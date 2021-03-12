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Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе российский Генштаб позаимствовал у "Waffen SS", - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе российский Генштаб позаимствовал у

Российские оккупационные войска, которые противостояли нам на Донбассе, состояли из трех частей. Первая часть - это были регулярные российские воинские подразделения. Вторая была построена по принципу "Waffen SS", который Генеральный штаб РФ позаимствовал у нацистской Германии. Эти подразделения формировались из коллаборационистов, но на командных должностях были кадровые российские офицеры. Третья составляющая была наиболее опасной - это профессиональные убийцы-наемники, представители частных военных компаний.

Об этом экс-секретарь СНБО, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов рассказал в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, солдаты из переброшенных на Донбасс регулярных воинских частей РФ не были мотивированы, воевали по приказу. "Попадая в плен, рассказывали все, что знают и не знают", - добавил Турчинов.

"Вторая составляющая, которая и сейчас активно используется во время войны на востоке Украины, комплектовалась российским Генеральным штабом по схеме "Waffen SS", когда военные подразделения состоят из местного криминального элемента, безработных коллаборационистов, а на командных должностях находятся российские кадровые офицеры", - пояснил руководитель Центрального штаба "ЕС", добавив, что эти подразделения, как и регулярные войска, были подчинены восьмой армии Южного военного округа РФ, но имели плохую дисциплину и очень низкий профессиональный уровень.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Нужно остановить отведение войск и освободить хотя бы один метр украинской земли на Донбассе. Враг считается только с силой", - Турчинов. ВИДЕО

Что касается третьей составляющей оккупационных войск, экс-секретарь СНБО Украины назвал ее самой опасной - "это так называемые наемники - представители частных военных компаний". "Технология привлечения к боевым действиям ПВК отрабатывалась россиянами в Украине и после этого активно использовалась в Сирии и в других горячих точках", - сказал он, подчеркнув, что это профессиональные убийцы, проходившие военную службу и спецподготовку. "Их вооружала русская армия, а финансировали через частные военные компании вроде ЧВК "Вагнера" российского миллиардера Пригожина. Они были мотивированы убивать, потому что за каждого убитого украинца, за каждый сбитый самолет или вертолет, за кровь и слезы украинцев они получали дополнительное вознаграждение. За эти убийства они также получали государственные награды от Путина. Это самые опасные, жестокие и профессионально подготовленные военные преступники", - сказал Александр Турчинов, комментируя срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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"Наши военные разведчики провели уникальную спецоперацию по нахождению, документированию, локализации в одном месте и обеспечению задержания военных преступников, которые непосредственно отвечают за сбивание украинских самолетов и вертолетов, а также за сбивание гражданского "Боинга" рейса "MH-17". Но измена в высших эшелонах власти привела к тому, что вместо того, чтобы оказаться в украинских тюрьмах, наемники без проблем невредимыми вернулись в Россию, где их и в дальнейшем будут использовать для убийств, в том числе, и на Востоке нашей страны" , - отметил экс-секретарь СНБО Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Та понятно: )(уйло - *************.
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12.03.2021 18:55
+18
І тут вкрали тупорилі фєдєрасти!
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12.03.2021 18:57
+15
ги) Пастор адский троль.
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12.03.2021 18:57
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Та понятно: )(уйло - *************.
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12.03.2021 18:55 Ответить
Нє нАдА, он прАзрєл, так же як і Кравчук в свій час Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5844
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12.03.2021 19:23 Ответить
Р - резервация
Н - на основе чего вывод что они народные?
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12.03.2021 19:32 Ответить
І тут вкрали тупорилі фєдєрасти!
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12.03.2021 18:57 Ответить
ги) Пастор адский троль.
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12.03.2021 18:57 Ответить
О том же сразу подумал.))
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12.03.2021 19:01 Ответить
рекомендую подивитися все ж таки повну версію нової передачі авторства Юрія Луценка. Луценко - надзвичайно харизматичний ведучий, з досвідом журналістської діяльності
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12.03.2021 19:02 Ответить
Все вірно-це ж кацапофашисти.
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12.03.2021 19:02 Ответить
Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе российский Генштаб позаимствовал у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1613
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12.03.2021 19:03 Ответить
Украинское государство не способно обеспечить собственных граждан, в том числе и офицеров, уехавших из Донбасса и Крыма, работой и достойной жизнью. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил недавно уволенный замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Примеров неуспешной борьбы собственного государства за разум и сердце собственного народа у нас достаточно. Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали из оккупированных территорий, а потом вернулись обратно, почему?
Потому что люди, побывшие на неоккупированной территории, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда.
Также, один из примеров не успешности, когда достаточно большое количество офицеров военно-морских сил, которые вышли из Крыма, а потом вернулись - куда?.. Уволились и вернулись в Крым, потому что им не было где жить, их тут никто не ждал, и никто не поддерживал», - резюмировал Кривонос.
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12.03.2021 20:13 Ответить
билет на кнцерт Квартала в Горловке.
Места рядом с Безлером.
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12.03.2021 19:05 Ответить
на Пастора касапів-мух тягне, як на мед, і все обсирати намагаються
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12.03.2021 19:11 Ответить
тпру) Не путаем Ваффен СС - елиту, с наемными в оккупированых странах войсками.
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12.03.2021 19:08 Ответить
Ваффены были разные, - была и например росийская дивизия Рона набраная как он описал.
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12.03.2021 19:20 Ответить
ти, касап-провокатор, в своїй ненависті до України не затримався на фразі "Вторая была построена по принципу "Waffen SS", который Генеральный штаб РФ позаимствовал у нацистской Германии" і не зрозумів прочитаного
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12.03.2021 19:10 Ответить
Він коли Захарченко здох, тиждень його оплакував. Навіть із сайту збирався іти, бо тут раділи смерті ;таково чєлавєка!;.
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12.03.2021 19:30 Ответить
ну-ну... Він логін поміняв, і не раз, був Андрей Шевченко 73396fdd а також Андрей Шевченко 29aa0d51 - напівдебіл, антизебіл, сам моряк, старпом, здається...
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12.03.2021 19:45 Ответить
Маслопуп вроде. Копает под Мариуполем.

