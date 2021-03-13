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Новини Політика України
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Зеленський (17537) Коломойський (1414) Європейська Солідарність (1020)

Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із

Від політики окозамилювання з допомогою "відосиків" президенту Володимиру Зеленському пора перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності", опублікованій на сайті політсили.

У "ЄС" вважають, що Банкова прагне створити димову завісу, щоб відвернути увагу суспільства від нездатності некомпетентної влади відповісти на чотири ключові виклики.

"По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.

По-друге,  нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто у світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як от Зеленський, провалили.

По-третє, Офіс президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.

По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському", - йдеться у заяві.

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"ЄС" закликає переходити "від загальних фраз про "деолігархізацію" до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції".

"У цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Зокрема, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з "95-го кварталу". Команда Зеленського упродовж майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, зокрема і шляхом вимивання фінансових ресурсів із рахунків пограбованого "Приватбанку", - сказано в заяві.

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У "ЄС" вважають, що варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в уряді, Офісі президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, в державних компаніях, а також варто виключити з фракції "Слуги народу" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, "яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський".

У "ЄС" не вірять у те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії "Коломойський розповість Україні та всьому світу, із якої глини він зліпив цього Голобородька".

"Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нічим, а на стадіоні просто засвистять", - йдеться в заяві "ЄС".

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Топ коментарі
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Зліва - Гетьман, справа - ЗЕбільна проститутка
Возвращение денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала", - заявлени "ЕС" - Цензор.НЕТ 1
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13.03.2021 15:25
+68
Возвращение денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала", - заявлени "ЕС" - Цензор.НЕТ 805
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13.03.2021 15:24
+53
Возвращение денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "95-го квартала", - заявлени "ЕС" - Цензор.НЕТ 7558
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13.03.2021 15:26
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В точку! С ворьем нужно бороться!!!
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13.03.2021 16:14 Відповісти
Гідрантові пора переоформляти нерухомість і автомобілі на маму Ріму, яка теж не проти "любити швидкість" і жити в приватному будинку, заодно влітку відпочивати в Італії)))
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13.03.2021 16:14 Відповісти
Нехай спочатку сивочолий свої канхфети поприбирає з російських магазанів закордоном.
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13.03.2021 16:28 Відповісти
доказы есть? Нет? рот захлопни
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13.03.2021 16:33 Відповісти
Тобі фоточки кинути з магазинів Мікс Маркт, Росія і Фалькен файн у Берліні? Там ще і Продукція "Світоч" є, щоб уже бути чесною, та ще якихось українських фірм.
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14.03.2021 11:41 Відповісти
а в чём именно состоит преступление ?

эти конфеты туда не Порошенко отвозил

точно так же, как и айфон Усаме Бен Ладену продал не Стив Джобс
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14.03.2021 13:06 Відповісти
Ти можливо дивишся тільки ТБ московії? Брехло і базіка
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13.03.2021 17:28 Відповісти
А ти можещ бути лише хамлом? Чи нормальні контраргументи можеш навести?
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14.03.2021 11:43 Відповісти
жулька,хорош жульничать Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 1478
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14.03.2021 14:07 Відповісти
Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9972 Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7287
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13.03.2021 16:55 Відповісти
Мне нравятся эти ребята ! Особенно когда они ссорятся и поливают друг друга грязью. Мне остается к требованиям о прищемлении каламойского,добавить свои - прищемить ахметова. Да и всех остальных олигархических воров. Согласитесь - это уже прогресс ))
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13.03.2021 16:37 Відповісти
Посадят Порошенко. Точно посадят! Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2114
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13.03.2021 16:38 Відповісти
С каждым разом заявы становятся всё зашкварнее и абсурднее. Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7755 Интересно, кто им тексты пишет? Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2818 Палыхает у барыги не по децки. Значит, Зеля на верном пути!

