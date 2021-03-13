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Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему не задекларировал машину, которую 12 марта оштрафовала полиция за парковку на пешеходном переходе у Офиса президента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году и до 1 апреля в следующей декларации все увидите", - пояснил Арахамия журналистам.
Он отметил, что члены семьи декларируют приобретенное имущество раз в год.
"Если бы я покупал на себя, то должен сообщить в течение 15 дней", - добавил Арахамия.
Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.
Топ комментарии
+48 Bogdan_
показать весь комментарий13.03.2021 15:59
+48 Alex Newman
показать весь комментарий13.03.2021 16:02
+47 wittmann1980
показать весь комментарий13.03.2021 15:57
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у мене от жодного візуального образу... я навіть не уявляю (без гугля), як вона виглядає)))
тогда мы не удивимся, если завтра узнаем, что ..... машиной тайно владеет любовница !
эти ЗЕльоные склизняки самые склизкие черви
а если теща, то давить людей колесами ?
в чем прикол?
есть нарушение правил дорожного движения
Хламідія про це не чув бо він зебіл і не виконує законів України.
пора бы взяться за этого Абрашку украинской контразведке
От Роман Зозуля зібрав мільйони на добробати, йому допомагав Шовковський. Притула - рекордні 40 мільйонів зібрав, купу безпілотників купив. Фонд Повернись живим купив сотні бронежилетів, тепловізорів і іншої снаряги, теж на мільйони гривень.
Всі круті волонтери ЗВІТУЮТЬ про потрачені зібрані кошти... Де такий звіт у Арахамії??
Нашел волонтёра ,его даже рюкзаков в своё время выгнал за махинации с топливом ещё в15
арахимик, ты хоть номер счет пришли, шо б тебе убогому, хто копейку какую скинул.
я не дам.
На хрена такой руководитель партии ???