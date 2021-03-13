Пришло время для активизации политического диалога и экономического сотрудничества с Афганистаном, - замглавы ОП Жовква

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с советником президента Исламской Республики Афганистан Кабиром Ханом Исахелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая усиление торгово-экономического сотрудничества и сотрудничества в военно-технической сфере. Было отмечено успешное проведение накануне второго заседания Украинско-афганской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и достижение ряда договоренностей по углублению экономического взаимодействия между двумя странами",

Во время встречи речь также шла о политической ситуации и ситуации с безопасностью в Исламской Республике Афганистан и усилиях афганских властей, направленных на продвижение внутриафганского диалога.

"В Украине внимательно следят за позитивными изменениями в Афганистане. Мы разделяем настрой афганской стороны на углубление двусторонних отношений. Пришло время для активизации политического диалога и организации дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне. Мы серьезно настроены развивать наше торговое и экономическое сотрудничество, восстанавливать двусторонний товарооборот", – подчеркнул Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил возможности для увеличения поставок украинской агропромышленной продукции в Афганистан, что может способствовать обеспечению продовольственной безопасности. Он также выразил намерения украинской стороны участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с использованием имеющегося опыта работы в стране: "У нас есть необходимые знания о вашей стране и опыт, и мы готовы принять участие в восстановлении и модернизации железных дорог, шоссе, объектов энергетики".

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