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ, ВОВАН!!! НАРОД ПОДДЕРЖИТ!!! Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 8851
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13.03.2021 16:39 Відповісти
Ты лишь обрезанный за щекой подержать сможешь 🐖🐕
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13.03.2021 16:40 Відповісти
Пипец!Читая в последнее время ваши зелеботские комментарии,складывается впечатление,что Федоров набирает кадры для зелёной ботофермы по наркопритонах и психушках.
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13.03.2021 17:15 Відповісти
мені цікаво де ви ДжУРУ і Ко набирали , з якої вівцеферми і полонини? Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9857
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13.03.2021 20:05 Відповісти
Ти народ--ти НАРІД,причому тупий і той "какая разніца"
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13.03.2021 17:17 Відповісти
Женившись, Вовочка увлёкся самобытной игрой на пианино.
Инструмент и первые аккорды любезно предоставил спонсор - дядя Игорь.
При этом дядя объяснил, что страна - как немецкая шлюха, и использовать её надо соответственно.
Концерты с пипанино пользовались огромным успехом, и вскоре молодой талант открыл ряд офшоров, куда сбрасывал наскирдованное. А для лохов открыл в стране компанию, постоянно показывающую убытки. Заветы дяди Игоря он помнил хорошо.
И только энурез и Порошенко по прежнему портили настроение...
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13.03.2021 16:41 Відповісти
Строганному Буратино папа Беня разрешает только видосики.
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13.03.2021 16:57 Відповісти
Потрібно всю цю гидоту потрусити .. Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2198
..
..Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 2156...
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13.03.2021 16:59 Відповісти
Ну ладно, ребята в шоке от инструментария - СНБО и его решений. Статья говорит об одном; "я очень боюсь, я сейчас застрелюсь". Только где видно что это "ЕС" ????. Может это выбор редакции, тогда "НУ-ну".
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13.03.2021 17:34 Відповісти
Це Петро Лексійович хоче повернути кошти , витрачені на квиток зі зйомок 95-го кварталу, коли він там був разом з Азіровим та Шуфричем? во Дворце Украина состоялась традиционная съемка концерта "Квартал 95". Среди зрителей в зале сидели премьер-министр Украины Николай Азаров, нардеп Василий Волга, Петр Порошенко и другие.
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13.03.2021 17:35 Відповісти
а почему эс ниче не делает ? у них полно денег , могли нанять адвокатов и вперед
но мы слышим только заявления , а не одна - ли это команда ?
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13.03.2021 18:45 Відповісти
Полицию хоть не спонсирует, а то тогда все ясно, почему меня преследуют?
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13.03.2021 18:49 Відповісти
Маячня психічно хворого. На носі війна з Росією, а воно замість об'єднання досі не може збагнути, що його прибрав не ЗЕ, а український народ.
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13.03.2021 19:04 Відповісти
А ти все по воронах стріляєш?
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13.03.2021 19:58 Відповісти
Бздуплетом...
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14.03.2021 08:23 Відповісти
щёкаладным апять зеленский наклал в штаны? Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3378
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13.03.2021 19:09 Відповісти
Сидят ЗЕлёные мухи на навоЗЕ возле клоЗЕта и проклинают вкус шоколада "Рошен"
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13.03.2021 19:15 Відповісти
Шановний а ви коли шоколад Рошен в останнє коштували?
Ну це ж реально треш, навіть порівняно з короною та світочем. І чомусь стоїть на 30-50% дешевше за конкурентів?
Про Вечірній Київ взагалі сум...
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13.03.2021 21:12 Відповісти
Ну що ще від русні можна сподіватись?Перекручування слів, і *наклав*, на інше інтелекту не хватає.
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13.03.2021 19:59 Відповісти
ольга на самом деле фрол, но не в етом дело....
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13.03.2021 20:24 Відповісти
Який саме Фрол? Чи не під мене, часом, це якісь ЗЕблани вже "косять"?
