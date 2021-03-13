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Новости Политика Украины
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Арахамия (957) Стефанчук Руслан (578) Кравчук Евгения (361) Мотовиловец (40) Галайчук Вадим (8)

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия избран главой политсовета

Новосозданный политсовет партии "Слуга народа" на своем первом заседании избрал главой политсовета главу фракции "СН" в ВР Давида Арахамию.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, политсовет также избрал четырех заместителей - Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца и Вадима Галайчука.

Секретарем политсовета назначен Анатолий Остапенко.

Кроме этого Кравчук уточнила, что еще 8 заместителей будут избраны на следующих заседаниях.

"Общее число членов политсовета должно быть 73", - уточнила Кравчук.

Читайте также: В политсовет "Слуги народа" вошли министры Федоров, Малюська, Ткаченко и Стефанишина

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Какая стая -- такой и глава политсовета

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 551
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13.03.2021 15:19
+8
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6598
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13.03.2021 15:21
+5
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.

В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7202
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13.03.2021 15:18
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Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.

В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7202
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13.03.2021 15:18 Ответить
Несгибаемый член партии
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13.03.2021 15:19 Ответить
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6598
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13.03.2021 15:21 Ответить
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 2980
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13.03.2021 15:22 Ответить
каков "глава" - такова и "партия")) с мухами))
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13.03.2021 15:48 Ответить
какой ужас - оказывается и такое на свете бывает.
от же ж природа дает...
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13.03.2021 16:35 Ответить
Это не Арахамия, а ЗЕлёная хламидия
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13.03.2021 17:46 Ответить
Какая стая -- такой и глава политсовета

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 551
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13.03.2021 15:19 Ответить
Какой ужас
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13.03.2021 15:20 Ответить
Ну, если "главой" Давида да еще ару и хамию то победа обеспечена ! Правильный выбор !
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13.03.2021 15:22 Ответить
Ну а Дубинский остается членом партии Зеленского
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13.03.2021 15:26 Ответить
Таки залишається членом, можливо оберуть і довічним.
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13.03.2021 18:13 Ответить
всегда знал, шо чем шире зад тем тучнее глава, мозги тут не причем...
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13.03.2021 15:26 Ответить
Хламидия Мальдивская.... Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3068
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13.03.2021 15:29 Ответить
Утро после корпоратива....
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13.03.2021 15:31 Ответить
Лучше бы его на концерт. К заборнову. А? Не? Ну ладно...
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13.03.2021 15:32 Ответить
какие отвратные рожи...
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13.03.2021 15:39 Ответить
Да этому пройдохе даже ларек с макулатурой доверять стремно. Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 919
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13.03.2021 15:41 Ответить
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6254Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 280
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13.03.2021 15:44 Ответить
Кроме Зели передоза им добавят хламидоза.
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13.03.2021 15:50 Ответить
Так называемые "Слуги народа" - это банда мошенников-казнокрадов, людей без чести и совести, главное желание которого украсть как можно больше денег и средств у украинского народа.
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13.03.2021 16:21 Ответить
Ара-нарик хочет быть еще и начальник.
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13.03.2021 16:25 Ответить
Был один главенствующий клоун, а теперь будет целое шапито.
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13.03.2021 16:47 Ответить
А Р А Х А М І Я Г О Л О В Н О Г О М О З К У -
ЦЕ НЕВИЛІКОВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4300
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13.03.2021 17:54 Ответить
Зелена абхазоїдна чурка.
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13.03.2021 18:09 Ответить
Даааа, таки дійсно кадровий голод.
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13.03.2021 18:11 Ответить
Слуги КАЛАмойши ширанулись хламідією...
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13.03.2021 18:13 Ответить
Это ж какая проблема должна быть с кадрами в партии, чтобы главой политсовета избрать такой флюгер.
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13.03.2021 19:25 Ответить
не називайте гів..но в ополонці флюгером ! Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6732
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13.03.2021 19:51 Ответить
А що, гів..но не може крутитись, куди йому вкажуть?
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13.03.2021 21:23 Ответить
Маразм крепчал. Полный зебилизм. Но,судя по всему, кому-то умному это нужно. Знать бы, кому?
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13.03.2021 20:03 Ответить
 
 