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Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому не задекларував машину, яку 12 березня оштрафувала поліція за парковку на пішохідному переході біля Офісу президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана в цьому році, і до 1 квітня в наступній декларації все побачите", - пояснив Арахамія журналістам.

Він зазначив, що члени сім'ї декларують придбане майно раз на рік.

"Якби я купував на себе, то мав повідомити протягом 15 днів", - додав Арахамія.

Як повідомлялося, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркувався своїм автомобілем безпосередньо на пішохідному переході.

Також читайте: Арахамію оштрафовано на 510 грн за паркування автомобіля на пішохідному переході, - патрульна поліція. ФОТО
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Топ коментарі
+48
так в декларации должна же быть жена с её имуществом? Разве нет?
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13.03.2021 15:59
+48
Коли чую "Арахамія" завжди уявляю великого волохатого павука
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13.03.2021 16:02
+47
Странно, что владелец не собака!
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13.03.2021 15:57
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А отростком в штанах кто владеет ? Любовница /к ?
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13.03.2021 15:57 Відповісти
Коли чую "Арахамія" завжди уявляю великого волохатого павука
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13.03.2021 16:02 Відповісти
арахнид
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13.03.2021 16:17 Відповісти
арагнида
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13.03.2021 16:51 Відповісти
А яколи чую арахамія зразу уявляю хламідію.
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13.03.2021 16:29 Відповісти
я николи небачив хламідію, але дякуючи вашому коменту тепер знаю як та хламідія виглядає Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8990
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13.03.2021 17:08 Відповісти
як??? розкажи і мені плз)))
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13.03.2021 17:11 Відповісти
а як виглядає хламідія? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7638
у мене от жодного візуального образу... я навіть не уявляю (без гугля), як вона виглядає)))
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13.03.2021 17:11 Відповісти
Дуже гидка і дуже бридка, так яксві зелені і їхні прихильники
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13.03.2021 18:50 Відповісти
"Агрохимия"
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13.03.2021 22:20 Відповісти
Корабельная сосна.
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13.03.2021 17:27 Відповісти
Странно, что владелец не собака!
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13.03.2021 15:57 Відповісти
Собаку он продал, чтобы оплатить коммуналку, как советовал его однопартиец... Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3456
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13.03.2021 16:03 Відповісти
так в декларации должна же быть жена с её имуществом? Разве нет?
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13.03.2021 15:59 Відповісти
зелений длубень робить вигляд, що не знає законів
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13.03.2021 16:00 Відповісти
ні. він робить вигляд, що ніхто ніколи не заповнював декларації. обов"язково має бути вказано майно дружини.
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13.03.2021 19:50 Відповісти
Таки да, но от шоб да так нет.
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13.03.2021 16:23 Відповісти
Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8787 Ще один альфонс ...
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13.03.2021 16:00 Відповісти
голодранец
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13.03.2021 17:15 Відповісти
Чья жена ? Если его, то машина должна быть задекларирована.
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13.03.2021 16:03 Відповісти
ах так ?
тогда мы не удивимся, если завтра узнаем, что ..... машиной тайно владеет любовница ! Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4791

эти ЗЕльоные склизняки самые склизкие черви Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7609
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13.03.2021 16:53 Відповісти
Уринотерапевт высшей категории, зеленьё шибко уважает такое.
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13.03.2021 16:03 Відповісти
Как я помню и жены декларировал, сумму можно не знать, а то чем пользуешься - глупо
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13.03.2021 16:04 Відповісти
Ну да, а деньги на машину жена взяла в тумбочке... Оштрафованной машины нет в декларации, потому что ею владеет жена, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4638
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13.03.2021 16:05 Відповісти
Ездит он а владеет жена. Почему на жену оформил а сам пользуется? Ответ понятен: что-то мутит, чего-то опасается. Вообще такие мутки с оформлением на родственников однозначно основания утверждать, что человека нужно гнать от ответственных должностей.
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13.03.2021 16:57 Відповісти
если владеет жена можно ставить машину на переходе ?
а если теща, то давить людей колесами ?

