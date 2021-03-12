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На Волыни обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Волынской области 12 марта обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять рабочих.
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".
Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни.
Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.
Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.
На месте происшествия работает полиция.
Топ комментарии
+4 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий12.03.2021 17:38
+1 Дмитро Хлопченко ae9eba52
показать весь комментарий12.03.2021 17:41
+1 Sav UA
показать весь комментарий12.03.2021 17:45
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