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На Волыни обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Волыни обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция

В Волынской области 12 марта обвалился мост. В результате происшествия пострадали пять рабочих.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Волыни Ольга Бузулук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

Инцидент произошел около 13:00 во время дорожных работ на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни.

Травмированных рабочих госпитализировали в больницу Владимира-Волынского.

Сейчас автомобили могут проехать через мост. Обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.

На месте происшествия работает полиция.

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Топ комментарии
+4
велике крадівництво у дії..
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12.03.2021 17:38
+1
Большая стройка
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12.03.2021 17:41
+1
На Волыне обвалился мост

====================
писаки...Волынь,Волыни. На Волині.Волинська область,а не ВолЕнська ! На Волыне обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8594
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12.03.2021 17:45
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велике крадівництво у дії..
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12.03.2021 17:38 Ответить
Большая стройка
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12.03.2021 17:41 Ответить
Осьтаке воно, суворе, але нвідворотнє. Як сама смерть. Велике будівництво.
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12.03.2021 17:45 Ответить
На Волыне обвалился мост

====================
писаки...Волынь,Волыни. На Волині.Волинська область,а не ВолЕнська ! На Волыне обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8594
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12.03.2021 17:45 Ответить
Молодці,виправили.
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12.03.2021 22:24 Ответить
Я думав що тільки в Луцьку дорожні роботи ведуться в зимово-весняний період. А виявляється, що ті шматалайники вже і в області бардак розвели.
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12.03.2021 18:00 Ответить
Це не дорожні роботи- це мотобудівельні роботи. І скоріше за все демонтаж.
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12.03.2021 18:03 Ответить
мосто-будівельні*
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12.03.2021 18:06 Ответить
Чудовий привід накинути лайно на вентилятор по "Велике крадівництво" - бо інфи реально обмаль. Наши таке взагалі публікувати...
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12.03.2021 18:05 Ответить
А чому ти вже не під ніком Біла Гарячка?
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12.03.2021 18:44 Ответить
Єто Зветься Естествений вітбір.ТБ зложили в отвір
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12.03.2021 18:10 Ответить
 
 