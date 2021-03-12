Львівщина наближається до червоної карантинної зони, - Степанов
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Із через різке збільшення числа інфікованих і заповненість COVID-лікарень Львівська область наближається до червоної карантинної зони. Але можна спробувати цього не допустити.
Про це сказав під час брифінгу у Львівській ОДА міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація викликає занепокоєння, зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, які госпіталізуються. Уже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% - з киснем. Тобто на сьогодні область впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки. Я вважаю, що можна спробувати цього не допустити. В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості ввести певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19, і в той же час могли б не допустити переходу до червоного рівня. Мені здається, що це правильний шлях", - сказав Степанов.
Також він додав, що розмовляв з мером Львова Андрієм Садовим, адже 48% людей, які хворіють на коронавірус, це саме жителі Львова.
Будь ласка, зачекайте...
я чуть не обосрался со смеху - Москаль то троль, но если он это серьезно, то больной.
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Просто в голове не укладывается. Совесть у тебя есть, Степанов?!
Авакова даже не спрашиваю. Куда движется Украина? В ЕС? Сомневаюсь.
Азиатчина!
Проблема народа в том, что он не верит в реальность и опасность ковида, пока сам не заболеет. "Помогает" не верит лояльность местных властей, которые вместо штрафовать предупреждают или не обращают внимание. В итоге маски носят на горле, руки моют раз в день, на дистанции плюют. Знаю тех, кто одну одноразовую маску носит несколько месяцев - показывая свое фе карантину. Правда потом болеет.