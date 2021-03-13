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Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Запровадження

Запровадження "паспортів вакцинації", які засвідчуватимуть наявність у власника документа щеплення проти COVID-19, можуть сприяти зростанню рівня дискримінації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ідея сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання викликає питання щодо рівності, чесності і справедливості. Може мати місце дискримінація", - сказав Трюдо.

За його словами, дискримінації можуть зазнати люди, які з об’єктивних причин не можуть вакцинуватися. "Є люди, які через медичні або інші причини не зможуть отримати щеплення. Є інші, які не входять до пріоритетних категорій населення, тож муситимуть чекати значно довше до вакцинування. Нам слід враховувати це", - зазначив глава уряду Канади.

Водночас він визнав, що для відновлення поїздок подібні сертифікати можуть бути корисними.

"У світі є країни, відвідувати які не слід без наявності доказів отримання щеплень проти деяких тропічних хвороб. Це діє вже давно", - зазначив Трюдо.

За його словами, запровадження вимог про наявність щеплень проти COVID-19 для міжнародних подорожей "активно вивчають багато країн, і ми - серед них".

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Топ коментарі
+10
Согласен на все 100% !!! Сейчас ни пускают ни куда без масок - вскоре не пустят без паспортов ..
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13.03.2021 02:04
+9
Так давай тогда введём паспорта на туберкулёз, на СПИД, холеру, на экземы... Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6350
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13.03.2021 08:31
+8
Ото попробуй тільки введи їх !!!
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13.03.2021 02:41
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Согласен на все 100% !!! Сейчас ни пускают ни куда без масок - вскоре не пустят без паспортов ..
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13.03.2021 02:04 Відповісти
Тогда туризм умрет, такого не будет.
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13.03.2021 09:09 Відповісти
скоро не за что будет ездить в турпоездки...
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13.03.2021 14:04 Відповісти
в то же время не хотелось, чтоб рядом ходили биологические бомбы замедленного действия потому, что им "так хочется"
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13.03.2021 02:22 Відповісти
Так давай тогда введём паспорта на туберкулёз, на СПИД, холеру, на экземы... Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6350
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13.03.2021 08:31 Відповісти
Так и будет в будущем, полная идентификация больных опасными инфекциями

Имено они очень опасны при визитах к стоматологу и проч,
Никакой дискриминации, только повышенные санитарные нормы,

Напр для старушек в автобусах есть специальные сидения- это тоже дискриминация?
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13.03.2021 09:20 Відповісти
Так уколите себя, своих близких и не бойтесь никого. И вообще с каких это пор вакцинированные боятся невакцинированных?
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13.03.2021 08:43 Відповісти
Чем больше невакцинированных тем больше больных и поэтому больше мутаций
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13.03.2021 09:21 Відповісти
c тех пор как невакцинированные дебилы являются инкубатором для производства новых штаммов вируса. Если б всё было так просто "тупые дохнут, умные выживают", то никто так бы не рыпался.
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13.03.2021 13:07 Відповісти
а то что быдло не хочет носить маски - это не дискриминация нормальных людей ???
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13.03.2021 02:37 Відповісти
Ото попробуй тільки введи їх !!!
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13.03.2021 02:41 Відповісти
Боюсь що таки введе... Нема довiри цьому клоуну. Зовсiм...
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13.03.2021 06:25 Відповісти
а ты кто?
просто перебежец, с важным видом "приказывающий" чет дуракам которые тебе дали паспорт.
ты жалок, не находишь?
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13.03.2021 07:34 Відповісти
Це жінка, а ти шо таке? Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8179
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13.03.2021 08:12 Відповісти
это комментатор - я слава Кетцалькоатлю, не знаю - мужик он или не человек, так шо... извините, в регистрации мона ся назвать хоть единорогом Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 780
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13.03.2021 08:22 Відповісти
Вона тут вже не один рік і її всі знають.
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13.03.2021 08:26 Відповісти
ну і шо?
з ганьбливим фейсом вказує шо тут нуна робить... пішли вони на.... ну, ви поняв куди їм йти
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13.03.2021 08:34 Відповісти
СНАЧАЛА ПАСПОРТА ВАКЦИНИРОВАННЫХ, ПОТОМ ЧИП ВАКЦИНИРОВАННЫХ !
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13.03.2021 02:46 Відповісти
І штемпсель на лоб, щоб всі бачили. Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8528
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13.03.2021 09:01 Відповісти
Ну тобі вакцинації не треба
І проти грипу холели і тд
Ти ж у нас розумник
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13.03.2021 09:23 Відповісти
Ну это ТАМ, у них, могут возникнуть моральные проблемы и чиновникам придётся их решать наиболее мягкими способами. Зато у НАС это выльется в ещё одну возможность вымогательства взяток. Сонм наших чинуш уже потирают свои липкие ручонки в предвкушении, а в мОзге у них усиленно щёлкает калькулятор. Кто нибудь сомневается в таком раскладе?
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13.03.2021 03:28 Відповісти
Тю. Переобулся в воздухе.
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13.03.2021 03:33 Відповісти
Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 930 Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6490
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13.03.2021 04:48 Відповісти
В Украине 73% дискриминационных людей , бирку можно им на видное место ,чтоб на всю жизнь на лбе такой штрих код
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13.03.2021 05:06 Відповісти
А остальньім - Знак Качества.
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13.03.2021 06:27 Відповісти
Неа, еще есть 13% полных рептилоидов, те кто голосовал за ОПЗЖ )))
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13.03.2021 08:41 Відповісти
то безсмертні мохерові берети. на них має вплив тіко моль. особисто або через тв)))
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13.03.2021 10:06 Відповісти
Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 384 Введение "паспортов вакцинации" будет способствовать усилению дискриминации людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 2296
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13.03.2021 06:33 Відповісти
Зачем терять время, сразу нашивайте невакцинированным звёзды на одежду
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13.03.2021 08:30 Відповісти
Ото нечего намордники носить
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13.03.2021 08:34 Відповісти
Слово дискриминация не всегда имеет негативное значение. Если получится, что аньти прививочники будут ограничены в правах, я только за. Личное дело каждого првиваться или нет, нл если решил не прививатся, то сиди дома и не разноси бацылы свои.
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13.03.2021 09:05 Відповісти
А якщо їх буде більше і дома будеш сидіти ти,також за?
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13.03.2021 09:31 Відповісти
Ты с головой дружишь !?

Вот свази мне НАХРЕНА ты сделал прививку - если продолжаешь обсераться от страха ?!
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13.03.2021 10:06 Відповісти
если ты привит - то чего ты боишься не привитых !?
тебе МОЗГ нужно новый , а не прививку !
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13.03.2021 10:07 Відповісти
Прикольно... То есть теперь можно совершенно естественно требовать у любого "проверяющего" - бумагу о прививке..
например, пришёл контроллер обл. энерго показания снять... а я ему - "не пущу - покажи бумагу о .... "
КЛАСС ! Анархия - мать порядка...
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13.03.2021 10:05 Відповісти
Антиковідники ф шокє! Їм або доведеться таки повірити в ковід, або бути ізгоєм. Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо - Цензор.НЕТ 3386
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13.03.2021 11:55 Відповісти
Вот уже шестой год Канада живёт с Трюдом.
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13.03.2021 14:28 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но Сертификат профилактических привививок еще со времен СССР у многих имеется
ибо некоторые прививки надо повторять через 10-20-40 лет.
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13.03.2021 17:23 Відповісти
 
 