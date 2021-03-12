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Новости Политика Украины
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ЦИК обратился в полицию из-за возможной подделки документов кандидатов в нардепы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК обратился в полицию из-за возможной подделки документов кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия Украины обратилась в Нацполицию из-за возможных фальсификаций во время выдвижения кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В сообщении сказано, что во время рассмотрения документов, которые партии подали в ЦИК для регистрации их кандидатов, обнаружили признаки подделки.

"Это, в частности, касается политических партий "Организация украинских националистов", "Олимп", "Шанс", "Столица", "Звезда", "Оберег", "Идея", "Центр", "Консервативная партия Украины", "Украинский трудовой блок", "Социальная партия", "Динамо", "Альтруист" и "Успех", которые подавали соответствующие документы для регистрации кандидатов и которым было отказано", – говорится в релизе.

Центризбирком, чтобы проверить подлинность документов о проведении съездов на которых принимали решения о включении партий в Единый реестр юридических лиц, и о внесении изменений в наименования, цели, местонахождение и руководящего состава таких партий, обратился в Минюст.

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"В итоге, по данным Минюста и согласно информации из Единого государственного реестра, соответствующие изменения в сведения о политических партиях не вносили. Также комиссия обратила внимание, что в копиях решений съездов отдельных политических партий подписи председателя и секретаря съездов заверялись одним и тем же частным нотариусом. Вместе с тем, в ЦИК поступили обращения нескольких политических партий, в которых сообщалось, что они вообще не проводили соответствующих съездов, а также, что документы, представленные от них в комиссию, сфальсифицированы", – сказано в пресс-релизе.

В ЦИК отметили, что были обнаружены и другие признаки фальсификации документов.

"Комиссия не уполномочена оказывать правовую оценку таким действиям, однако, видя в них возможность фальсификаций, обратилась к Национальной полиции Украины с просьбой проверить приведенные факты и в случае выявления оснований, принять соответствующие меры реагирования", – добавили в Центризбиркоме.

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Автор: Роман Свиридович
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а чо тільки на довиборах? На виборах 21.07.19 скільки було фадьші? І чого тут нема в переліку шляшка? Чи смешка?
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12.03.2021 20:58 Ответить
Ха, да "слуги" в этом списке первые должны быть.
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13.03.2021 00:01 Ответить
Складається враження, що партій стає більше ніж ФОПів.
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13.03.2021 10:10 Ответить
 
 