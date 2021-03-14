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Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения

Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения

В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

Белорусская сторона утверждает, что российские и белорусские десантники примут участие совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике"

Автор: 

Беларусь (7888) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+28
Це вже не Білорусь, а Білорусія. Білоруси просрали свою Білорусь.
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14.03.2021 12:17
+18
значит скоро в Одессу прибудет эсминец УРО USS Porter (DDG-78) типа «Арли Бёрк»..
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14.03.2021 12:18
+11
Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения

===============
Нехай мапи добре вивчають бо захід України то не Донбас-нащадки бандерівців їх в полон брати не будуть.
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14.03.2021 12:23
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Це вже не Білорусь, а Білорусія. Білоруси просрали свою Білорусь.
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14.03.2021 12:17 Ответить
БССР
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14.03.2021 12:34 Ответить
БНДР с Лу Чен Ком.
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14.03.2021 23:54 Ответить
Это произошло уже давно...
Тогда ..когда они отказались от своего исторического флага и герба...и восстановили их совковые варианты..
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14.03.2021 13:04 Ответить
значит скоро в Одессу прибудет эсминец УРО USS Porter (DDG-78) типа «Арли Бёрк»..
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14.03.2021 12:18 Ответить
Когда уже Колю Лукашенко назначат губернатором БФО?
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14.03.2021 12:19 Ответить
Кто его спрашивать будет? Или губернатор или новичёк в трусах...
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14.03.2021 12:30 Ответить
Они уже "Спутником" привиты?...
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14.03.2021 12:20 Ответить
если привиты, то им уже не долго осталось
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14.03.2021 13:19 Ответить
Курей привезли? Ощипанных или потрошенных?
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14.03.2021 12:22 Ответить
увезут ...домой из белоруссии.
нарасейке откуда куры?
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14.03.2021 12:36 Ответить
Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения

===============
Нехай мапи добре вивчають бо захід України то не Донбас-нащадки бандерівців їх в полон брати не будуть.
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14.03.2021 12:23 Ответить
це вони будуть відпрацьовувати висадку у Житомирське Полісся, але саме ж там скрізь УПА було
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14.03.2021 12:27 Ответить
там їх зустрінуть та прикопають
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14.03.2021 18:09 Ответить
Расейские каратели прибыли помогать местным карателям убивать и калечить население, которое, кстати, само виновно в том, что происходит, сначала 20 лет слушали лапшу, верили телевизору и популизму диктатора, позволили ему полностью захватить власть во всех сферах, а теперь расплачиваются за это.
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14.03.2021 12:24 Ответить
У них взалі менталітет такий, рабський.
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14.03.2021 12:26 Ответить
Земля їм гранітом!
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14.03.2021 12:25 Ответить
Мясников по мирному населению подвезли.
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14.03.2021 12:26 Ответить
У ніч з 13 на 14 березня 1939 р. на територію Карпатської України вдерлися війська Угорщини, які отримали на такий крок згоду від А. Гітлера.. https://www.5.ua/suspilstvo/richnytsia-vtorhnennia-uhorskykh-viisk-v-ukrainu-iak-karpatski-sichovyky-boronyly-ridnu-zemliu-166477.html ссыль

Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения - Цензор.НЕТ 9312
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14.03.2021 12:30 Ответить
окупація
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14.03.2021 12:33 Ответить
Комментаторы, ау, вы вообще в курсе о настроениях сейчас у соседей?
Я ТАКОГО желания повевоевать с Украиной не помню с 2014.
И зачем это десантники российские в Беларуси, неужто наступать на Украину соседи будут с нескольких направлений?
Надо Арестовича стросить, он спец, у него много сладких песен про халву про мир.
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14.03.2021 12:44 Ответить
Ну просветите. Есть какие-то конкретные цитаты, видео, аудио?
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14.03.2021 14:43 Ответить
Мяско на фарш подъехало.
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14.03.2021 13:11 Ответить
Сябри,ви все просрали...
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14.03.2021 14:15 Ответить
Это не столько учения сколько подготовка наступления с территории Белоруссии
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14.03.2021 15:46 Ответить
Совершенно согласен, профукали братья Беларусь, ещё тогда, когда мудаку этому позволили поменять герб,флаг и гимн. Хотя особо никто не сопротивлялся этому, потому как совок и феодализм и барин хороший. Теперь рыпаться бесполезно. Струсили, не смогли как украинцы , которые выбрали смерть , а не ярмо и победили! Вот сейчас и будут десантуру из Мордора кормить и новому барину поклоны бить. Рабам Свобода не нужна. Жаль
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14.03.2021 15:57 Ответить
Видно мало не "научили" их в Донецком аэропорту.
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14.03.2021 17:38 Ответить
то добрива для полісських чорноземів підвезли
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14.03.2021 18:11 Ответить
Самое смешное, что еще год назад Лукашенко активно срался с РФ и искал поддержки на Западе. Непонятно из каких соображений последний решил поддержать его оппонентов. И Украина бездумно присоединилась к коалиции против Лукашенко. Теперь имеем результат: Бацька понял, что теперь вариантов, кроме РФ у него нет, а Украина к уже имеющейся границе с РФ, получила еще несколько сот км границы с уже вражеским государством. А ведь еще недавно сотрудничество с РБ было на таком уровне, что последняя даже технику свою давала безвозмездно для уборки урожая приграничным областям. Теперь для белорусов мы - враги.
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15.03.2021 06:45 Ответить
 
 