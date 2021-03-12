Киберполиция Украины начала принимать анонимные обращения о "группах смерти"

Киберполиция Украины на фоне роста числа самоубийств среди несовершеннолетних открыла электронный ящик для приема обращений о так называемых "группах смерти" и другом опасном контенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 12 марта сообщила пресс-служба ведомства.



"По электронному адресу: [email protected] киберполиции принимает обращения об опасных интернет-сообществах или видеороликах, содержащих призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами и тому подобное", – говорится в сообщении.



В киберполиции отметили, что сообщить о правонарушениях можно сообщить в форме обратной связи на сайте ticket.cyberpolice.gov.ua.



С начала года в Украине участились случаи суицидов и трагических случаев среди подростков.





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