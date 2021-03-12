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На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро осіб, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

На Волині обвалився міст, постраждали п'ятеро осіб, - поліція

У Волинської області 12 березня обвалився міст. Внаслідок події постраждали п'ятеро робітників.

Про це повідомила прессекретарка Національної поліції Волині Ольга Бузулук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Інцидент стався близько 13:00 під час дорожніх робіт на автодорозі Володимир-Волинський - Устилуг в селі П'ятидні.

Травмованих робочих госпіталізували в лікарню Володимира-Волинського.

Зараз автомобілі можуть проїхати через міст. Обвал стався на краю закритої на час ремонту смуги руху.

На місці події працює поліція.

Дивіться також: Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні. ФОТО
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Топ коментарі
+4
велике крадівництво у дії..
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12.03.2021 17:38
+1
Большая стройка
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12.03.2021 17:41
+1
На Волыне обвалился мост

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писаки...Волынь,Волыни. На Волині.Волинська область,а не ВолЕнська ! На Волыне обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8594
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12.03.2021 17:45
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велике крадівництво у дії..
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12.03.2021 17:38 Відповісти
Большая стройка
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12.03.2021 17:41 Відповісти
Осьтаке воно, суворе, але нвідворотнє. Як сама смерть. Велике будівництво.
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12.03.2021 17:45 Відповісти
На Волыне обвалился мост

====================
писаки...Волынь,Волыни. На Волині.Волинська область,а не ВолЕнська ! На Волыне обвалился мост, пострадали пять человек, - полиция - Цензор.НЕТ 8594
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12.03.2021 17:45 Відповісти
Молодці,виправили.
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12.03.2021 22:24 Відповісти
Я думав що тільки в Луцьку дорожні роботи ведуться в зимово-весняний період. А виявляється, що ті шматалайники вже і в області бардак розвели.
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12.03.2021 18:00 Відповісти
Це не дорожні роботи- це мотобудівельні роботи. І скоріше за все демонтаж.
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12.03.2021 18:03 Відповісти
мосто-будівельні*
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12.03.2021 18:06 Відповісти
Чудовий привід накинути лайно на вентилятор по "Велике крадівництво" - бо інфи реально обмаль. Наши таке взагалі публікувати...
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12.03.2021 18:05 Відповісти
А чому ти вже не під ніком Біла Гарячка?
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12.03.2021 18:44 Відповісти
Єто Зветься Естествений вітбір.ТБ зложили в отвір
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12.03.2021 18:10 Відповісти
 
 