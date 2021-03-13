Запровадження "паспортів вакцинації" сприятиме посиленню дискримінації людей, - Трюдо

Запровадження "паспортів вакцинації", які засвідчуватимуть наявність у власника документа щеплення проти COVID-19, можуть сприяти зростанню рівня дискримінації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ідея сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання викликає питання щодо рівності, чесності і справедливості. Може мати місце дискримінація", - сказав Трюдо.

За його словами, дискримінації можуть зазнати люди, які з об’єктивних причин не можуть вакцинуватися. "Є люди, які через медичні або інші причини не зможуть отримати щеплення. Є інші, які не входять до пріоритетних категорій населення, тож муситимуть чекати значно довше до вакцинування. Нам слід враховувати це", - зазначив глава уряду Канади.

Водночас він визнав, що для відновлення поїздок подібні сертифікати можуть бути корисними.

"У світі є країни, відвідувати які не слід без наявності доказів отримання щеплень проти деяких тропічних хвороб. Це діє вже давно", - зазначив Трюдо.

За його словами, запровадження вимог про наявність щеплень проти COVID-19 для міжнародних подорожей "активно вивчають багато країн, і ми - серед них".

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