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Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему не задекларировал машину, которую 12 марта оштрафовала полиция за парковку на пешеходном переходе у Офиса президента.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это машина, которой владеет моя жена. Она была приобретена в этом году и до 1 апреля в следующей декларации все увидите", - пояснил Арахамия журналистам.

Он отметил, что члены семьи декларируют приобретенное имущество раз в год.

"Если бы я покупал на себя, то должен сообщить в течение 15 дней", - добавил Арахамия.

Читайте также: Арахамия оштрафован на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе, - патрульная полиция. ФОТО

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+48
так в декларации должна же быть жена с её имуществом? Разве нет?
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13.03.2021 15:59
+48
Коли чую "Арахамія" завжди уявляю великого волохатого павука
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13.03.2021 16:02
+47
Странно, что владелец не собака!
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13.03.2021 15:57
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А отростком в штанах кто владеет ? Любовница /к ?
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13.03.2021 15:57 Ответить
Коли чую "Арахамія" завжди уявляю великого волохатого павука
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13.03.2021 16:02 Ответить
арахнид
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13.03.2021 16:17 Ответить
арагнида
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13.03.2021 16:51 Ответить
А яколи чую арахамія зразу уявляю хламідію.
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13.03.2021 16:29 Ответить
я николи небачив хламідію, але дякуючи вашому коменту тепер знаю як та хламідія виглядає Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8990
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13.03.2021 17:08 Ответить
як??? розкажи і мені плз)))
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13.03.2021 17:11 Ответить
а як виглядає хламідія? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7638
у мене от жодного візуального образу... я навіть не уявляю (без гугля), як вона виглядає)))
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13.03.2021 17:11 Ответить
Дуже гидка і дуже бридка, так яксві зелені і їхні прихильники
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13.03.2021 18:50 Ответить
"Агрохимия"
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13.03.2021 22:20 Ответить
Корабельная сосна.
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13.03.2021 17:27 Ответить
Странно, что владелец не собака!
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13.03.2021 15:57 Ответить
Собаку он продал, чтобы оплатить коммуналку, как советовал его однопартиец... Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3456
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13.03.2021 16:03 Ответить
так в декларации должна же быть жена с её имуществом? Разве нет?
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13.03.2021 15:59 Ответить
зелений длубень робить вигляд, що не знає законів
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13.03.2021 16:00 Ответить
ні. він робить вигляд, що ніхто ніколи не заповнював декларації. обов"язково має бути вказано майно дружини.
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13.03.2021 19:50 Ответить
Таки да, но от шоб да так нет.
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13.03.2021 16:23 Ответить
Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8787 Ще один альфонс ...
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13.03.2021 16:00 Ответить
голодранец
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13.03.2021 17:15 Ответить
Чья жена ? Если его, то машина должна быть задекларирована.
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13.03.2021 16:03 Ответить
ах так ?
тогда мы не удивимся, если завтра узнаем, что ..... машиной тайно владеет любовница ! Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4791

эти ЗЕльоные склизняки самые склизкие черви Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7609
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13.03.2021 16:53 Ответить
Уринотерапевт высшей категории, зеленьё шибко уважает такое.
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13.03.2021 16:03 Ответить
Как я помню и жены декларировал, сумму можно не знать, а то чем пользуешься - глупо
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13.03.2021 16:04 Ответить
Ну да, а деньги на машину жена взяла в тумбочке... Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4638
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13.03.2021 16:05 Ответить
Ездит он а владеет жена. Почему на жену оформил а сам пользуется? Ответ понятен: что-то мутит, чего-то опасается. Вообще такие мутки с оформлением на родственников однозначно основания утверждать, что человека нужно гнать от ответственных должностей.
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13.03.2021 16:57 Ответить
если владеет жена можно ставить машину на переходе ?
а если теща, то давить людей колесами ?