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15.03.2021 09:36 Відповісти
Та не, это порох ***** твоему на голову, наклал
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13.03.2021 21:50 Відповісти
Ну ХЛОПЦІ і ДІВЧАТА--прихильники ЗЕ,я звертаюсь до вас всіх,є такий політолог В. Портніков--ваша думка--це фаховий спеціаліст,чи ні?
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13.03.2021 19:36 Відповісти
Портніков фаховий де треба критикує , а де добре хвалить як і Роман Цимбалюк називають речі своїми іменами! А порохоботи тільки скрізь гадять, гадять і гадять не вбачаючи що самі всі в коричневому.
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13.03.2021 19:56 Відповісти
Говорити паравду,підкріплену фактами,в зебілів називається "гадять"!
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13.03.2021 20:00 Відповісти
Ну і як гадять порохоботи?Тикають піськограє носом у його косяки?
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13.03.2021 20:00 Відповісти
в Раді є опозиція (зжоп не врах) і там є кому тикати, а ПЕС і Порох це -- буду мстіть і мстя моя страшна і не тільки для Зеленого а і для іміджу України в світі.
Ви латентні вороги
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13.03.2021 20:10 Відповісти
Шановна ПАНІ АННА,якщо Ви вважаєте Портнікова фаховим,тоді я Вам дуже-дуже рекомендую зайти на сайт,його вказує дописувач **НЕМИТА РОСІЯ** вище,під заголовком**ДЛЯ ТИХ ХТО В ТАНКУ**. Можливо після перегляду його,Ви щось зрозумієте для себи нового.
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13.03.2021 20:16 Відповісти
а тут ніхто Беню і не захищає, а от у Віктора Чумака ( екс зама ГПр) інша думка з приводу Олігарх Порох чи ні.
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13.03.2021 20:29 Відповісти
Ну В. Чумак---не політолог,це військова людина і він в порівнянні з Порт.---НУЛЬ!!! І при чому тут Беня,там Віталій розкриває очі хто такі виборці Зе,і що таке Держава. Ви дивились мабуть не той сюжет.
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13.03.2021 21:13 Відповісти
Виборці Зе це 30% в основному молодь котрі по приколу, а решта в другому турі не мала вибору - строки проти всіх не було.
Як на мене то Беня і Порох два жаднючі олігархи , але я не можу пробачити президенту Пороху коли під час Дебальцівського котла він відкривав Панамський офшор(готував сейф на випадок поразки країни ?) а гадюка Беня спасав свої статки іншими засобами - угомонив Гепу і Допу , повпливав на Одесу і зберіг Дніпро, а ці міста стовпи Країни.
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13.03.2021 21:27 Відповісти
Я сам з Дніпропетровщини і без всякого сумління визнаю заслугу К. в спасінні України,АЛЕ,шановна ПАНІ,хочу Вам зауважити,що К. спасав не Україну,а свій бізнес і якби теж саме зробив Ахмет,то нічого і не булоб,К. пропонував-же йому очолити Донецьк,він не захотів,мислив щось своє,але щось пішло не так.К. заправив танки своїм пальним,а потім віджав все що було з Кременчуцького НПК,навіть технологічку забрав і всі знають як потім він пропонував іти на поклін до рашки,але це вже тоді,коли жариним запахло. За 63 роки я чітко розумію,людина яка впевненна в своїй правоті,нікуди не тікає,не тікала ЮВТ і Кучма,не тікав і Порох.
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13.03.2021 21:38 Відповісти
Я ж чітко написала -Беня спасав СВОЇ СТАТКИ!
Я дуже поважаю Портнікова, але...
Віталій все наголошує - наші зарубіжні партнери...! Де були ці партнери -підписанти Меморандумщики коли Україна була на грані --- виражали стурбованість (( Ноб. лауреат премії Миру дав сух. пайки а європейські партнери по асоціації заводили карні справи на наших волонтерів котрі на собі везли хлопцям бронежилети та каски(( хлопцям котрі в кросівках та спортивках звільняли Маріуполь.
Всі "хороші" аби ще не СП-2...
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13.03.2021 21:50 Відповісти
Шановна,Ви якщо нічого не тямите у військовій справі,краще не лізте туди,це не образа. Ніхто не полізе за нас вирішувати наші проблеми,потрібно було вже давно вступати в НАТО,тоді ніхто до вас і не поліз-би,це по-перше,по-друге,якби не підтримка Західу,то України вже-б не існувало(Джавеліни,санкції,зброя,військові прилади,патрони і автомати СССРовські і перелік цей вражає),бо в красівках не повоюєш. Порох можливо і гімнюк,але це його заслуга,що в нас сьогодні є армія і ВПК,і самі новітні ракети,без аналогів в світі,і ще дуже багато,що він зробив. Бо коли Ви заносите до заслуг К. спасіння,то він по відношенню до Пороха---БУКАШКА!!!
