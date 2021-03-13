Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Введение "паспортов вакцинации", которые будут удостоверять наличие у владельца документа прививки от COVID-19, могут способствовать росту уровня дискриминации.
Какпередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-0конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Идея сертификатов вакцинации для внутреннего использования вызывает вопросы относительно равенства, честности и справедливости. Может иметь место дискриминация ", - сказал Трюдо.
По его словам, дискриминацию могут испытать люди, которые по объективным причинам не могут вакцинироваться. "Есть люди, которые по медицинским или иным причинам не смогут получить прививки. Есть другие, которые не входят в приоритетные категории населения, поэтому вынуждены ждать значительно дольше до вакцинации. Нам следует учитывать это", - отметил глава правительства Канады.
В то же время он признал, что для восстановления поездок подобные сертификаты могут быть полезными.
"В мире есть страны, посещать которые не следует без наличия доказательств получения прививок от некоторых тропических болезней. Это действует уже давно", - отметил Трюдо.
По его словам, введение требований о наличии прививок от COVID-19 для международных путешествий "активно изучают многие страны, и мы - среди них".
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Имено они очень опасны при визитах к стоматологу и проч,
Никакой дискриминации, только повышенные санитарные нормы,
Напр для старушек в автобусах есть специальные сидения- это тоже дискриминация?
просто перебежец, с важным видом "приказывающий" чет дуракам которые тебе дали паспорт.
ты жалок, не находишь?
з ганьбливим фейсом вказує шо тут нуна робить... пішли вони на.... ну, ви поняв куди їм йти
І проти грипу холели і тд
Ти ж у нас розумник
Вот свази мне НАХРЕНА ты сделал прививку - если продолжаешь обсераться от страха ?!
тебе МОЗГ нужно новый , а не прививку !
например, пришёл контроллер обл. энерго показания снять... а я ему - "не пущу - покажи бумагу о .... "
КЛАСС ! Анархия - мать порядка...
ибо некоторые прививки надо повторять через 10-20-40 лет.