За три года Украина достигнет трансплантационной независимости, - Степанов

Десятки людей в Украине получили шанс жить полноценно благодаря принятию законопроекта о трансплантации. За последний год в развитии этой отрасли сделано больше, чем за предыдущие 29 лет.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время конференции по вопросам трансплантологии, состоявшейся во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Шесть сердец, две печени, 23 почки, а также поджелудочная железа. Это результат трансплантации за год лишь одного заведения - Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львов. Сейчас 34 медучреждения по всей Украине присоединились к пилотному проекту трансплантации органов. Когда они заработают в полную силу - мы будем возвращать с того света тысячи людей! Убежден, за три года сможем достичь трансплантационной независимости ", - сказал министр.

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Участие в конференции приняли и пациенты, которым операции спасли жизнь. Дмитрий Капущенко стал первым, кому трансплантировали почку во львовской больнице скорой помощи. Ее он получил от матери. До этого он восемь лет был на гемодиализе.

Присутствовал также львовянин Любомир Миколишин, который в конце прошлого года похоронил свою 47-летнюю мать. Однако он дал разрешение на трансплантацию органов, благодаря чему спасены четыре жизни.

Степанов поблагодарил всех, кто прилагает усилия для спасения человеческих жизней и вносит весомый вклад в развитие трансплантологии в Украине. Со своей стороны Минздрав добивается увеличения финансирования на эту отрасль. За последний год оно уже выросло почти в пять раз и сейчас составляет 502 млн грн. С начала 2021-го заработала Единая информационная система трансплантации органов и тканей, благодаря которой налажено взаимодействие между всеми участниками процесса.

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"Но трансплантация - это не только законодательная база и золотые руки наших лучших врачей. Это еще большая любовь и самопожертвованию тех, кто рядом, - сказал Степанов. - Для меня важно, чтобы украинцы знали: они смогут получить самую профессиональную помощь дома, в том числе и трансплантацию органов, если это понадобится".