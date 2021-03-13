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МОЗ оновило дані щодо карантинних зон: "червоні" - чотири області. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Станом на 12 березня показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення в Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за визначеного показника рівня госпіталізації  60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник станом на 12 березня становить 75,4, у Вінницькій області - 123,6; у Житомирській області - 92,6; у Закарпатській області - 87,6; в Івано-Франківській області - 131,3; в Миколаївській області - 81,2, у Хмельницькій області - 68,0; у Тернопільській області - 60,1, у Чернівецькій області - 90,2.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем - у Закарпатській області (66,9%).

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МОЗ оновило дані щодо карантинних зон: червоні - чотири області 01
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минздрав давно превратился в ссученый, коррупционный минковид.
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13.03.2021 13:43 Відповісти
Минздрав обновил данные по карантинным зонам: "красные" - четыре области - Цензор.НЕТ 1594
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13.03.2021 13:44 Відповісти
Смішно дивитися на все це барахтання у лайні.
Майже вся Україна працює в Києві, а хворіє вдома. Тиждень всі в столиці тусуються, на вихідних додому вертаються.
Закрити Київ на в'їзд приватних осіб (без столичної реєстрації) десь на три тижні і вся ця "третя хвиля" зійде на нівець...
Виключення зробити тільки для транзитного транспорту, дерслужбовців по роботі і інших органів влади а також вантажний транспорт повинен без перешкод їздити
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13.03.2021 16:15 Відповісти
Пане Шаріков, маєте рацію!!! Без робочої сили зупиняться підприємства, полегшено зітхнуть енергосистеми, почне дешевшати сталь, не стане в торговій мережі картоплі(пропаде проблема надмірної ваги), киянам доведеться йти в безоплатні відпустки і тусуватись за 200 ахмєтовок під ОЛ.
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13.03.2021 16:55 Відповісти
 
 