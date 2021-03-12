Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе российский Генштаб позаимствовал у "Waffen SS", - Турчинов

Российские оккупационные войска, которые противостояли нам на Донбассе, состояли из трех частей. Первая часть - это были регулярные российские воинские подразделения. Вторая была построена по принципу "Waffen SS", который Генеральный штаб РФ позаимствовал у нацистской Германии. Эти подразделения формировались из коллаборационистов, но на командных должностях были кадровые российские офицеры. Третья составляющая была наиболее опасной - это профессиональные убийцы-наемники, представители частных военных компаний.

Об этом экс-секретарь СНБО, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов рассказал в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, солдаты из переброшенных на Донбасс регулярных воинских частей РФ не были мотивированы, воевали по приказу. "Попадая в плен, рассказывали все, что знают и не знают", - добавил Турчинов.

"Вторая составляющая, которая и сейчас активно используется во время войны на востоке Украины, комплектовалась российским Генеральным штабом по схеме "Waffen SS", когда военные подразделения состоят из местного криминального элемента, безработных коллаборационистов, а на командных должностях находятся российские кадровые офицеры", - пояснил руководитель Центрального штаба "ЕС", добавив, что эти подразделения, как и регулярные войска, были подчинены восьмой армии Южного военного округа РФ, но имели плохую дисциплину и очень низкий профессиональный уровень.

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Что касается третьей составляющей оккупационных войск, экс-секретарь СНБО Украины назвал ее самой опасной - "это так называемые наемники - представители частных военных компаний". "Технология привлечения к боевым действиям ПВК отрабатывалась россиянами в Украине и после этого активно использовалась в Сирии и в других горячих точках", - сказал он, подчеркнув, что это профессиональные убийцы, проходившие военную службу и спецподготовку. "Их вооружала русская армия, а финансировали через частные военные компании вроде ЧВК "Вагнера" российского миллиардера Пригожина. Они были мотивированы убивать, потому что за каждого убитого украинца, за каждый сбитый самолет или вертолет, за кровь и слезы украинцев они получали дополнительное вознаграждение. За эти убийства они также получали государственные награды от Путина. Это самые опасные, жестокие и профессионально подготовленные военные преступники", - сказал Александр Турчинов, комментируя срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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"Наши военные разведчики провели уникальную спецоперацию по нахождению, документированию, локализации в одном месте и обеспечению задержания военных преступников, которые непосредственно отвечают за сбивание украинских самолетов и вертолетов, а также за сбивание гражданского "Боинга" рейса "MH-17". Но измена в высших эшелонах власти привела к тому, что вместо того, чтобы оказаться в украинских тюрьмах, наемники без проблем невредимыми вернулись в Россию, где их и в дальнейшем будут использовать для убийств, в том числе, и на Востоке нашей страны" , - отметил экс-секретарь СНБО Украины.