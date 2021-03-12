На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро осіб, - поліція

У Волинської області 12 березня обвалився міст. Внаслідок події постраждали п'ятеро робітників.

Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.

Травмованих робочих госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.

Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.

На місці події працює поліція.

Дивіться також: Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні. ФОТО