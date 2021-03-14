Російські десантники прибули до Білорусі на спільні навчання

До Білорусі прибули військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

Білоруська сторона стверджує, що російські та білоруські десантники візьмуть участь у спільному батальйонному тактичному навчанні з одним із підрозділів 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

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