирования местных референдумов из государственного бюджета, ведь понимаем, что предостережением этого является то, что перед выборами мы будем видеть парад местных референдумов за счет государственного бюджета", - объяснил Стефанчук. , теперь дробление Украины будет происходить парадом местных референдумов за счет местных "прорашистских хозяев"
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12.03.2021 17:36
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Новий податок для курсу на децентралізацію?
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12.03.2021 17:32 Ответить
як там аренда будки у тещі поживає?
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12.03.2021 17:32 Ответить
Ох і нарефердить той ******** анальний...
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12.03.2021 17:34 Ответить
"Сказочний долба.об"©
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12.03.2021 17:35 Ответить
"Мы отказались от предложения частичного финансирования местных референдумов из государственного бюджета, ведь понимаем, что предостережением этого является то, что перед выборами мы будем видеть парад местных референдумов за счет государственного бюджета", - объяснил Стефанчук. , теперь дробление Украины будет происходить парадом местных референдумов за счет местных "прорашистских хозяев"
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12.03.2021 17:36 Ответить
Цікаво, що саме цей дружбан бенядіктової постійно бубонить про референдум. З чого б це?
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12.03.2021 17:38 Ответить
Мета Росіі,це федералізація України , кінець соборності ,а з часом і су3веренітету !!!)))
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12.03.2021 17:42 Ответить
Пральна!!! Ібо нєфіг! На селах рехверендум буде, як за дідів - пнметягквання канату, піднімання рук, кидання у дві трилітрові банки камінців, або просто мордобоєм стінка на стінку. І да, це така вона, зелена демократія і де централізація. На місцях не дадуть вирішити НІЧОГО!!!!
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12.03.2021 17:42 Ответить
как только местные феодалы насобирают на распечатку нужного кол-ва бумажек, так сразу можно и рехферендум проводить!
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12.03.2021 17:55 Ответить
Финансирование местных референдумов будет происходить за счет местных бюджетов, - Стефанчук

Сейчас попрёт по три раза в год в каждой деревне. Это ж так же приятно, как дороги ремонтировать. Финансирование местных референдумов будет происходить за счет местных бюджетов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3064
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12.03.2021 17:58 Ответить
"финансирование местных референдумов будет происходить за счет местных бюджетов" Источник: https://censor.net/ru/n3253025

То тепер Бєня та Ахметка зможуть провести референдуми у своїх володіннях і отримати свої "народні республіки" цілком законно? Ну норм, фіглє!
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12.03.2021 18:10 Ответить
 
 