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Польща висилає двох білоруських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща висилає двох білоруських дипломатів

Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що з країни вишлють ще двох білоруських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 березня він повідомив у Twitter.

"У зв'язку з продовженням недружніх жестів Мінська стосовно польських дипломатів, в межах принципу взаємності МЗС Польщі прийняв рішення про висилку генерального консула Республіки Білорусь у Білостоці та консула Республіки Білорусь із представництва у Варшаві", - заявив Пшидач.

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Белорусы, а ведь постепенно вас изолируют. Пора с тараканом разобраться уже конкретно.
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12.03.2021 20:36 Відповісти
та их уже 25 лет изолируют, и все никак
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12.03.2021 21:54 Відповісти
Ну хоч бульби з вусатим накопають!
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12.03.2021 20:39 Відповісти
Польша высылает двух белорусских дипломатов - Цензор.НЕТ 6964 Польша высылает двух белорусских дипломатов - Цензор.НЕТ 9298
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12.03.2021 20:45 Відповісти
 
 