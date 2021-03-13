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Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Введение

Введение "паспортов вакцинации", которые будут удостоверять наличие у владельца документа прививки от COVID-19, могут способствовать росту уровня дискриминации.

Какпередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-0конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Идея сертификатов вакцинации для внутреннего использования вызывает вопросы относительно равенства, честности и справедливости. Может иметь место дискриминация ", - сказал Трюдо.

По его словам, дискриминацию могут испытать люди, которые по объективным причинам не могут вакцинироваться. "Есть люди, которые по медицинским или иным причинам не смогут получить прививки. Есть другие, которые не входят в приоритетные категории населения, поэтому вынуждены ждать значительно дольше до вакцинации. Нам следует учитывать это", - отметил глава правительства Канады.

В то же время он признал, что для восстановления поездок подобные сертификаты могут быть полезными.

"В мире есть страны, посещать которые не следует без наличия доказательств получения прививок от некоторых тропических болезней. Это действует уже давно", - отметил Трюдо.

По его словам, введение требований о наличии прививок от COVID-19 для международных путешествий "активно изучают многие страны, и мы - среди них".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Согласен на все 100% !!! Сейчас ни пускают ни куда без масок - вскоре не пустят без паспортов ..
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13.03.2021 02:04
+9
Так давай тогда введём паспорта на туберкулёз, на СПИД, холеру, на экземы... Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6350
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13.03.2021 08:31
+8
Ото попробуй тільки введи їх !!!
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13.03.2021 02:41
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Согласен на все 100% !!! Сейчас ни пускают ни куда без масок - вскоре не пустят без паспортов ..
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13.03.2021 02:04 Ответить
Тогда туризм умрет, такого не будет.
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13.03.2021 09:09 Ответить
скоро не за что будет ездить в турпоездки...
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13.03.2021 14:04 Ответить
в то же время не хотелось, чтоб рядом ходили биологические бомбы замедленного действия потому, что им "так хочется"
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13.03.2021 02:22 Ответить
Так давай тогда введём паспорта на туберкулёз, на СПИД, холеру, на экземы... Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6350
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13.03.2021 08:31 Ответить
Так и будет в будущем, полная идентификация больных опасными инфекциями

Имено они очень опасны при визитах к стоматологу и проч,
Никакой дискриминации, только повышенные санитарные нормы,

Напр для старушек в автобусах есть специальные сидения- это тоже дискриминация?
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13.03.2021 09:20 Ответить
Так уколите себя, своих близких и не бойтесь никого. И вообще с каких это пор вакцинированные боятся невакцинированных?
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13.03.2021 08:43 Ответить
Чем больше невакцинированных тем больше больных и поэтому больше мутаций
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13.03.2021 09:21 Ответить
c тех пор как невакцинированные дебилы являются инкубатором для производства новых штаммов вируса. Если б всё было так просто "тупые дохнут, умные выживают", то никто так бы не рыпался.
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13.03.2021 13:07 Ответить
а то что быдло не хочет носить маски - это не дискриминация нормальных людей ???
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13.03.2021 02:37 Ответить
Ото попробуй тільки введи їх !!!
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13.03.2021 02:41 Ответить
Боюсь що таки введе... Нема довiри цьому клоуну. Зовсiм...
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13.03.2021 06:25 Ответить
а ты кто?
просто перебежец, с важным видом "приказывающий" чет дуракам которые тебе дали паспорт.
ты жалок, не находишь?
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13.03.2021 07:34 Ответить
Це жінка, а ти шо таке? Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8179
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13.03.2021 08:12 Ответить
это комментатор - я слава Кетцалькоатлю, не знаю - мужик он или не человек, так шо... извините, в регистрации мона ся назвать хоть единорогом Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 780
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13.03.2021 08:22 Ответить
Вона тут вже не один рік і її всі знають.
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13.03.2021 08:26 Ответить
ну і шо?
з ганьбливим фейсом вказує шо тут нуна робить... пішли вони на.... ну, ви поняв куди їм йти
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13.03.2021 08:34 Ответить
СНАЧАЛА ПАСПОРТА ВАКЦИНИРОВАННЫХ, ПОТОМ ЧИП ВАКЦИНИРОВАННЫХ !
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13.03.2021 02:46 Ответить
І штемпсель на лоб, щоб всі бачили. Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8528
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13.03.2021 09:01 Ответить
Ну тобі вакцинації не треба
І проти грипу холели і тд
Ти ж у нас розумник
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13.03.2021 09:23 Ответить
Ну это ТАМ, у них, могут возникнуть моральные проблемы и чиновникам придётся их решать наиболее мягкими способами. Зато у НАС это выльется в ещё одну возможность вымогательства взяток. Сонм наших чинуш уже потирают свои липкие ручонки в предвкушении, а в мОзге у них усиленно щёлкает калькулятор. Кто нибудь сомневается в таком раскладе?
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13.03.2021 03:28 Ответить
Тю. Переобулся в воздухе.
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13.03.2021 03:33 Ответить
Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 930 Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6490
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13.03.2021 04:48 Ответить
В Украине 73% дискриминационных людей , бирку можно им на видное место ,чтоб на всю жизнь на лбе такой штрих код
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13.03.2021 05:06 Ответить
А остальньім - Знак Качества.
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13.03.2021 06:27 Ответить
Неа, еще есть 13% полных рептилоидов, те кто голосовал за ОПЗЖ )))
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13.03.2021 08:41 Ответить
то безсмертні мохерові берети. на них має вплив тіко моль. особисто або через тв)))
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13.03.2021 10:06 Ответить
Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 384 Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 2296
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13.03.2021 06:33 Ответить
Зачем терять время, сразу нашивайте невакцинированным звёзды на одежду
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13.03.2021 08:30 Ответить
Ото нечего намордники носить
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13.03.2021 08:34 Ответить
Слово дискриминация не всегда имеет негативное значение. Если получится, что аньти прививочники будут ограничены в правах, я только за. Личное дело каждого првиваться или нет, нл если решил не прививатся, то сиди дома и не разноси бацылы свои.
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13.03.2021 09:05 Ответить
А якщо їх буде більше і дома будеш сидіти ти,також за?
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13.03.2021 09:31 Ответить
Ты с головой дружишь !?

Вот свази мне НАХРЕНА ты сделал прививку - если продолжаешь обсераться от страха ?!
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13.03.2021 10:06 Ответить
если ты привит - то чего ты боишься не привитых !?
тебе МОЗГ нужно новый , а не прививку !
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13.03.2021 10:07 Ответить
Прикольно... То есть теперь можно совершенно естественно требовать у любого "проверяющего" - бумагу о прививке..
например, пришёл контроллер обл. энерго показания снять... а я ему - "не пущу - покажи бумагу о .... "
КЛАСС ! Анархия - мать порядка...
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13.03.2021 10:05 Ответить
Антиковідники ф шокє! Їм або доведеться таки повірити в ковід, або бути ізгоєм. Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 3386
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13.03.2021 11:55 Ответить
Вот уже шестой год Канада живёт с Трюдом.
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13.03.2021 14:28 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, но Сертификат профилактических привививок еще со времен СССР у многих имеется
ибо некоторые прививки надо повторять через 10-20-40 лет.
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13.03.2021 17:23 Ответить
 
 