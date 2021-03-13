Минздрав обновил данные по карантинным зонам: "красные" - четыре области. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 марта показатель госпитализаций превышает 60 на 100 тысяч населения в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 12 марта составляет 75,4, в Винницкой области - 123,6; в Житомирской области - 92,6; в Закарпатской области - 87,6; в Ивано-Франковской области - 131,3; в Николаевской области - 81,2, в Хмельницкой области - 68,0; Тернопольской области - 60,1, в Черновицкой области - 90,2.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 66,9%.

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