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Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Новосозданный политсовет партии "Слуга народа" на своем первом заседании избрал главой политсовета главу фракции "СН" в ВР Давида Арахамию.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, политсовет также избрал четырех заместителей - Руслана Стефанчука, Евгению Кравчук, Андрея Мотовиловца и Вадима Галайчука.
Секретарем политсовета назначен Анатолий Остапенко.
Кроме этого Кравчук уточнила, что еще 8 заместителей будут избраны на следующих заседаниях.
"Общее число членов политсовета должно быть 73", - уточнила Кравчук.
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