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13.03.2021 22:40 Відповісти
Я не говорила що Захід нас не підтримав , Я говорила що запізно, вже 7років пройшло , а вони тільки зараз починають діяти і схоже рішуче.
А санкції то таке... КНДР, Иран , Раша будуть траву їсти а все рівно хотять щоб всі їх боялися - це в Рашкостані наз. вялічіє
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13.03.2021 22:49 Відповісти
Розумієте,та ми всі в Україні не вірили,що нам так допоможуть**братушки**,якби мені в 70-80х таке сказали,я того чоловіка відправив-би в психлікарню!! А Захід нічого не розумів,бо версія вчухувалась **громадянський конфлікт**,а скільки **наших** тварюк це толочили як мантру,та по сьогодні говорять,що немає там ніяких росіян,і що повинен був робити Захід? В мене один знайомий,який був з 14 по 18 роки на передку,розповідав,що коли брали в полон кацапчука і питали,що він тут робить,так він від щирого серця заявляв,що спасають нас від фашистів,а коли говорили,що віддають їх тепер правосекам,так деякі від почутого,відразу мочились в штану,бо їм таке там наплили,що ССовці відпочивають.
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13.03.2021 23:04 Відповісти
Стас, ми в 21 столітті! Коли я захотіла побачити село в якому народилася, то відкрила супутникову карту гугл так там видно навіть автобусну зупинку і обличчя людей що там стоять.
То скажіть що американці не бачили як з Гуково палили градами по наших солдатах? Беллінгкет бачили а пентагон ні? Вони тільки тоді зачухались як Боїнг буком збили((
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13.03.2021 23:23 Відповісти
а ще Шановний, мені дуже прикро коли згадую як майже вся світова еліта злетілись на захист французських карикатуристів і наш президент з дружиною там були , всі йшли маршем протесту, а в цей час наша країна тисячами хоронили загиблих і отримували глибоку стурбованість від заходу.
Чому не йшли маршем проти агресії Пу?
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13.03.2021 23:08 Відповісти
Я не можу зрозуміти,яке вони мали право вступати напряму в цей конфлікт,ми що в НАТО,чи може в Євросоюзі,чи може в нас є якийсь договір,РЕАЛЬНИЙ---В НАС ЦЬОГО НІЧОГО НЕМАЄ!!!! Дякувати Богу,що хоч так допомагають,бо прямої агресії НЕМАЄ і вони завжди заявляють **нас там нет**. І ще раз наголошую,якби українці встали всі разом,все було-б по-іншому,а так майже 20% так званих українців,сплять і бачуть карлика свої презом,а ще не менш 50%---цим все одно і лише 30відсотків---ПАТРІОТИ і самим їм дуже тяжко протистояти всіляким Медведчукам,Рабіновичам,Мураєвим,Бондаренкам і цей перелік нескінченний і вибори показали,що це РЕАЛЬНІСТЬ,подивіться скільки виборців проголосували за ОПЗЖ і Шарія---це всі ті,що з хлібом і сіллю будуть зустрічати **зелених человечков**,можите навіть не сумніватись.
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13.03.2021 23:58 Відповісти
то люди котрі зазомбовані Медведчуківськими та Мураєвськими телепомийками, а Порох нічого не робив щоб їх заткнути і мин Стець теж.
Порох з віком пішов не тим шляхом - він пішов шляхом мстя!
Памятаю 2005 рік , корупційний скандал, любі друзі... тоді Петро був умніший , пішов спочатку в РНБО , потім в наглядову раду Нац.банку , вів себе спокійно, мудро і ми всі завжди чекали його виступу у Шустера бо він дуже толково говорив...тому всі забули цей скандал і не дивлячись що він був в уряді Януковича обрали його Президентом в один тур.
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14.03.2021 00:12 Відповісти
Вибачте, долучуся до вашої розмови.
Основна моя думка така: немає ідеальних людей і президентів, але ми можемо оцінювати, хто краще і гірше.
Тож я оцінюю, Порох - кращий з шести Президентів, згодні?
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14.03.2021 15:28 Відповісти
то треба прихильникам Порошенка не зло сіяти (як Джура), а наполегливо вказувати на добро та досягнення за час каденції ну і від помилок теж не відхрещуватись , а тим паче не тикати конкуренту тим чого сами варті.
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14.03.2021 15:42 Відповісти
Вибачте, не знаю, хто такий Джура.
Сам я є прихильником України, і всього та всіх, хто робить Україні краще. І є противником тих, хто робить Україні гірше. Тут все просто.

