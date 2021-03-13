Возвращение денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала", - заявление "ЕС"

От политики очковтирательства с помощью "видосиков" президенту Владимиру Зеленскому пора перейти к реальным делам и ответам на ключевые для страны вопросы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности", опубликованном на сайте политсилы.

В "ЕС" считают, что Банковая стремится создать дымовую завесу, чтобы отвлечь внимание общества от неспособности некомпетентной власти ответить на четыре ключевых вызова.

"Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.

Во-вторых, это - неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский, - провалили.

В-третьих, Офис президента хочет замести свои следы в "Вагнергейте", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.

В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые в действительности являются черной меткой самому Зеленскому", - говорится в заявлении.

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"ЕС" призывает переходить "от общих фраз о "деолигархизации" к конкретным уголовным делам и подозрению олигарху Игорю Коломойскому, которого США признали причастным к глобальной коррупции".

"В этом контексте правоохранителям стоит ответить и на вопрос о миллионных выплатах коррупционных денег Коломойского структурам Зеленского. И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет. Так, возвращение государству денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала". Команда Зеленского в течение почти 10 лет получала от этого одиозного олигарха десятки миллионов щедрых вливаний, в том числе и путем вымывания финансовых ресурсов со счетов ограбленного ПриватБанка", - сказано в заявлении.

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В "ЕС" считают, что следует уволить людей Коломойского с высоких должностей в Правительстве, ОП, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, а также стоит исключить из фракции "Слуги народа" десятки народных депутатов, избранных по квоте Коломойского, "которую ему, обманывая избирателей, предоставил лично Зеленский".

В "ЕС" не верят в то, что Зеленский способен выполнить эти требования из-за его страха, что в ответ на такие действия "Коломойский расскажет Украине и всему миру, из какой глины он слепил этого Голобородько".

"Два года президентства. Время обещать давно прошло. Пришло время отчитываться, отчитываться нечем, а на стадионе просто засвистят", - говорится в сзаявлении "ЕС".

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