Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Запровадження "паспортів вакцинації", які засвідчуватимуть наявність у власника документа щеплення проти COVID-19, можуть сприяти зростанню рівня дискримінації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Ідея сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання викликає питання щодо рівності, чесності і справедливості. Може мати місце дискримінація", - сказав Трюдо.
За його словами, дискримінації можуть зазнати люди, які з об’єктивних причин не можуть вакцинуватися. "Є люди, які через медичні або інші причини не зможуть отримати щеплення. Є інші, які не входять до пріоритетних категорій населення, тож муситимуть чекати значно довше до вакцинування. Нам слід враховувати це", - зазначив глава уряду Канади.
Водночас він визнав, що для відновлення поїздок подібні сертифікати можуть бути корисними.
"У світі є країни, відвідувати які не слід без наявності доказів отримання щеплень проти деяких тропічних хвороб. Це діє вже давно", - зазначив Трюдо.
За його словами, запровадження вимог про наявність щеплень проти COVID-19 для міжнародних подорожей "активно вивчають багато країн, і ми - серед них".
Будь ласка, зачекайте...
Имено они очень опасны при визитах к стоматологу и проч,
Никакой дискриминации, только повышенные санитарные нормы,
Напр для старушек в автобусах есть специальные сидения- это тоже дискриминация?
просто перебежец, с важным видом "приказывающий" чет дуракам которые тебе дали паспорт.
ты жалок, не находишь?
з ганьбливим фейсом вказує шо тут нуна робить... пішли вони на.... ну, ви поняв куди їм йти
І проти грипу холели і тд
Ти ж у нас розумник
Вот свази мне НАХРЕНА ты сделал прививку - если продолжаешь обсераться от страха ?!
тебе МОЗГ нужно новый , а не прививку !
например, пришёл контроллер обл. энерго показания снять... а я ему - "не пущу - покажи бумагу о .... "
КЛАСС ! Анархия - мать порядка...
ибо некоторые прививки надо повторять через 10-20-40 лет.