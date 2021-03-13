Возвращение денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала", - заявление "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
От политики очковтирательства с помощью "видосиков" президенту Владимиру Зеленскому пора перейти к реальным делам и ответам на ключевые для страны вопросы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности", опубликованном на сайте политсилы.
В "ЕС" считают, что Банковая стремится создать дымовую завесу, чтобы отвлечь внимание общества от неспособности некомпетентной власти ответить на четыре ключевых вызова.
"Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.
Во-вторых, это - неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский, - провалили.
В-третьих, Офис президента хочет замести свои следы в "Вагнергейте", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.
В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые в действительности являются черной меткой самому Зеленскому", - говорится в заявлении.
"ЕС" призывает переходить "от общих фраз о "деолигархизации" к конкретным уголовным делам и подозрению олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции".
"В этом контексте правоохранителям стоит ответить и на вопрос о миллионных выплатах коррупционных денег Коломойского структурам Зеленского. И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет. Так, возвращение государству денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала". Команда Зеленского в течение почти 10 лет получала от этого одиозного олигарха десятки миллионов щедрых вливаний, в том числе и путем вымывания финансовых ресурсов со счетов ограбленного ПриватБанка", - сказано в заявлении.
В "ЕС" считают, что следует уволить людей Коломойского с высоких должностей в Правительстве, ОП, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, а также стоит исключить из фракции "Слуги народа" десятки народных депутатов, избранных по квоте Коломойского, "которую ему, обманывая избирателей, предоставил лично Зеленский".
В "ЕС" не верят в то, что Зеленский способен выполнить эти требования из-за его страха, что в ответ на такие действия "Коломойский расскажет Украине и всему миру, из какой глины он слепил этого Голобородько".
"Два года президентства. Время обещать давно прошло. Пришло время отчитываться, отчитываться нечем, а на стадионе просто засвистят", - говорится в сзаявлении "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
эти конфеты туда не Порошенко отвозил
точно так же, как и айфон Усаме Бен Ладену продал не Стив Джобс
Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ, ВОВАН!!! НАРОД ПОДДЕРЖИТ!!!
Инструмент и первые аккорды любезно предоставил спонсор - дядя Игорь.
При этом дядя объяснил, что страна - как немецкая шлюха, и использовать её надо соответственно.
Концерты с пипанино пользовались огромным успехом, и вскоре молодой талант открыл ряд офшоров, куда сбрасывал наскирдованное. А для лохов открыл в стране компанию, постоянно показывающую убытки. Заветы дяди Игоря он помнил хорошо.
И только энурез и Порошенко по прежнему портили настроение...
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но мы слышим только заявления , а не одна - ли это команда ?
Ну це ж реально треш, навіть порівняно з короною та світочем. І чомусь стоїть на 30-50% дешевше за конкурентів?
Про Вечірній Київ взагалі сум...
Ви латентні вороги
Як на мене то Беня і Порох два жаднючі олігархи , але я не можу пробачити президенту Пороху коли під час Дебальцівського котла він відкривав Панамський офшор(готував сейф на випадок поразки країни ?) а гадюка Беня спасав свої статки іншими засобами - угомонив Гепу і Допу , повпливав на Одесу і зберіг Дніпро, а ці міста стовпи Країни.
Я дуже поважаю Портнікова, але...
Віталій все наголошує - наші зарубіжні партнери...! Де були ці партнери -підписанти Меморандумщики коли Україна була на грані --- виражали стурбованість (( Ноб. лауреат премії Миру дав сух. пайки а європейські партнери по асоціації заводили карні справи на наших волонтерів котрі на собі везли хлопцям бронежилети та каски(( хлопцям котрі в кросівках та спортивках звільняли Маріуполь.
Всі "хороші" аби ще не СП-2...
А санкції то таке... КНДР, Иран , Раша будуть траву їсти а все рівно хотять щоб всі їх боялися - це в Рашкостані наз. вялічіє
То скажіть що американці не бачили як з Гуково палили градами по наших солдатах? Беллінгкет бачили а пентагон ні? Вони тільки тоді зачухались як Боїнг буком збили((
Чому не йшли маршем проти агресії Пу?
Порох з віком пішов не тим шляхом - він пішов шляхом мстя!
Памятаю 2005 рік , корупційний скандал, любі друзі... тоді Петро був умніший , пішов спочатку в РНБО , потім в наглядову раду Нац.банку , вів себе спокійно, мудро і ми всі завжди чекали його виступу у Шустера бо він дуже толково говорив...тому всі забули цей скандал і не дивлячись що він був в уряді Януковича обрали його Президентом в один тур.
