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Львівщина наближається до червоної карантинної зони, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Львівщина наближається до червоної карантинної зони, - Степанов

Із через різке збільшення числа інфікованих і заповненість COVID-лікарень Львівська область наближається до червоної карантинної зони. Але можна спробувати цього не допустити.

Про це сказав під час брифінгу у Львівській ОДА міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація викликає занепокоєння, зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, які госпіталізуються. Уже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% - з киснем. Тобто на сьогодні область впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки. Я вважаю, що можна спробувати цього не допустити. В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості ввести певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19, і в той же час могли б не допустити переходу до червоного рівня. Мені здається, що це правильний шлях", - сказав Степанов.

Також він додав, що розмовляв з мером Львова Андрієм Садовим, адже 48% людей, які хворіють на коронавірус, це саме жителі Львова.

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Топ коментарі
+2
Ребята будьте очень осторожны и соблюдайте правила гигиены -маски,мытые руки,лицо и т.п. Ситуация очень хреновая у нас,и думаю у Вас тоже ухудшится. Вакцинируйте и вакцинируйтесь не слушая никаких подонков распространяющие слухи про опасность вакцин!
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12.03.2021 20:21
+2
Я не понимаю почему Степанов не подает в отставку?
Просто в голове не укладывается. Совесть у тебя есть, Степанов?!
Авакова даже не спрашиваю. Куда движется Украина? В ЕС? Сомневаюсь.
Азиатчина!
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12.03.2021 20:26
+1
степашка, изыди, ирод.
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12.03.2021 19:49
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Неймётся степашке. Ну, а как же ш, нужно впаривать бодягу.)
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12.03.2021 19:27 Відповісти
Там просто народ свідоміший, ворушать потроху, та все гучніше це ворушіння до нас луна.
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12.03.2021 19:29 Відповісти
а на ЗК уж какой сознательный - Москаль высрал: Если у нас не бегаешь бесноваться - смотрят как на дикаря... т.е. если не веришь в летающих мущинок с крылышками, то ты типо получеловек Львовщина приближается к красной карантинной зоне, - Степанов - Цензор.НЕТ 914
я чуть не обосрался со смеху - Москаль то троль, но если он это серьезно, то больной.
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12.03.2021 19:52 Відповісти
Так, Москаля ж, палочкой, здається і потикали - чи живий.
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12.03.2021 20:08 Відповісти
степашка, изыди, ирод.
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12.03.2021 19:49 Відповісти
Где группа поддержки ковидла от говновласти?
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12.03.2021 20:00 Відповісти
Ребята будьте очень осторожны и соблюдайте правила гигиены -маски,мытые руки,лицо и т.п. Ситуация очень хреновая у нас,и думаю у Вас тоже ухудшится. Вакцинируйте и вакцинируйтесь не слушая никаких подонков распространяющие слухи про опасность вакцин!
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12.03.2021 20:21 Відповісти
Прививка тоже лотерея. Типа русской рулетки.

"В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).
«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», - говорится в докладе ведомства."
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12.03.2021 23:22 Відповісти
"Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет,..." -этим все сказано.
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13.03.2021 09:50 Відповісти
Дуже красномовним є перелік ресурсів, які розганяють цю жуйню:


В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умерли более ...
www.rbc.ru › Пандемия коронавируса




2 мар. 2021 г. - ... Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения ... ... В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ...


В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер ... - ТАСС
tass.ru › obschestvo




2 мар. 2021 г. - В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек ... Об этом говорится в распространенном докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный ... близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer - BioNTech)", - говорится в докладе.


В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer ...
iz.ru › Новость › Мир




2 мар. 2021 г. - Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за ... инфекции препаратом Pfizer/BioNTech в Австрии скончался 41 человек. ... Граждане этой страны могут получить прививку препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.


В Австрии более 40 человек скончались после прививки ...
www.vedomosti.ru › society › news › 2021/03/02 › 85...
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13.03.2021 12:56 Відповісти
Я не понимаю почему Степанов не подает в отставку?
Просто в голове не укладывается. Совесть у тебя есть, Степанов?!
Авакова даже не спрашиваю. Куда движется Украина? В ЕС? Сомневаюсь.
Азиатчина!
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12.03.2021 20:26 Відповісти
Женщина из Франковска в больнице: "я тикы тут повирыла в ковид!"
Проблема народа в том, что он не верит в реальность и опасность ковида, пока сам не заболеет. "Помогает" не верит лояльность местных властей, которые вместо штрафовать предупреждают или не обращают внимание. В итоге маски носят на горле, руки моют раз в день, на дистанции плюют. Знаю тех, кто одну одноразовую маску носит несколько месяцев - показывая свое фе карантину. Правда потом болеет.
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12.03.2021 23:17 Відповісти
 
 