А щодо Порошенка, я бачив і бачу, що він робить справи на користь України, і мені цього достатньо, хоби підтримувати його.

І не тільки його, а й усіх таких людей, в тому числі і Вас - я бачу Вашу проукраїнську позицію.

Не без помилок, зрозуміло, що в Порошенко, що у Вас, що в мене. Хто менше робить (я про себе) - в того менше й помилок.
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14.03.2021 16:45 Відповісти
Я не можу зрозуміти,яке вони мали право вступати напряму в цей конфлікт,

Ніхто не просив їх вступати в конфлікт військами, Порошенко просив у них Ленд-лиз -не дали нічого, одна Даля Грибаускайте мужня жінка не побоялась і не оглядалась що скаже Обама, а потроху допомогали як могли.
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14.03.2021 17:15 Відповісти
Оце так ліл! Тобто Пісюаніст покращує імідж України у світі, обсираючись у гузичник на кожному кроці?
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13.03.2021 20:24 Відповісти
ага скоро почне "руки рубати Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 4002 " та з журналісток шапки зривати
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13.03.2021 20:32 Відповісти
А де ж "збагатився у 86 разів", "убив брата", тощо...
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14.03.2021 08:29 Відповісти
Прекратите писать всякий БРЕД, типа как Миша Денди по приколу пошутил про шапки Януковича и все тогда подхватили и понесли ... это бумеранг(((
А злая я на ПАП потому, что ожидала от него больше и честнее, куда браться комику Зе до образованного, опытного, всю жизнь в политике и во власти Порошенко, а ошибок он наделал непростительно много для его уровня! В 2014г я голосовала за ПАП и в 2019г очень долго вагалась во 2туре за кого.. и если он изменит тактику МСТЯ а будет действовать только в интересах Украины - будет Державником и учтет ошибки может снова поверю и проголосую за Него!
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14.03.2021 10:20 Відповісти
Неспівпадіння Ваших очікувань з реальністю - це СУТО ВАША проблема. Перш за все, через нестачу інформації.
І не розкидуйте бумеранги, бо Ви не виключення - повернуться так само.
А поки що - їжте те, що САМІ ОБРАЛИ з запропонованого меню (бюлетеня). Виправдання СВОЇХ ДІЙ можете обирати будь-яке - на свій розсуд і бажання.
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14.03.2021 11:46 Відповісти
Не бачу його "МСТІ", зовсім.
Політична боротьба є і буде, але це так і має бути.
Помилятися на голосуванні можуть усі. В 2014му я голосував не за Порошенко, а в 2019му вже за нього, за результатом плюсів та мінусів його дій за 5 років.