в чем прикол?
есть нарушение правил дорожного движения
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13.03.2021 17:03 Відповісти
100 пудов, это само собой понятно. Я просто про то, что чувак ездит на машине которую зарегистрировал на жену. Зачем на жену? Ты же ездишь на ней, не жена. А потому, что не хочет светить, нечист на руку, мутит. Какие же они жалкие в своей мохнорылости.
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13.03.2021 17:08 Відповісти
Вообще для нормальных антикоррупционных органов когда человек пользуется тем что оформлено на родственников это как пакетик героина для специально обученой служебной собаки. Они должны сразу стойку делать. Но не в Украине. Не наши органы которые только видимость пока. Представить только: депутат оформляет свое имущество на родственников!!! Жесть, как же всё у нас запущено.
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13.03.2021 17:16 Відповісти
стандартная ,30 ти летняя отмазка, это не мое, моей жены, мамы, папы, дяди и т.д.... И как у всех они , родственники, резко богатеют во времена власти "нищих" родственников!
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13.03.2021 16:05 Відповісти
Значит нужно уточнить, на чье имя зарегистрирована машина, а если действительно жены, то имелась ли на момент правонарушения доверенность на имя Арахамия. А, если нет, то впиндюрить за езду без доверенности по всей программе.
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13.03.2021 16:07 Відповісти
А доверенности разве не отменили?
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13.03.2021 16:12 Відповісти
доверенность на автомобиль в Украине уже давно не является обязательной. Еще с 2011 года для управления чужим автомобилем достаточно иметь техпаспорт на данный автомобиль, удостоверение водителя и страховой полис «автогражданки».
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13.03.2021 16:13 Відповісти
Продав кота - купив автівку.
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13.03.2021 16:07 Відповісти
Звичайний зебіл - всі транспортні засоби, у т.ч. членів сім*ї мають бути в щорічній декларації.
Хламідія про це не чув бо він зебіл і не виконує законів України.
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13.03.2021 16:08 Відповісти
Він не дебіл. Він - шахрай. Про це відверто кажуть волонтери Миколаїва
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13.03.2021 16:20 Відповісти
100%. Если пользуется машиной оформленной на жену, значит специально оформляет не на себя, опасается, совесть не чиста. Вывод - шахрай. Да они все там мохнорылые.
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13.03.2021 17:00 Відповісти
Эта дешевая отмазка всех одигархов, судей, депутатов и прочих фармахонов уже надоела. И если олигархи, пока не пойманы на незаконных действиях, вправе крутить своим баблом между женами и любовницами, то остальная шатия должна декларировать имещуство всех близких родственников
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13.03.2021 16:09 Відповісти
Тут принцип простой: если человек приобретает что-то, пользуется, но оформляет на родственников, значит нечист на руку. 100% признак. Честный человек имущество на родственников, оффшоры и фирмы оформлять не будет. Если купил, пользуешься и фактически распоряжакшься ты, но оформил на родных - значит вор.
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13.03.2021 17:05 Відповісти
Ну началось ,Я не я и хата не моя Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8824тёщи ,мамы - папы ,жёны-дети ,вообщем ВСЁ как ВСЕГДА .... Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6757
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13.03.2021 16:09 Відповісти
И лошадь - не моя.
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13.03.2021 18:04 Відповісти
Та да. В Сухумском питомнике этих машин - как грязи! Вот я жене парочку и привёз! ))))
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13.03.2021 16:12 Відповісти
Агрохимия, Вы скоро Все вместе с Зе-чмом на вилах поедете за границу, если успеете...
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13.03.2021 16:13 Відповісти
Мудизм конкретный...
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13.03.2021 16:17 Відповісти
Обрали шулерів, Жрі.Те.
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13.03.2021 16:18 Відповісти
Ну, что вы, машинка не моя, моей жены, а сам я нищий, как церковная крыса.
Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4016
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13.03.2021 16:21 Відповісти
Скоро этим петушком овладеет пара его бордатых соотечественников на зоне.
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13.03.2021 16:22 Відповісти
отрастит пейсы и будет бегать по Хайфе
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13.03.2021 17:04 Відповісти
Чурка небритая и лупастая, даже говорить правильно не умеет. Машину покупают «для себя». а не «на себя»! Это ты «на себя» только гандоны и труселя покупаешь - запомни хотя бы это.
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13.03.2021 16:22 Відповісти
это та с которой у вас угол у тёщи ? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2658
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13.03.2021 16:23 Відповісти
Интересно, жена у него рабочая? Как корабельная сосна? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1181
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13.03.2021 16:24 Відповісти
там видно симбиоз. Терпеть корабельных сосон нормальная не будет.
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13.03.2021 16:50 Відповісти
люблю чесних
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13.03.2021 16:26 Відповісти
Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3445Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4277Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6303Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5278та шо за юл. - ну короче картинка - "с*ка, до слез"
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13.03.2021 16:31 Відповісти
Должно быть Уведомление про существенное изменение имущественного состояния в течение 10 дней. Не зависимо, твое или жены. НАЗК, пора. На старт.
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13.03.2021 16:31 Відповісти
Крузак купив (а він коштує від 1,8 млн. гривень), на Мальдівах відпочив... І це все за зарплату депутата?
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13.03.2021 16:35 Відповісти
так он же волонтер Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6651
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13.03.2021 16:45 Відповісти
казачок он засланный ГРУ РФ!
пора бы взяться за этого Абрашку украинской контразведке
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13.03.2021 17:06 Відповісти
Волонтери Роман Зозуля чи там Притула Крузака не мають... А про саме волонтерство Арахамії мало хто щось чув!
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13.03.2021 17:26 Відповісти
Википедия: "украинский государственный деятель, политик, предприниматель, общественный деятель и волонтёр грузинского происхождения". Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2380
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13.03.2021 17:34 Відповісти
Ну мені пофіг, як він себе називає. Якими діями волонтерськими він прославився?