Шо мутный то полюбе.
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12.03.2021 21:19 Ответить
Андрію, а тобі сподобалося як Захарченко запалив сигарету і тут же придумав перднути? Кажуть кишки по всьому Донецьку на деревах висіли. Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6779
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12.03.2021 19:29 Ответить
Организационную структуру оккупационных войск на Донбассе российский Генштаб позаимствовал у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 9073
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12.03.2021 19:05 Ответить
ну если ***** слепил себя по образу и подобию адика, только ботоксного, то структура парашнофашистских войск попросту и не может быть другой ))
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12.03.2021 19:07 Ответить
около миллиона русских сражались на стороне Гитлера
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12.03.2021 19:16 Ответить
Молодець, Шоу!
Що там у вас в Миколаєві, сніг валить?
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12.03.2021 19:17 Ответить
уже утихает
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12.03.2021 19:19 Ответить
В первомайске сейчас валит
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12.03.2021 19:47 Ответить
Кропивницький. З 17-ї і по цю пору.
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12.03.2021 20:05 Ответить
рашистский рейх не утруждал себя особо -
путлер просто обновил методику третьего рейха, применив его к сегодняшним реалиям...
а мир, он снова цацкается и заигрывает, но уже с рашистом пуйлом, как в тридцатые годы прошлого века с таким же немецким фюрером ...
капитализм снова боится потерять свои свои деньги и жалеет их, а потеряет в итоге всё, как в 1945-м...
рашистский рейх -требует полной изоляции и полного разрыва отношений и уничтожения, без остатка и жалости, а не подпитки и вливаний в его экономику в виде покупки энергоресурсов и постройки всяких СП, деньги от которых пойдут для производства оружия и новых видов боеприпасов, чтобы потом уничтожить тех, кто покупал у него эти энерго и природные ресурсы...
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12.03.2021 19:18 Ответить
Європа в котрий раз наступає на одні й ті ж граблі.
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12.03.2021 19:22 Ответить
Нетути пути, есть контора, а он при ней.
С задачей сравнительно честных способов кормления от казны
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12.03.2021 19:55 Ответить
Начебто не дурна людина, а таке часом верзе, аж гішпанський сором бере.
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12.03.2021 19:21 Ответить
В этот раз не согласен с Пастором - тут более уместна аналогия с какими-нибудь Латышскими стрелками, что ли...
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12.03.2021 19:29 Ответить
Латышские стрелки- личная охрана В .Ульянова получала довольствие --золотом,
царскими червонцами.
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12.03.2021 19:44 Ответить
Згоден. У більшовиків ще китайські загони відзначилися жорстокістю.
Плакат 1919 року. Створений Харківським відділом ОСВАГ Білої армії.

Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4722
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12.03.2021 19:48 Ответить
Займись делом, брат пастор
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12.03.2021 19:50 Ответить
Фото на пам'ять з колєгами. )))

Організаційну структуру окупаційних військ на Донбасі, російський Генштаб запозичив у "Waffen SS", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7575
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12.03.2021 20:06 Ответить
По поводу Ваффен СС, то здесь Турчинов не совсем прав. Этнические формирования СС не создавались из криминальных элементов, хотя наверное и такие там были. Вот к примеру дивизия СС Викинг, кроме немцев, состояла из датчан, фламандцев, норвежцев, финнов, эстонцев, и даже украинцев, но воевали они не хуже чем немцы.
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12.03.2021 20:51 Ответить
А що мали робити кацапи коли під рукою тільки кримінальний елемент? Хотіли як німці, але вийшло "как всігда".
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12.03.2021 21:19 Ответить
 
 