На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро осіб, - поліція
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У Волинської області 12 березня обвалився міст. Внаслідок події постраждали п'ятеро робітників.
Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.
Травмованих робочих госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.
Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.
На місці події працює поліція.
Топ коментарі
+4 Kolja Stambulskij
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+1 Дмитро Хлопченко ae9eba52
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+1 Sav UA
показати весь коментар12.03.2021 17:45
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писаки...Волынь,Волыни. На Волині.Волинська область,а не ВолЕнська !