Основна моя думка така: немає ідеальних людей і президентів, але ми можемо оцінювати, хто краще і гірше.
Тож я оцінюю, Порох - кращий з шести Президентів, згодні?
Сам я є прихильником України, і всього та всіх, хто робить Україні краще. І є противником тих, хто робить Україні гірше. Тут все просто.
А щодо Порошенка, я бачив і бачу, що він робить справи на користь України, і мені цього достатньо, хоби підтримувати його.
І не тільки його, а й усіх таких людей, в тому числі і Вас - я бачу Вашу проукраїнську позицію.
Не без помилок, зрозуміло, що в Порошенко, що у Вас, що в мене. Хто менше робить (я про себе) - в того менше й помилок.
Ніхто не просив їх вступати в конфлікт військами, Порошенко просив у них Ленд-лиз -не дали нічого, одна Даля Грибаускайте мужня жінка не побоялась і не оглядалась що скаже Обама, а потроху допомогали як могли.
А злая я на ПАП потому, что ожидала от него больше и честнее, куда браться комику Зе до образованного, опытного, всю жизнь в политике и во власти Порошенко, а ошибок он наделал непростительно много для его уровня! В 2014г я голосовала за ПАП и в 2019г очень долго вагалась во 2туре за кого.. и если он изменит тактику МСТЯ а будет действовать только в интересах Украины - будет Державником и учтет ошибки может снова поверю и проголосую за Него!
І не розкидуйте бумеранги, бо Ви не виключення - повернуться так само.
А поки що - їжте те, що САМІ ОБРАЛИ з запропонованого меню (бюлетеня). Виправдання СВОЇХ ДІЙ можете обирати будь-яке - на свій розсуд і бажання.
Політична боротьба є і буде, але це так і має бути.
Помилятися на голосуванні можуть усі. В 2014му я голосував не за Порошенко, а в 2019му вже за нього, за результатом плюсів та мінусів його дій за 5 років.
А щодо мсті, то це, мабуть, намагання будь-що, будь-як, за законом чи без, "посадити Порошенко".
Ненаучная фантастика! Утопия.
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Абсолютно согласен с Петром Алексеевичем.
Але згідно стенограмми засідання Рнбо по Криму - всі, абсолютно всі ОБІСРАЛИСЯ.
Як це не огідно, але той же Кучма під час Тузли сказав "ще 10ї метрів і ми відкриваємо огонь на урадення"
На Петра була велика надія, але патологічна жадібність взяла своє...
Після "оговтення" на 100%можна було не допустити Дебальцево та Іловайська.
І саме за Петра легко можна було повернути Донецьк. Це навіть Гґркін підтверджує..
Яценюк молодець, прийнявши таку казну витягнув країну, не допустив дефолту і жодного разу не затримав виплату пенсій, а Пороховий Барна його за штани (трубу не поділили?)
Саакашвілі за волосся, на Шустера справу - Ви будете гарантом Свободи слова?--- Я життя віддам щоб вона була.
Вчерашнее выступление Зеленского, в котором он, по сути, объявил войну олигархам и даже перечислил их имена - Коломойский , Ахметов, Порошенко, Фирташ, Медведчук, Пинчук - конечно, впечатляет. Первый и последний раз украинцы слышали подобные речи только в сериале «Слуга народа». И тут вдруг все это наяву. На многих это произвело глубокое впечатление. Да и Зеленский сам намекнул, что теперь все будет как в кино: справедливость, борьба с олигархами и все такое…
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Зеленский впервые публично поддержал санкции США против Коломойского и назвал главных олигархов Украины. Видео
Логично задать следующие вопросы:
1. Какова цель такого крестового похода против олигархов?
2. Что заставило Президента пойти на такой обязывающий шаг?
3. Насколько все это серьезно?
4. Рискует ли Зеленский?
Все по порядку.
Ответить на первый вопрос очень легко.
