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Новости Политика Украины
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Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква
Фото: bituk.media

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с советником президента Исламской Республики Афганистан Кабиром Ханом Исахелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая усиление торгово-экономического сотрудничества и сотрудничества в военно-технической сфере. Было отмечено успешное проведение накануне второго заседания Украинско-афганской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и достижение ряда договоренностей по углублению экономического взаимодействия между двумя странами", 

Во время встречи речь также шла о политической ситуации и ситуации с безопасностью в Исламской Республике Афганистан и усилиях афганских властей, направленных на продвижение внутриафганского диалога.

"В Украине внимательно следят за позитивными изменениями в Афганистане. Мы разделяем настрой афганской стороны на углубление двусторонних отношений. Пришло время для активизации политического диалога и организации дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне. Мы серьезно настроены развивать наше торговое и экономическое сотрудничество, восстанавливать двусторонний товарооборот", – подчеркнул  Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил возможности для увеличения поставок украинской агропромышленной продукции в Афганистан, что может способствовать обеспечению продовольственной безопасности. Он также выразил намерения украинской стороны участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с использованием имеющегося опыта работы в стране: "У нас есть необходимые знания о вашей стране и опыт, и мы готовы принять участие в восстановлении и модернизации железных дорог, шоссе, объектов энергетики".

Читайте также: Украина готова присоединиться к восстановлению Афганистана, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Найвеличнішому перекрили поставки білого порошку з московії та Південної Америки?
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13.03.2021 11:18
+9
На черзі економічна співпраця з Занзібаром. Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8778
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13.03.2021 11:19
+9
а чем вам колумбийский кокс не устраивает?
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13.03.2021 11:23
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Найвеличнішому перекрили поставки білого порошку з московії та Південної Америки?
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13.03.2021 11:18 Ответить
"У вас есть план,містер Фікс?" !!!!))))
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13.03.2021 11:29 Ответить
Хто-небудь, скажіть Зюзі, що в Афгані роблять інший порошок. Від якого поцієнт швидко перетворюється на типового "вонні".
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13.03.2021 11:31 Ответить
"Да какая разніца?" (с)
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13.03.2021 12:45 Ответить
видимо володя с быстрого белого решил перепрыгнуть на чёрный медленный Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 852
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13.03.2021 12:54 Ответить
правильно,давайте подарим афгану всех наёмов ,да и бородато серлеща в качестве бонуса Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1353 .глядишь,откроются новые возможности.
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13.03.2021 11:19 Ответить
На черзі економічна співпраця з Занзібаром. Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8778
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13.03.2021 11:19 Ответить
Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1470

Але тут тре' обережно, щоб потім не було якось невдобно Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 8689.
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13.03.2021 12:09 Ответить
Невдобно спати на стелі. Ковдра спадає. Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6777
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13.03.2021 12:30 Ответить
Я мав на увазі трохи інше - на Занзібарі іноді бешкетує один веселий парфум. "Невдобно" може статися, коли співпрацювальникам доведесься про ті бешкети розповісти громадськості Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1311.
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13.03.2021 12:39 Ответить
Ти думаєш,що вже прийшло?
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13.03.2021 11:21 Ответить
Правильное решение.
Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2958
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13.03.2021 11:22 Ответить
а чем вам колумбийский кокс не устраивает?
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13.03.2021 11:23 Ответить
Решили кокс на герыч сменить?
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13.03.2021 11:24 Ответить
"Вот идет караван по зибучим пескам...." !!!!)))
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13.03.2021 11:26 Ответить
Який потужний стратегічний партнер... Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1545
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13.03.2021 11:26 Ответить
Відтепер проблем з наявністю плана не буде !!!))))
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13.03.2021 11:28 Ответить
На самом деле да. Но не при нашей нынешней власти. Раньше, например, Великобритания владея Афганистаном оббирала Китай, подсадив китайцев на опиум. Ну и никакая серьезная война была невозможна без Афганистана, поскольку для раненых нужно было много обезболивающих препаратов, а они все были на основе опиатов.
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13.03.2021 11:32 Ответить
Зараз реалії трохи інші - виробництво медичного опіуму не настільки зав'язане на Афганістан.
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13.03.2021 12:01 Ответить
это сейчас то ? когда талибы громят правительственные войска ? шо они там в ОП курят ? Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7036
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13.03.2021 11:27 Ответить
Похоже у криворожского арлекино все так херово с международной поддержкой, что он уже полез дружить с афганистаном. Не с германией, канадой, сша, британией, японией, а с афранистаном, карл! С такими успехами зеленого черта на международной арене, следуюшие его визиты будут в сомали, бурунди, конго, сьерра-лионе и другие успешные страны дна мировой цивилизации.
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13.03.2021 11:29 Ответить
Забули про Буркіна-Фасо та Кіт-д'Івуар Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5578
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13.03.2021 11:34 Ответить
Складається враження, що в ОП зіврали дебілів зі всієї України, щоб Вова на їхньому фоні не виділявся.
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13.03.2021 11:34 Ответить
Зєля на опіати перейшов?
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13.03.2021 11:39 Ответить
Зеленскому требуется доза, постоянная и надежно гарантируемая. Афганистан обеспечит партнера. А тепловозы уже поставили американские в Афганистан?
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13.03.2021 11:40 Ответить
зесрань,как я вам "завидую"...))))
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13.03.2021 11:41 Ответить
С Папуа Новой Гвинеей еще время не пришло наводить тесные связи? уже тоже пора...
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13.03.2021 11:43 Ответить
А там не выращивают ничего, для вдохновения так сказать
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13.03.2021 11:47 Ответить
снова перепутали в ОПе - в Афганистане героин, гашиш и Наем, а кокаин (о котором так хорошо отзываются на улице Банковой) - он в Колумбии!!!

зеленым человечкам два по географии
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13.03.2021 11:59 Ответить
Наркотрафік?🤔🤔🤔
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13.03.2021 11:59 Ответить
Ну, тогда погнали: Бенин, Южный Судан, Уганда, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Руанда, Зимбабве, Гамбия, Того, Гвинея-Биссау, Малави, Бурунди, ЦАР и Бурунди.
Засылай послов, Вова. Это твой уровень. Хотя есть мнение, что ты до них еще не дорос. А с Афганом да, ты прав. Трава у них мощная. И герыч опять же чистейший.
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13.03.2021 12:13 Ответить
Україна різко обвалила експорт яєць
Українські виробники яєць постачають за кордон значно менше продукції, аніж раніше.

Детальніше про це розповідає Агроцентр.
Деталі: У січні та лютому поточного року Україна відправила на експорт лише 7,3 тисяч тонн яєць. Якщо порівнювати з показником за аналогічний період минулого року, то експорт знизився у 2,7 рази. Грошовий еквівалент склав 8,3 мільйонів доларів, що в 2,1 рази менше показника 2020 року.
У перші місяці 2021 року головними покупцями українських яєць стали:
ОАЕ (35,7%);
Латвія (25,4%);
Саудівська Аравія (11%).
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13.03.2021 12:38 Ответить
Та какая разница, куда встрять? Главное, чтоб не в США и ЕС, и не в НАТО, а то пуйло абидицца.
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13.03.2021 12:48 Ответить
Не говорите ерунды. Америкосы могут отдать некоторые подряды на восстановление инфраструктуры украинским компаниям.
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13.03.2021 13:15 Ответить
Планируется крупный неурожай кокоса??? Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1789 Настав час для активізації політичного діалогу та економічної співпраці з Афганістаном, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1789

Диверсификация на марше.
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13.03.2021 15:01 Ответить
 
 