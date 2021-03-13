Повернення грошей, вкрадених Коломойським, має починатися із "95-го кварталу", - заява "ЄС"

Від політики окозамилювання з допомогою "відосиків" президенту Володимиру Зеленському пора перейти до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві "Європейської Солідарності", опублікованій на сайті політсили.

У "ЄС" вважають, що Банкова прагне створити димову завісу, щоб відвернути увагу суспільства від нездатності некомпетентної влади відповісти на чотири ключові виклики.

"По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир'я.

По-друге, нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто у світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як от Зеленський, провалили.

По-третє, Офіс президента хоче замести свої сліди у "Вагнергейті", коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.

По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському", - йдеться у заяві.

Читайте також: Україна не отримувала запит на екстрадицію Коломойського: ми допоможемо США в їхньому розслідуванні, - Мендель

"ЄС" закликає переходити "від загальних фраз про "деолігархізацію" до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції".

"У цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Зокрема, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з "95-го кварталу". Команда Зеленського упродовж майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, зокрема і шляхом вимивання фінансових ресурсів із рахунків пограбованого "Приватбанку", - сказано в заяві.

Дивіться також: Зеленський про рішення РНБО: "Україна дає здачі" (оновлено). ВIДЕО

У "ЄС" вважають, що варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в уряді, Офісі президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, в державних компаніях, а також варто виключити з фракції "Слуги народу" десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, "яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський".

У "ЄС" не вірять у те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії "Коломойський розповість Україні та всьому світу, із якої глини він зліпив цього Голобородька".

"Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нічим, а на стадіоні просто засвистять", - йдеться в заяві "ЄС".

Читайте також: Політикам доведеться поламати голову, вигадуючи нові передвиборчі обіцянки. Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський