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Львовщина приближается к красной карантинной зоне, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Львовщина приближается к красной карантинной зоне, - Степанов

Из-за резкого увеличения числа инфицированных и заполненность COVID-больниц Львовская область приближается к красной карантинной зоне. Но можно попробовать этого не допустить.

Об этом сказал во время брифинга во Львовской ОГА министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню эпидопасности. Я считаю, что можно попробовать этого не допустить. У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к красному уровню. Мне кажется, что это правильный путь", - сказал Степанов.

Также читайте: На Львовщине циркулируют два штамма COVID-19: "южноафриканского" и "британского" нет

Также он добавил, что разговаривал с мэром Львова Андреем Садовым, ведь 48% людей, страдающих коронавирус, это именно жители Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Ребята будьте очень осторожны и соблюдайте правила гигиены -маски,мытые руки,лицо и т.п. Ситуация очень хреновая у нас,и думаю у Вас тоже ухудшится. Вакцинируйте и вакцинируйтесь не слушая никаких подонков распространяющие слухи про опасность вакцин!
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12.03.2021 20:21
+2
Я не понимаю почему Степанов не подает в отставку?
Просто в голове не укладывается. Совесть у тебя есть, Степанов?!
Авакова даже не спрашиваю. Куда движется Украина? В ЕС? Сомневаюсь.
Азиатчина!
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12.03.2021 20:26
+1
степашка, изыди, ирод.
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12.03.2021 19:49
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Неймётся степашке. Ну, а как же ш, нужно впаривать бодягу.)
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12.03.2021 19:27 Ответить
Там просто народ свідоміший, ворушать потроху, та все гучніше це ворушіння до нас луна.
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12.03.2021 19:29 Ответить
а на ЗК уж какой сознательный - Москаль высрал: Если у нас не бегаешь бесноваться - смотрят как на дикаря... т.е. если не веришь в летающих мущинок с крылышками, то ты типо получеловек Львовщина приближается к красной карантинной зоне, - Степанов - Цензор.НЕТ 914
я чуть не обосрался со смеху - Москаль то троль, но если он это серьезно, то больной.
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12.03.2021 19:52 Ответить
Так, Москаля ж, палочкой, здається і потикали - чи живий.
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12.03.2021 20:08 Ответить
степашка, изыди, ирод.
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12.03.2021 19:49 Ответить
Где группа поддержки ковидла от говновласти?
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12.03.2021 20:00 Ответить
Ребята будьте очень осторожны и соблюдайте правила гигиены -маски,мытые руки,лицо и т.п. Ситуация очень хреновая у нас,и думаю у Вас тоже ухудшится. Вакцинируйте и вакцинируйтесь не слушая никаких подонков распространяющие слухи про опасность вакцин!
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12.03.2021 20:21 Ответить
Прививка тоже лотерея. Типа русской рулетки.

"В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).
«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», - говорится в докладе ведомства."
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12.03.2021 23:22 Ответить
"Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет,..." -этим все сказано.
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13.03.2021 09:50 Ответить
Дуже красномовним є перелік ресурсів, які розганяють цю жуйню:


В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умерли более ...
www.rbc.ru › Пандемия коронавируса




2 мар. 2021 г. - ... Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения ... ... В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ...


В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер ... - ТАСС
tass.ru › obschestvo




2 мар. 2021 г. - В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек ... Об этом говорится в распространенном докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный ... близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer - BioNTech)", - говорится в докладе.


В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer ...
iz.ru › Новость › Мир




2 мар. 2021 г. - Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за ... инфекции препаратом Pfizer/BioNTech в Австрии скончался 41 человек. ... Граждане этой страны могут получить прививку препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.


В Австрии более 40 человек скончались после прививки ...
www.vedomosti.ru › society › news › 2021/03/02 › 85...
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13.03.2021 12:56 Ответить
Я не понимаю почему Степанов не подает в отставку?
Просто в голове не укладывается. Совесть у тебя есть, Степанов?!
Авакова даже не спрашиваю. Куда движется Украина? В ЕС? Сомневаюсь.
Азиатчина!
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12.03.2021 20:26 Ответить
Женщина из Франковска в больнице: "я тикы тут повирыла в ковид!"
Проблема народа в том, что он не верит в реальность и опасность ковида, пока сам не заболеет. "Помогает" не верит лояльность местных властей, которые вместо штрафовать предупреждают или не обращают внимание. В итоге маски носят на горле, руки моют раз в день, на дистанции плюют. Знаю тех, кто одну одноразовую маску носит несколько месяцев - показывая свое фе карантину. Правда потом болеет.
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12.03.2021 23:17 Ответить
 
 