Російські десантники прибули до Білорусі на спільні навчання
До Білорусі прибули військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.
Білоруська сторона стверджує, що російські та білоруські десантники візьмуть участь у спільному батальйонному тактичному навчанні з одним із підрозділів 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.
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Тогда ..когда они отказались от своего исторического флага и герба...и восстановили их совковые варианты..
нарасейке откуда куры?
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Нехай мапи добре вивчають бо захід України то не Донбас-нащадки бандерівців їх в полон брати не будуть.
Я ТАКОГО желания повевоевать с Украиной не помню с 2014.
И зачем это десантники российские в Беларуси, неужто наступать на Украину соседи будут с нескольких направлений?
Надо Арестовича стросить, он спец, у него много сладких песен
про халвупро мир.