А щодо мсті, то це, мабуть, намагання будь-що, будь-як, за законом чи без, "посадити Порошенко".
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14.03.2021 16:50 Відповісти
А если еще и налоги заплатят...
Ненаучная фантастика! Утопия.
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13.03.2021 19:57 Відповісти
И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет. Источник: https://censor.net/ru/n3253152
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Абсолютно согласен с Петром Алексеевичем.
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13.03.2021 20:41 Відповісти
А що то за така тепла кампанія (великих гетьманів України)? Ніхто не знає ?)Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 6543
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13.03.2021 20:42 Відповісти
Можливо Порох і не ЩАСТЯ,але тоді можеш дати відповідь,хто в той час,міг-би краще впоратись з тою бідою,з тих політиків які були,тільки не криви душою!!
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13.03.2021 21:29 Відповісти
73% тебе дали ответ, что только не твоего сивочолого спасітєля нації, Богом подарованого та в піснях оспіваного. Єдиного та непогрешимого, найсвятішого та найпатріотичнішого )
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13.03.2021 21:52 Відповісти
Кошулинський, Головашенко..
Але згідно стенограмми засідання Рнбо по Криму - всі, абсолютно всі ОБІСРАЛИСЯ.
Як це не огідно, але той же Кучма під час Тузли сказав "ще 10ї метрів і ми відкриваємо огонь на урадення"
На Петра була велика надія, але патологічна жадібність взяла своє...
Після "оговтення" на 100%можна було не допустити Дебальцево та Іловайська.
І саме за Петра легко можна було повернути Донецьк. Це навіть Гґркін підтверджує..
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13.03.2021 22:02 Відповісти
спитай про це насамперед Путина та Гвркінда - і про Дебальцево, і про Донецьк, і про Іловайськ.
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13.03.2021 22:13 Відповісти
Шановний,Ви хоч трішки собі уявляєте,що там робилось!!!! За три дні до захвату Дебальцево,я спілкувався по телефону з людиною яка там була,і на запитання,чи можете ви там щось протиставити,він мене також запитав,чим---РОГАТКОЮ!!! На сьогодні всі грамотні,а в перші дні,як Ви пишите---ОБІСРАЛИСЬ!!!! А Гіркін,і вже не один раз заявляв,що якби не російські регулярні війська,то за одну неділю все і закінчилось-би,і це правда!!
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13.03.2021 22:54 Відповісти
в Петра люди повірили тому і обрали в один тур, але один в полі не воїн, вся країна допомагали як могли .Як зараз пам"ятаю корзини в магазинах для фронту і старенькі бабусі купляли та клали туди носки, зуб.пасту, мило...
Яценюк молодець, прийнявши таку казну витягнув країну, не допустив дефолту і жодного разу не затримав виплату пенсій, а Пороховий Барна його за штани (трубу не поділили?)
Саакашвілі за волосся, на Шустера справу - Ви будете гарантом Свободи слова?--- Я життя віддам щоб вона була.
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13.03.2021 22:19 Відповісти
1000% верните деньги клоуны
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13.03.2021 21:25 Відповісти
Мерзкая парашенка.
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13.03.2021 21:29 Відповісти
Почему Зеленский объявил войну олигархам и почему он ее проиграет - эксперт 13 марта, 2021Без рубрикиКомментарии: 4

Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 9544Вчерашнее выступление Зеленского, в котором он, по сути, объявил войну олигархам и даже перечислил их имена - Коломойский , Ахметов, Порошенко, Фирташ, Медведчук, Пинчук - конечно, впечатляет. Первый и последний раз украинцы слышали подобные речи только в сериале «Слуга народа». И тут вдруг все это наяву. На многих это произвело глубокое впечатление. Да и Зеленский сам намекнул, что теперь все будет как в кино: справедливость, борьба с олигархами и все такое…

