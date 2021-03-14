Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения
В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.
Белорусская сторона утверждает, что российские и белорусские десантники примут участие совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
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Тогда ..когда они отказались от своего исторического флага и герба...и восстановили их совковые варианты..
нарасейке откуда куры?
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Нехай мапи добре вивчають бо захід України то не Донбас-нащадки бандерівців їх в полон брати не будуть.
Я ТАКОГО желания повевоевать с Украиной не помню с 2014.
И зачем это десантники российские в Беларуси, неужто наступать на Украину соседи будут с нескольких направлений?
Надо Арестовича стросить, он спец, у него много сладких песен
про халвупро мир.