в чем прикол?
есть нарушение правил дорожного движения
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13.03.2021 17:03 Ответить
100 пудов, это само собой понятно. Я просто про то, что чувак ездит на машине которую зарегистрировал на жену. Зачем на жену? Ты же ездишь на ней, не жена. А потому, что не хочет светить, нечист на руку, мутит. Какие же они жалкие в своей мохнорылости.
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13.03.2021 17:08 Ответить
Вообще для нормальных антикоррупционных органов когда человек пользуется тем что оформлено на родственников это как пакетик героина для специально обученой служебной собаки. Они должны сразу стойку делать. Но не в Украине. Не наши органы которые только видимость пока. Представить только: депутат оформляет свое имущество на родственников!!! Жесть, как же всё у нас запущено.
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13.03.2021 17:16 Ответить
стандартная ,30 ти летняя отмазка, это не мое, моей жены, мамы, папы, дяди и т.д.... И как у всех они , родственники, резко богатеют во времена власти "нищих" родственников!
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13.03.2021 16:05 Ответить
Значит нужно уточнить, на чье имя зарегистрирована машина, а если действительно жены, то имелась ли на момент правонарушения доверенность на имя Арахамия. А, если нет, то впиндюрить за езду без доверенности по всей программе.
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13.03.2021 16:07 Ответить
А доверенности разве не отменили?
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13.03.2021 16:12 Ответить
доверенность на автомобиль в Украине уже давно не является обязательной. Еще с 2011 года для управления чужим автомобилем достаточно иметь техпаспорт на данный автомобиль, удостоверение водителя и страховой полис «автогражданки».
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13.03.2021 16:13 Ответить
Продав кота - купив автівку.
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13.03.2021 16:07 Ответить
Звичайний зебіл - всі транспортні засоби, у т.ч. членів сім*ї мають бути в щорічній декларації.
Хламідія про це не чув бо він зебіл і не виконує законів України.
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13.03.2021 16:08 Ответить
Він не дебіл. Він - шахрай. Про це відверто кажуть волонтери Миколаїва
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13.03.2021 16:20 Ответить
100%. Если пользуется машиной оформленной на жену, значит специально оформляет не на себя, опасается, совесть не чиста. Вывод - шахрай. Да они все там мохнорылые.
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13.03.2021 17:00 Ответить
Эта дешевая отмазка всех одигархов, судей, депутатов и прочих фармахонов уже надоела. И если олигархи, пока не пойманы на незаконных действиях, вправе крутить своим баблом между женами и любовницами, то остальная шатия должна декларировать имещуство всех близких родственников
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13.03.2021 16:09 Ответить
Тут принцип простой: если человек приобретает что-то, пользуется, но оформляет на родственников, значит нечист на руку. 100% признак. Честный человек имущество на родственников, оффшоры и фирмы оформлять не будет. Если купил, пользуешься и фактически распоряжакшься ты, но оформил на родных - значит вор.
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13.03.2021 17:05 Ответить
Ну началось ,Я не я и хата не моя Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8824тёщи ,мамы - папы ,жёны-дети ,вообщем ВСЁ как ВСЕГДА .... Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6757
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13.03.2021 16:09 Ответить
И лошадь - не моя.
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13.03.2021 18:04 Ответить
Та да. В Сухумском питомнике этих машин - как грязи! Вот я жене парочку и привёз! ))))
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13.03.2021 16:12 Ответить
Агрохимия, Вы скоро Все вместе с Зе-чмом на вилах поедете за границу, если успеете...
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13.03.2021 16:13 Ответить
Мудизм конкретный...
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13.03.2021 16:17 Ответить
Обрали шулерів, Жрі.Те.
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13.03.2021 16:18 Ответить
Ну, что вы, машинка не моя, моей жены, а сам я нищий, как церковная крыса.
Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4016
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13.03.2021 16:21 Ответить
Скоро этим петушком овладеет пара его бордатых соотечественников на зоне.
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13.03.2021 16:22 Ответить
отрастит пейсы и будет бегать по Хайфе
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13.03.2021 17:04 Ответить
Чурка небритая и лупастая, даже говорить правильно не умеет. Машину покупают «для себя». а не «на себя»! Это ты «на себя» только гандоны и труселя покупаешь - запомни хотя бы это.
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13.03.2021 16:22 Ответить
это та с которой у вас угол у тёщи ? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2658
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13.03.2021 16:23 Ответить
Интересно, жена у него рабочая? Как корабельная сосна? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1181
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13.03.2021 16:24 Ответить
там видно симбиоз. Терпеть корабельных сосон нормальная не будет.
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13.03.2021 16:50 Ответить
люблю чесних
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13.03.2021 16:26 Ответить
Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3445Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4277Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6303Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5278та шо за юл. - ну короче картинка - "с*ка, до слез"
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13.03.2021 16:31 Ответить
Должно быть Уведомление про существенное изменение имущественного состояния в течение 10 дней. Не зависимо, твое или жены. НАЗК, пора. На старт.
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13.03.2021 16:31 Ответить
Крузак купив (а він коштує від 1,8 млн. гривень), на Мальдівах відпочив... І це все за зарплату депутата?
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13.03.2021 16:35 Ответить
так он же волонтер Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6651
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13.03.2021 16:45 Ответить
казачок он засланный ГРУ РФ!
пора бы взяться за этого Абрашку украинской контразведке
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13.03.2021 17:06 Ответить
Волонтери Роман Зозуля чи там Притула Крузака не мають... А про саме волонтерство Арахамії мало хто щось чув!
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13.03.2021 17:26 Ответить
Википедия: "украинский государственный деятель, политик, предприниматель, общественный деятель и волонтёр грузинского происхождения". Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2380
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13.03.2021 17:34 Ответить
Ну мені пофіг, як він себе називає. Якими діями волонтерськими він прославився?

