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Новини Політика України
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Арахамія (1004) Стефанчук Руслан (654) Кравчук Євгенія (361) Мотовиловець (41) Галайчук Вадим (8)

Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамію обрано головою політради

Новостворена політрада партії "Слуга народу" на своєму першому засіданні обрала головою політради главу фракції "СН" у ВР Давида Арахамію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала "слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, політрада також обрала чотирьох заступників - Руслана Стефанчука, Євгенію Кравчук, Андрія Мотовиловця і Вадима Галайчука.

Секретарем політради призначено Анатолія Остапенка.

Крім цього, Кравчук уточнила, що ще 8 заступників буде обрано на наступних засіданнях.

"Загальна кількість членів політради має бути 73", - уточнила Кравчук.

Читайте також: До політради "Слуги народу" увійшли міністри Федоров, Малюська, Ткаченко і Стефанішина
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Топ коментарі
+12
Какая стая -- такой и глава политсовета

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 551
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13.03.2021 15:19
+8
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6598
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13.03.2021 15:21
+5
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.

В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7202
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13.03.2021 15:18
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Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $1,8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.

В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes. Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 7202
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13.03.2021 15:18 Відповісти
Несгибаемый член партии
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13.03.2021 15:19 Відповісти
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6598
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13.03.2021 15:21 Відповісти
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 2980
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13.03.2021 15:22 Відповісти
каков "глава" - такова и "партия")) с мухами))
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13.03.2021 15:48 Відповісти
какой ужас - оказывается и такое на свете бывает.
от же ж природа дает...
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13.03.2021 16:35 Відповісти
Это не Арахамия, а ЗЕлёная хламидия
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13.03.2021 17:46 Відповісти
Какая стая -- такой и глава политсовета

Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 551
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13.03.2021 15:19 Відповісти
Какой ужас
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13.03.2021 15:20 Відповісти
Ну, если "главой" Давида да еще ару и хамию то победа обеспечена ! Правильный выбор !
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13.03.2021 15:22 Відповісти
Ну а Дубинский остается членом партии Зеленского
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13.03.2021 15:26 Відповісти
Таки залишається членом, можливо оберуть і довічним.
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13.03.2021 18:13 Відповісти
всегда знал, шо чем шире зад тем тучнее глава, мозги тут не причем...
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13.03.2021 15:26 Відповісти
Хламидия Мальдивская.... Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3068
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13.03.2021 15:29 Відповісти
Утро после корпоратива....
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13.03.2021 15:31 Відповісти
Лучше бы его на концерт. К заборнову. А? Не? Ну ладно...
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13.03.2021 15:32 Відповісти
какие отвратные рожи...
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13.03.2021 15:39 Відповісти
Да этому пройдохе даже ларек с макулатурой доверять стремно. Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 919
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13.03.2021 15:41 Відповісти
Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6254Арахамия избран главой политсовета "Слуги народа", - Кравчук - Цензор.НЕТ 280
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13.03.2021 15:44 Відповісти
Кроме Зели передоза им добавят хламидоза.
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13.03.2021 15:50 Відповісти
Так называемые "Слуги народа" - это банда мошенников-казнокрадов, людей без чести и совести, главное желание которого украсть как можно больше денег и средств у украинского народа.
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13.03.2021 16:21 Відповісти
Ара-нарик хочет быть еще и начальник.
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13.03.2021 16:25 Відповісти
Был один главенствующий клоун, а теперь будет целое шапито.
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13.03.2021 16:47 Відповісти
А Р А Х А М І Я Г О Л О В Н О Г О М О З К У -
ЦЕ НЕВИЛІКОВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук - Цензор.НЕТ 4300
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13.03.2021 17:54 Відповісти
Зелена абхазоїдна чурка.
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13.03.2021 18:09 Відповісти
Даааа, таки дійсно кадровий голод.
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13.03.2021 18:11 Відповісти
Слуги КАЛАмойши ширанулись хламідією...
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13.03.2021 18:13 Відповісти
Это ж какая проблема должна быть с кадрами в партии, чтобы главой политсовета избрать такой флюгер.
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13.03.2021 19:25 Відповісти
не називайте гів..но в ополонці флюгером ! Арахамію обрано головою політради "Слуги народу", - Кравчук - Цензор.НЕТ 6732
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13.03.2021 19:51 Відповісти
А що, гів..но не може крутитись, куди йому вкажуть?
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13.03.2021 21:23 Відповісти
Маразм крепчал. Полный зебилизм. Но,судя по всему, кому-то умному это нужно. Знать бы, кому?
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13.03.2021 20:03 Відповісти
 
 