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Оштрафованої машини немає в декларації, бо нею володіє дружина, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому не задекларував машину, яку 12 березня оштрафувала поліція за парковку на пішохідному переході біля Офісу президента.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це машина, якою володіє моя дружина. Вона була придбана в цьому році, і до 1 квітня в наступній декларації все побачите", - пояснив Арахамія журналістам.
Він зазначив, що члени сім'ї декларують придбане майно раз на рік.
"Якби я купував на себе, то мав повідомити протягом 15 днів", - додав Арахамія.
Як повідомлялося, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркувався своїм автомобілем безпосередньо на пішохідному переході.
Топ коментарі
+48 Bogdan_
показати весь коментар13.03.2021 15:59
+48 Alex Newman
показати весь коментар13.03.2021 16:02
+47 wittmann1980
показати весь коментар13.03.2021 15:57
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Будь ласка, зачекайте...
у мене от жодного візуального образу... я навіть не уявляю (без гугля), як вона виглядає)))
тогда мы не удивимся, если завтра узнаем, что ..... машиной тайно владеет любовница !
эти ЗЕльоные склизняки самые склизкие черви
а если теща, то давить людей колесами ?
в чем прикол?
есть нарушение правил дорожного движения
Хламідія про це не чув бо він зебіл і не виконує законів України.
пора бы взяться за этого Абрашку украинской контразведке
От Роман Зозуля зібрав мільйони на добробати, йому допомагав Шовковський. Притула - рекордні 40 мільйонів зібрав, купу безпілотників купив. Фонд Повернись живим купив сотні бронежилетів, тепловізорів і іншої снаряги, теж на мільйони гривень.
Всі круті волонтери ЗВІТУЮТЬ про потрачені зібрані кошти... Де такий звіт у Арахамії??
Нашел волонтёра ,его даже рюкзаков в своё время выгнал за махинации с топливом ещё в15
арахимик, ты хоть номер счет пришли, шо б тебе убогому, хто копейку какую скинул.
я не дам.
На хрена такой руководитель партии ???