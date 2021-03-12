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Польша высылает двух белорусских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша высылает двух белорусских дипломатов

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют еще двух из белорусских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об Об этом 12 марта он сообщил в Twitter.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве", – заявил Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша обвинила высланного из страны российского консула в заражении поляков COVID-19

Автор: Роман Свиридович
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Белорусы, а ведь постепенно вас изолируют. Пора с тараканом разобраться уже конкретно.
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12.03.2021 20:36 Ответить
та их уже 25 лет изолируют, и все никак
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12.03.2021 21:54 Ответить
Ну хоч бульби з вусатим накопають!
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12.03.2021 20:39 Ответить
Польша высылает двух белорусских дипломатов - Цензор.НЕТ 6964 Польша высылает двух белорусских дипломатов - Цензор.НЕТ 9298
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12.03.2021 20:45 Ответить
 
 