Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква
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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с советником президента Исламской Республики Афганистан Кабиром Ханом Исахелем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая усиление торгово-экономического сотрудничества и сотрудничества в военно-технической сфере. Было отмечено успешное проведение накануне второго заседания Украинско-афганской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и достижение ряда договоренностей по углублению экономического взаимодействия между двумя странами",
Во время встречи речь также шла о политической ситуации и ситуации с безопасностью в Исламской Республике Афганистан и усилиях афганских властей, направленных на продвижение внутриафганского диалога.
"В Украине внимательно следят за позитивными изменениями в Афганистане. Мы разделяем настрой афганской стороны на углубление двусторонних отношений. Пришло время для активизации политического диалога и организации дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне. Мы серьезно настроены развивать наше торговое и экономическое сотрудничество, восстанавливать двусторонний товарооборот", – подчеркнул Жовква.
Заместитель руководителя Офиса Президента отметил возможности для увеличения поставок украинской агропромышленной продукции в Афганистан, что может способствовать обеспечению продовольственной безопасности. Он также выразил намерения украинской стороны участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с использованием имеющегося опыта работы в стране: "У нас есть необходимые знания о вашей стране и опыт, и мы готовы принять участие в восстановлении и модернизации железных дорог, шоссе, объектов энергетики".
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Але тут тре' обережно, щоб потім не було якось невдобно .
зеленым человечкам два по географии
Засылай послов, Вова. Это твой уровень. Хотя есть мнение, что ты до них еще не дорос. А с Афганом да, ты прав. Трава у них мощная. И герыч опять же чистейший.
Українські виробники яєць постачають за кордон значно менше продукції, аніж раніше.
Детальніше про це розповідає Агроцентр.
Деталі: У січні та лютому поточного року Україна відправила на експорт лише 7,3 тисяч тонн яєць. Якщо порівнювати з показником за аналогічний період минулого року, то експорт знизився у 2,7 рази. Грошовий еквівалент склав 8,3 мільйонів доларів, що в 2,1 рази менше показника 2020 року.
У перші місяці 2021 року головними покупцями українських яєць стали:
ОАЕ (35,7%);
Латвія (25,4%);
Саудівська Аравія (11%).
Диверсификация на марше.