Львівщина наближається до червоної карантинної зони, - Степанов

Із через різке збільшення числа інфікованих і заповненість COVID-лікарень Львівська область наближається до червоної карантинної зони. Але можна спробувати цього не допустити.

Про це сказав під час брифінгу у Львівській ОДА міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація викликає занепокоєння, зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, які госпіталізуються. Уже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% - з киснем. Тобто на сьогодні область впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки. Я вважаю, що можна спробувати цього не допустити. В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості ввести певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19, і в той же час могли б не допустити переходу до червоного рівня. Мені здається, що це правильний шлях", - сказав Степанов.

Також він додав, що розмовляв з мером Львова Андрієм Садовим, адже 48% людей, які хворіють на коронавірус, це саме жителі Львова.

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