От Роман Зозуля зібрав мільйони на добробати, йому допомагав Шовковський. Притула - рекордні 40 мільйонів зібрав, купу безпілотників купив. Фонд Повернись живим купив сотні бронежилетів, тепловізорів і іншої снаряги, теж на мільйони гривень.
Всі круті волонтери ЗВІТУЮТЬ про потрачені зібрані кошти... Де такий звіт у Арахамії??
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13.03.2021 18:02 Ответить
Перестань притулу тулить по любому поводу. С его донецкими родственниками он выглядит как если бы Ева Браун собирала пожертвования для еврейских детей в немецких концлагерях Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9672
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14.03.2021 01:11 Ответить
А не ты тут за зебилов весь 19 год топил ?
Нашел волонтёра ,его даже рюкзаков в своё время выгнал за махинации с топливом ещё в15
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13.03.2021 18:03 Ответить
Надо было говорить,что выиграл в лотерею.Тупица ! ))
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13.03.2021 16:40 Ответить
Машина - не моя. Мальдивы - всего 80 долларов. Какой честнейший человек.
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13.03.2021 16:44 Ответить
имущество семьи обязательно к декларации. Мало того, что парковаться не умеет, еще и жулик. Впрочем, кто у нас не жулик? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1531
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13.03.2021 16:46 Ответить
Зеленский, не?
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13.03.2021 16:49 Ответить
А почему не бабушка или прабабушка? Можно было записать на хомячка.
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13.03.2021 16:50 Ответить
Что называется картина маслом. Все ворованное записано на жену и тещу. А у самого кроме волохатой рожи и тупого взгляда - ничего.
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13.03.2021 16:56 Ответить
а деда, шо помер уже лет как 20 владеет всем остальным имуществом...
арахимик, ты хоть номер счет пришли, шо б тебе убогому, хто копейку какую скинул.
я не дам.
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13.03.2021 16:56 Ответить
А почему не двоюродная прабабушка?
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13.03.2021 17:01 Ответить
Страшно подумать,-чем владеет его домашний хомячек.
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13.03.2021 17:02 Ответить
думаете им самим?
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13.03.2021 17:05 Ответить
лось... - на лицензии кстати.
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13.03.2021 17:03 Ответить
т.е. жена и должна оплачивать штраф?
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13.03.2021 17:08 Ответить
Арахамия - Альфонс- у него нет своей приличной машины?????

На хрена такой руководитель партии ???
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13.03.2021 17:08 Ответить
очереднре провластное х=ло лепит какие-то детские отмазки я не я и балалайка не моя . гнида бородатая
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13.03.2021 17:09 Ответить
А разве ты, волчонок, не обязан сообщить об изменении имущественного состояния при крупной покупке членом твоей семьи?!
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13.03.2021 17:12 Ответить
членом семьи - нет
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14.03.2021 01:56 Ответить
Агрохимия вали на историческую родину
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13.03.2021 17:16 Ответить
я бы арахимика сделал послом в обсе - с таким грустным лицом ему всегда троячку на похавать сбросят - будет веселый и даже красивее чем сейчас.
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13.03.2021 17:19 Ответить
наше всехнее простодушие иногда просто подкупает... - ну нельзя же так в конце концов...
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13.03.2021 17:22 Ответить
пусть все жители Украины заполняют декларации.
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13.03.2021 17:25 Ответить
если бы покупал на себя? это чмо даже не скривает что покупало оно, но оформило на жену, чтоб не отчитиваться за бабулесы. а это как минимум соточка зелени.
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13.03.2021 17:27 Ответить
Не корысти ради, а токмо... А? Кто здесь?!
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13.03.2021 18:03 Ответить
вот Арахамия и спалился .. классика коррупции
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13.03.2021 18:22 Ответить
АРА,ХАМ и Я.
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13.03.2021 18:36 Ответить
Машина не його, а дружини, він тільки користується. Дружина теж не його, просто користується, тому в декларацію майно дружини не вносив. Отаке життя у бідняги. Нічого свого, все добрі люди дають покористуватися.
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13.03.2021 18:43 Ответить
Вах! какой хитрий джигит! Всьоё прыдусмартэл! Асса!
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13.03.2021 18:59 Ответить
А жена где насосала такую машину .у кого .?точно арахам незнает
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13.03.2021 19:09 Ответить
абізяна бєз камана патіряла машину.
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13.03.2021 19:47 Ответить
Офис президента находится в окружении вот этих хрущевок с балконами в сайдинге? Какой позор. Еще ларька с пивом не хватает.
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13.03.2021 19:50 Ответить
Интересно, у бомжа есть жена! Интересно, чем еще она владеет?
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13.03.2021 19:58 Ответить
Хлопаю в ладоши стоя
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13.03.2021 21:19 Ответить
Нормально... Зелохи поверят, что чесно заработала. Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2250
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13.03.2021 23:39 Ответить
Хитрожопые твари! Не бритая личность, даже галстук не может правильно завязать! Тьфу!
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14.03.2021 11:36 Ответить
Зеленський поборов корупцію та посадив двох своїх друзів до буцегарні!Пора лаври у ЛіКуанЮ забирати,щось вікіпедія відстає від ОПУ)
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14.03.2021 18:11 Ответить
 
 