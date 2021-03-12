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Польша высылает двух белорусских дипломатов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют еще двух из белорусских дипломатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об Об этом 12 марта он сообщил в Twitter.
"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве", – заявил Пшидач.
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Виктор Потоцкий c0ec5c80
показать весь комментарий12.03.2021 20:36 Ответить Мне нравится 6
user009
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vitaliymkua
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Lvbnhj
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