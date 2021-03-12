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подростки (380) самоубийство (862) киберполиция (324)

Киберполиция Украины начала принимать анонимные обращения о "группах смерти"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киберполиция Украины начала принимать анонимные обращения о

Киберполиция Украины на фоне роста числа самоубийств среди несовершеннолетних открыла электронный ящик для приема обращений о так называемых "группах смерти" и другом опасном контенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 марта сообщила пресс-служба ведомства.

"По электронному адресу: [email protected] киберполиции принимает обращения об опасных интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное", – говорится в сообщении.

В киберполиции отметили, что сообщить о правонарушениях можно сообщить в форме обратной связи на сайте ticket.cyberpolice.gov.ua.

С начала года в Украине участились случаи суицидов и трагических случаев среди подростков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"

Автор: Роман Свиридович
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Говорил и говорю ,все эти соцсети-более динамичное явление, чем реакция на них. Но буду весьма рад, если это кому-то поможет.
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12.03.2021 22:01 Ответить
Начали??? Как-то позновато раздупляются
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12.03.2021 22:15 Ответить
А что неужели что то случилось? Ой полиции не сообщили
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12.03.2021 22:17 Ответить
Здорова дитина в ці, так звані, групи смЄрті вступати не буде. А якщо й вступить по дитячій цікавості то пойме шо там одні дебіли і спілкуватись з ними перестане.
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12.03.2021 23:45 Ответить
синий кит- запретить
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13.03.2021 01:49 Ответить
І все ?
А виявляти їх самі вони не будуть ?
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13.03.2021 04:55 Ответить
 
 