РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9973 посетителя онлайн
Новости Здоровье
1 052 21
трансплантация (152) Степанов Максим (2060)

За три года Украина достигнет трансплантационной независимости, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За три года Украина достигнет трансплантационной независимости, - Степанов

Десятки людей в Украине получили шанс жить полноценно благодаря принятию законопроекта о трансплантации. За последний год в развитии этой отрасли сделано больше, чем за предыдущие 29 лет.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время конференции по вопросам трансплантологии, состоявшейся во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Шесть сердец, две печени, 23 почки, а также поджелудочная железа. Это результат трансплантации за год лишь одного заведения - Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львов. Сейчас 34 медучреждения по всей Украине присоединились к пилотному проекту трансплантации органов. Когда они заработают в полную силу - мы будем возвращать с того света тысячи людей! Убежден, за три года сможем достичь трансплантационной независимости ", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов

Участие в конференции приняли и пациенты, которым операции спасли жизнь. Дмитрий Капущенко стал первым, кому трансплантировали почку во львовской больнице скорой помощи. Ее он получил от матери. До этого он восемь лет был на гемодиализе.

Присутствовал также львовянин Любомир Миколишин, который в конце прошлого года похоронил свою 47-летнюю мать. Однако он дал разрешение на трансплантацию органов, благодаря чему спасены четыре жизни.

Степанов поблагодарил всех, кто прилагает усилия для спасения человеческих жизней и вносит весомый вклад в развитие трансплантологии в Украине. Со своей стороны Минздрав добивается увеличения финансирования на эту отрасль. За последний год оно уже выросло почти в пять раз и сейчас составляет 502 млн грн. С начала 2021-го заработала Единая информационная система трансплантации органов и тканей, благодаря которой налажено взаимодействие между всеми участниками процесса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове сразу четырем пациентам пересадили органы от одного донора. Все операции происходили одновременно, работали 40 медиков. ФОТОрепортаж

"Но трансплантация - это не только законодательная база и золотые руки наших лучших врачей. Это еще большая любовь и самопожертвованию тех, кто рядом, - сказал Степанов. - Для меня важно, чтобы украинцы знали: они смогут получить самую профессиональную помощь дома, в том числе и трансплантацию органов, если это понадобится".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Цікавіше коли Україна позбудеться кремлівських гнид !!)))
показать весь комментарий
12.03.2021 17:44
+6
как вы задолбали...
За последний год в развитии этой отрасли сделано больше, чем за предыдущие 29 лет.

этот тезис уже произносит каждая жаба...нахваливая самого себя и главнюка...
показать весь комментарий
12.03.2021 17:45
+5
пздц.. уже на наши органы слуги нацелились - видать все продали и украли.. остались только органы !!! За три года Украина достигнет трансплантационной независимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 8478
показать весь комментарий
12.03.2021 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікавіше коли Україна позбудеться кремлівських гнид !!)))
показать весь комментарий
12.03.2021 17:44 Ответить
Знов ньювасюки
показать весь комментарий
12.03.2021 17:44 Ответить
Це нескінченне дійство звізоболів !!!)))
показать весь комментарий
12.03.2021 17:50 Ответить
А зебіли зрозуміють колись, що те що їм лїється в очі то не Божа роса а жовта вода?
показать весь комментарий
12.03.2021 18:57 Ответить
как вы задолбали...
За последний год в развитии этой отрасли сделано больше, чем за предыдущие 29 лет.

этот тезис уже произносит каждая жаба...нахваливая самого себя и главнюка...
показать весь комментарий
12.03.2021 17:45 Ответить
Послідовники Онана,власноручне самозадоволення !!)))
показать весь комментарий
12.03.2021 17:47 Ответить
пздц.. уже на наши органы слуги нацелились - видать все продали и украли.. остались только органы !!! За три года Украина достигнет трансплантационной независимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 8478
показать весь комментарий
12.03.2021 17:46 Ответить
Тре берегти музичний медіатор Бубочки !!!)))
показать весь комментарий
12.03.2021 17:48 Ответить
после "успешной вакцинации украинского народа" дома - в украинцев нет сомнения в том,что очередное на,,палово
показать весь комментарий
12.03.2021 17:51 Ответить
Слуги Народа поделяться органами?
показать весь комментарий
12.03.2021 17:55 Ответить
Интересно сколько под болеющих богатых зарежут ещё бедных?
показать весь комментарий
12.03.2021 18:28 Ответить
Надо помнить, что органы для трансплантации берут у еще живого "посмертного" донора и без наркоза.
Суки....
показать весь комментарий
12.03.2021 18:35 Ответить
сам эту хрень придумал?
показать весь комментарий
12.03.2021 18:55 Ответить
Не думаю, что ты будеш счастлив узнать правду про т.н. посмертное донорство.
показать весь комментарий
12.03.2021 19:30 Ответить
Сразу как всех вакцинируют, возьмутся за органы.
показать весь комментарий
12.03.2021 18:39 Ответить
Ты дурак?
Ничего толку не будет без разрешения на трансплантацию ПО УМОЛЧАНИЮ!
показать весь комментарий
12.03.2021 18:55 Ответить
Как я понимаю, Степанов уже давно написал заявление о посмертном донарстве.
И дети его написали....
показать весь комментарий
12.03.2021 19:38 Ответить
Даун
показать весь комментарий
12.03.2021 20:05 Ответить
 
 