Львовщина приближается к красной карантинной зоне, - Степанов
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Из-за резкого увеличения числа инфицированных и заполненность COVID-больниц Львовская область приближается к красной карантинной зоне. Но можно попробовать этого не допустить.
Об этом сказал во время брифинга во Львовской ОГА министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню эпидопасности. Я считаю, что можно попробовать этого не допустить. У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к красному уровню. Мне кажется, что это правильный путь", - сказал Степанов.
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Также он добавил, что разговаривал с мэром Львова Андреем Садовым, ведь 48% людей, страдающих коронавирус, это именно жители Львова.
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я чуть не обосрался со смеху - Москаль то троль, но если он это серьезно, то больной.
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Просто в голове не укладывается. Совесть у тебя есть, Степанов?!
Авакова даже не спрашиваю. Куда движется Украина? В ЕС? Сомневаюсь.
Азиатчина!
Проблема народа в том, что он не верит в реальность и опасность ковида, пока сам не заболеет. "Помогает" не верит лояльность местных властей, которые вместо штрафовать предупреждают или не обращают внимание. В итоге маски носят на горле, руки моют раз в день, на дистанции плюют. Знаю тех, кто одну одноразовую маску носит несколько месяцев - показывая свое фе карантину. Правда потом болеет.