Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения

В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

Белорусская сторона утверждает, что российские и белорусские десантники примут участие совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

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