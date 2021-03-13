Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему не задекларировал машину, которую 12 марта оштрафовала полиция за парковку на пешеходном переходе у Офиса президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году и до 1 апреля в следующей декларации все увидите", - пояснил Арахамия журналистам.

Он отметил, что члены семьи декларируют приобретенное имущество раз в год.

"Если бы я покупал на себя, то должен сообщить в течение 15 дней", - добавил Арахамия.

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Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.