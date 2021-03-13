РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13642 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
14 857 5
карантин (16725) Минздрав (4826) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Минздрав обновил данные по карантинным зонам: "красные" - четыре области. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав обновил данные по карантинным зонам:

По состоянию на 12 марта показатель госпитализаций превышает 60 на 100 тысяч населения в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 12 марта составляет 75,4, в Винницкой области - 123,6; в Житомирской области - 92,6; в Закарпатской области - 87,6; в Ивано-Франковской области - 131,3; в Николаевской области - 81,2, в Хмельницкой области - 68,0; Тернопольской области - 60,1, в Черновицкой области - 90,2.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 66,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы вошли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Совсем другая клиническая картина, заражается больше людей, - Степанов

Минздрав обновил данные по карантинным зонам: красные - четыре области 01

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
минздрав давно превратился в ссученый, коррупционный минковид.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:43 Ответить
Минздрав обновил данные по карантинным зонам: "красные" - четыре области - Цензор.НЕТ 1594
показать весь комментарий
13.03.2021 13:44 Ответить
Смішно дивитися на все це барахтання у лайні.
Майже вся Україна працює в Києві, а хворіє вдома. Тиждень всі в столиці тусуються, на вихідних додому вертаються.
Закрити Київ на в'їзд приватних осіб (без столичної реєстрації) десь на три тижні і вся ця "третя хвиля" зійде на нівець...
Виключення зробити тільки для транзитного транспорту, дерслужбовців по роботі і інших органів влади а також вантажний транспорт повинен без перешкод їздити
показать весь комментарий
13.03.2021 16:15 Ответить
Пане Шаріков, маєте рацію!!! Без робочої сили зупиняться підприємства, полегшено зітхнуть енергосистеми, почне дешевшати сталь, не стане в торговій мережі картоплі(пропаде проблема надмірної ваги), киянам доведеться йти в безоплатні відпустки і тусуватись за 200 ахмєтовок під ОЛ.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:55 Ответить
 
 