От Роман Зозуля зібрав мільйони на добробати, йому допомагав Шовковський. Притула - рекордні 40 мільйонів зібрав, купу безпілотників купив. Фонд Повернись живим купив сотні бронежилетів, тепловізорів і іншої снаряги, теж на мільйони гривень.
Всі круті волонтери ЗВІТУЮТЬ про потрачені зібрані кошти... Де такий звіт у Арахамії??
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13.03.2021 18:02 Відповісти
Перестань притулу тулить по любому поводу. С его донецкими родственниками он выглядит как если бы Ева Браун собирала пожертвования для еврейских детей в немецких концлагерях Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9672
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14.03.2021 01:11 Відповісти
А не ты тут за зебилов весь 19 год топил ?
Нашел волонтёра ,его даже рюкзаков в своё время выгнал за махинации с топливом ещё в15
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13.03.2021 18:03 Відповісти
Надо было говорить,что выиграл в лотерею.Тупица ! ))
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13.03.2021 16:40 Відповісти
Машина - не моя. Мальдивы - всего 80 долларов. Какой честнейший человек.
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13.03.2021 16:44 Відповісти
имущество семьи обязательно к декларации. Мало того, что парковаться не умеет, еще и жулик. Впрочем, кто у нас не жулик? Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1531
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13.03.2021 16:46 Відповісти
Зеленский, не?
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13.03.2021 16:49 Відповісти
А почему не бабушка или прабабушка? Можно было записать на хомячка.
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13.03.2021 16:50 Відповісти
Что называется картина маслом. Все ворованное записано на жену и тещу. А у самого кроме волохатой рожи и тупого взгляда - ничего.
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13.03.2021 16:56 Відповісти
а деда, шо помер уже лет как 20 владеет всем остальным имуществом...
арахимик, ты хоть номер счет пришли, шо б тебе убогому, хто копейку какую скинул.
я не дам.
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13.03.2021 16:56 Відповісти
А почему не двоюродная прабабушка?
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13.03.2021 17:01 Відповісти
Страшно подумать,-чем владеет его домашний хомячек.
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13.03.2021 17:02 Відповісти
думаете им самим?
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13.03.2021 17:05 Відповісти
лось... - на лицензии кстати.
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13.03.2021 17:03 Відповісти
т.е. жена и должна оплачивать штраф?
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13.03.2021 17:08 Відповісти
Арахамия - Альфонс- у него нет своей приличной машины?????

На хрена такой руководитель партии ???
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13.03.2021 17:08 Відповісти
очереднре провластное х=ло лепит какие-то детские отмазки я не я и балалайка не моя . гнида бородатая
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13.03.2021 17:09 Відповісти
А разве ты, волчонок, не обязан сообщить об изменении имущественного состояния при крупной покупке членом твоей семьи?!
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13.03.2021 17:12 Відповісти
членом семьи - нет
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14.03.2021 01:56 Відповісти
Агрохимия вали на историческую родину
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13.03.2021 17:16 Відповісти
я бы арахимика сделал послом в обсе - с таким грустным лицом ему всегда троячку на похавать сбросят - будет веселый и даже красивее чем сейчас.
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13.03.2021 17:19 Відповісти
наше всехнее простодушие иногда просто подкупает... - ну нельзя же так в конце концов...
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13.03.2021 17:22 Відповісти
пусть все жители Украины заполняют декларации.
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13.03.2021 17:25 Відповісти
если бы покупал на себя? это чмо даже не скривает что покупало оно, но оформило на жену, чтоб не отчитиваться за бабулесы. а это как минимум соточка зелени.
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13.03.2021 17:27 Відповісти
Не корысти ради, а токмо... А? Кто здесь?!
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13.03.2021 18:03 Відповісти
вот Арахамия и спалился .. классика коррупции
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13.03.2021 18:22 Відповісти
АРА,ХАМ и Я.
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13.03.2021 18:36 Відповісти
Машина не його, а дружини, він тільки користується. Дружина теж не його, просто користується, тому в декларацію майно дружини не вносив. Отаке життя у бідняги. Нічого свого, все добрі люди дають покористуватися.
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13.03.2021 18:43 Відповісти
Вах! какой хитрий джигит! Всьоё прыдусмартэл! Асса!
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13.03.2021 18:59 Відповісти
А жена где насосала такую машину .у кого .?точно арахам незнает
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13.03.2021 19:09 Відповісти
абізяна бєз камана патіряла машину.
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13.03.2021 19:47 Відповісти
Офис президента находится в окружении вот этих хрущевок с балконами в сайдинге? Какой позор. Еще ларька с пивом не хватает.
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13.03.2021 19:50 Відповісти
Интересно, у бомжа есть жена! Интересно, чем еще она владеет?
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13.03.2021 19:58 Відповісти
Хлопаю в ладоши стоя
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13.03.2021 21:19 Відповісти
Нормально... Зелохи поверят, что чесно заработала. Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2250
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13.03.2021 23:39 Відповісти
Хитрожопые твари! Не бритая личность, даже галстук не может правильно завязать! Тьфу!
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14.03.2021 11:36 Відповісти
Зеленський поборов корупцію та посадив двох своїх друзів до буцегарні!Пора лаври у ЛіКуанЮ забирати,щось вікіпедія відстає від ОПУ)
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14.03.2021 18:11 Відповісти
 
 