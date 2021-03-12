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Кіберполіція України почала приймати анонімні звернення про "групи смерті"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кіберполіція України почала приймати анонімні звернення про

Кіберполіція України на тлі зростання кількості самогубств серед неповнолітніх відкрила електронну скриньку для прийому звернень про так звані "групи смерті" та інший небезпечний контент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 березня повідомила пресслужба відомства.

"За електронною адресою: [email protected] кіберполіція приймає звернення про небезпечні інтернет-спільноти або відеоролики, що містять заклики до дітей зловживати алкогольними напоями чи наркотичними речовинами тощо", - сказано в повідомленні.

У кіберполіції зазначили, що повідомити про правопорушення можна у формі зворотного зв'язку на сайті ticket.cyberpolice.gov.ua.

Від початку року в Україні почастішали випадки суїцидів і трагічних випадків серед підлітків.

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Говорил и говорю ,все эти соцсети-более динамичное явление, чем реакция на них. Но буду весьма рад, если это кому-то поможет.
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12.03.2021 22:01 Відповісти
Начали??? Как-то позновато раздупляются
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12.03.2021 22:15 Відповісти
А что неужели что то случилось? Ой полиции не сообщили
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12.03.2021 22:17 Відповісти
Здорова дитина в ці, так звані, групи смЄрті вступати не буде. А якщо й вступить по дитячій цікавості то пойме шо там одні дебіли і спілкуватись з ними перестане.
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12.03.2021 23:45 Відповісти
синий кит- запретить
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13.03.2021 01:49 Відповісти
І все ?
А виявляти їх самі вони не будуть ?
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13.03.2021 04:55 Відповісти
 
 