Об этом около часа назад написал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Зеленский впервые публично поддержал санкции США против Коломойского и назвал главных олигархов Украины. Видео
Логично задать следующие вопросы:
1. Какова цель такого крестового похода против олигархов?
2. Что заставило Президента пойти на такой обязывающий шаг?
3. Насколько все это серьезно?
4. Рискует ли Зеленский?
Все по порядку.
Ответить на первый вопрос очень легко.
Зеленский отчаянно борется за власть в условиях падающего рейтинга. Причина падения рейтинга - полный провал по всем фронтам. А именно:
- отсутствие у Зеленского хоть какого-то намека на наличие какой-то внутренней и внешней политики;
- провал в борьбе с короновирусом и вакцинацией;
- разорение малого бизнеса по причине локдаунов. Сословный принцип в применении самого локдауна (пример Буковеля и Эпицентра);
- высокие тарифы;
- отсутствие кредитов от МВФ;
- отсутствие результатов борьбы с коррупцией;
- правительство, состоящие из явных ставленников олигархов;
- отсутствие перспектив мирного урегулирования на Донбассе;
- слухи о предательстве внутри офиса президента;
- крышевание ОП Таранова;
- желание президента подмять под себя антикоррупционные органы, что вызвало протест у Запада;
- нежелание Зеленского назначить принципиального генерального прокурора;
- нежелание президента разорвать отношения с Коломойским;
- упорные слухи о том, что Ахметов доплачивает Слугам народа;
- нежелание или невозможность Зеленского уволить одиозного Авакова;
- упорные слухи о том, что офис президента пользуется услугами радикалов и т.д.
Вот далеко не полный перечень «достижений» Зеленского, которые закономерно привели его к драматическому снижению рейтинга и, как следствие, распаду монобольшинства в ВР и потере реальной власти.
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 23.02.21
Впереди маячила перспектива досрочных выборов, по итогам которых Президент, скорее всего, превращался в английскую королеву, а реальная власть переходила к премьеру новой коалиции.
Психологически Зеленский не готов к потере реальной власти, так как, по своей натуре, как я неоднократно писал, он очень властолюбивый и болезненно честолюбивый человек, да ещё с комплексом нарцизизма. Запомним это, потому что личные качества политиков высшего уровня являются важнейшими параметрами, без понимания которых невозможно ни объяснить, ни спрогнозировать политические события.
2. Что заставило Президента пойти на такой обязывающий шаг?
Есть несколько причин:
- личные амбиции (самая главная);
- давление Запада, который дал понять, что больше денег не будет, пока Зеленский не начнет реальную деолигархизацию;
- личное желание убрать с политический арены Медведчука и Порошенко, как главных политических оппонентов;
- наличие социального запроса в обществе на расправу с олигархами (он есть всегда в бедном полуфеодальном обществе).
3. Насколько все это серьезно?
У меня нет сомнений, что все это обычная компанейщина. Я и раньше утверждал и сейчас вынужден повторить, что Зеленский, по своему управленческому стилю, не способен проводить длительные и сложные стратегии. Он не мотивирован на это. Он является мастером разработок и реализаций краткосрочных сюжетных линий. Все его президентство убедительно доказывает это. В сущности , Зеленский и его команда из «Вечернего квартала» как придумывали сюжетики для сериала » Слуга народа», так и продолжают выдумывать их, но уже в реальной жизни. И они искренне считают, что это и есть политика!
Да, ситуация для Зеленского и его слуг народа просто критическая. Но критическая ситуация не сделала Зеленского и его сценаристов ответственными политиками. С чего бы это вдруг? Просто критическая ситуация заставила квартальцев разрабатывать драматические сюжеты.
Чем отличается ответственный политик от актера в политике, от политического сценариста?
Политический актёр или политический сценарист не отдает себе отчет в том, ЧТО говорит и ЧТО обещает, сильно не заморачивается по поводу последствий своей игры, так как не воспринимает ничего серьезно. Для него это все лишь исполнение сюжетной линии. Игра!
С 20% рейтинга, с воровитой командой, с депутатами, сидящими на конвертах у олигархов, с откровенными дурачками в команде начинать борьбу с олигархами бесполезно и небезопасно. Красиво презентовать ролики о начале борьбы с олигархами можно, победить олигархов - нет .
4. Рискует ли Зеленский?
Сказать что Зеленский рискует - значит, ничего не сказать.
В сущности Зеленский разыгрывает последнюю свою сюжетную линию,- других уже нет, лимит на сценарии закончился. Пришло время, что называется, отвечать за базар.
Поэтому если в ближайшие 4-6 месяцев Зеленский не продемонстрирует обществу реальных успехов в борьбе с олигархами, то его рейтинг просто рухнет и он станет объектом самых унизительных шуток и скабрезных анекдотов. Олигархам останется лишь его добить. Политически, конечно.
Могу ли ошибаться в своих прогнозах?
Могу, конечно. Но лакмусовой бумажкой, которая докажет искренность намерений Зеленского, должны быть следующие шаги:
- немедленное увольнение Венедиктовой;
- немедленное увольнение Авакова;
- немедленное отставка правительства олигархов во главе со ставленником Ахметова;
- увольнение Ермака.
Если этих шагов не последует, то это все розыгрыш очередной сюжетной линии Зеленского. Точнее, последней сюжетной линии. После нее надо будет опускать занавес.
Метки: Андрей Головачев, Зеленский против олигархов
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13.03.2021 21:39 Відповісти
ты похож на того кто только что вернулся с борьбы с олигархами
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13.03.2021 21:55 Відповісти
Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3873
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13.03.2021 22:07 Відповісти
та там все ничего не крадутъ
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13.03.2021 22:24 Відповісти
ці руки нічого не крали
навіть брат Петро Ющенко не брав той вонючий газ (а ручки то вот они...)))))
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13.03.2021 22:39 Відповісти
Жесткое и четкое заявление. Зебила начинают размазывать.
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13.03.2021 23:45 Відповісти
А педрошенко не хочет ответить,вместе с Гонтаревой?Или они типа не знали?
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14.03.2021 02:06 Відповісти
Дави этих тараканов! Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 1663
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14.03.2021 08:05 Відповісти
Возвращение денег, украденных Коломойским, должно начинаться с "ЕС"
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14.03.2021 12:06 Відповісти
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