Зеленский отчаянно борется за власть в условиях падающего рейтинга. Причина падения рейтинга - полный провал по всем фронтам. А именно:
- отсутствие у Зеленского хоть какого-то намека на наличие какой-то внутренней и внешней политики;
- провал в борьбе с короновирусом и вакцинацией;
- разорение малого бизнеса по причине локдаунов. Сословный принцип в применении самого локдауна (пример Буковеля и Эпицентра);
- высокие тарифы;
- отсутствие кредитов от МВФ;
- отсутствие результатов борьбы с коррупцией;
- правительство, состоящие из явных ставленников олигархов;
- отсутствие перспектив мирного урегулирования на Донбассе;
- слухи о предательстве внутри офиса президента;
- крышевание ОП Таранова;
- желание президента подмять под себя антикоррупционные органы, что вызвало протест у Запада;
- нежелание Зеленского назначить принципиального генерального прокурора;
- нежелание президента разорвать отношения с Коломойским;
- упорные слухи о том, что Ахметов доплачивает Слугам народа;
- нежелание или невозможность Зеленского уволить одиозного Авакова;
- упорные слухи о том, что офис президента пользуется услугами радикалов и т.д.
Вот далеко не полный перечень «достижений» Зеленского, которые закономерно привели его к драматическому снижению рейтинга и, как следствие, распаду монобольшинства в ВР и потере реальной власти.
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 23.02.21
Впереди маячила перспектива досрочных выборов, по итогам которых Президент, скорее всего, превращался в английскую королеву, а реальная власть переходила к премьеру новой коалиции.
Психологически Зеленский не готов к потере реальной власти, так как, по своей натуре, как я неоднократно писал, он очень властолюбивый и болезненно честолюбивый человек, да ещё с комплексом нарцизизма. Запомним это, потому что личные качества политиков высшего уровня являются важнейшими параметрами, без понимания которых невозможно ни объяснить, ни спрогнозировать политические события.
2. Что заставило Президента пойти на такой обязывающий шаг?
Есть несколько причин:
- личные амбиции (самая главная);
- давление Запада, который дал понять, что больше денег не будет, пока Зеленский не начнет реальную деолигархизацию;
- личное желание убрать с политический арены Медведчука и Порошенко, как главных политических оппонентов;
- наличие социального запроса в обществе на расправу с олигархами (он есть всегда в бедном полуфеодальном обществе).
3. Насколько все это серьезно?
У меня нет сомнений, что все это обычная компанейщина. Я и раньше утверждал и сейчас вынужден повторить, что Зеленский, по своему управленческому стилю, не способен проводить длительные и сложные стратегии. Он не мотивирован на это. Он является мастером разработок и реализаций краткосрочных сюжетных линий. Все его президентство убедительно доказывает это. В сущности , Зеленский и его команда из «Вечернего квартала» как придумывали сюжетики для сериала » Слуга народа», так и продолжают выдумывать их, но уже в реальной жизни. И они искренне считают, что это и есть политика!
Да, ситуация для Зеленского и его слуг народа просто критическая. Но критическая ситуация не сделала Зеленского и его сценаристов ответственными политиками. С чего бы это вдруг? Просто критическая ситуация заставила квартальцев разрабатывать драматические сюжеты.
Чем отличается ответственный политик от актера в политике, от политического сценариста?
Политический актёр или политический сценарист не отдает себе отчет в том, ЧТО говорит и ЧТО обещает, сильно не заморачивается по поводу последствий своей игры, так как не воспринимает ничего серьезно. Для него это все лишь исполнение сюжетной линии. Игра!
С 20% рейтинга, с воровитой командой, с депутатами, сидящими на конвертах у олигархов, с откровенными дурачками в команде начинать борьбу с олигархами бесполезно и небезопасно. Красиво презентовать ролики о начале борьбы с олигархами можно, победить олигархов - нет .
4. Рискует ли Зеленский?
Сказать что Зеленский рискует - значит, ничего не сказать.
В сущности Зеленский разыгрывает последнюю свою сюжетную линию,- других уже нет, лимит на сценарии закончился. Пришло время, что называется, отвечать за базар.
Поэтому если в ближайшие 4-6 месяцев Зеленский не продемонстрирует обществу реальных успехов в борьбе с олигархами, то его рейтинг просто рухнет и он станет объектом самых унизительных шуток и скабрезных анекдотов. Олигархам останется лишь его добить. Политически, конечно.
Могу ли ошибаться в своих прогнозах?
Могу, конечно. Но лакмусовой бумажкой, которая докажет искренность намерений Зеленского, должны быть следующие шаги:
- немедленное увольнение Венедиктовой;
- немедленное увольнение Авакова;
- немедленное отставка правительства олигархов во главе со ставленником Ахметова;
- увольнение Ермака.
Если этих шагов не последует, то это все розыгрыш очередной сюжетной линии Зеленского. Точнее, последней сюжетной линии. После нее надо будет опускать занавес.
Метки: Андрей Головачев, Зеленский против олигархов
навіть брат Петро Ющенко не брав той вонючий газ (а ручки то вот они...)))))